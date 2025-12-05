ذوالنوری: مذاکرات فقط به زیان ماست

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رفتار مستکبرانه و عهدشکنانه دولتمردان آمریکایی اجازه نمیدهد ایران وارد مذاکرهای شود که نتیجهای جز سوءاستفاده طرف مقابل ندارد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل رد مذاکره با آمریکا از سوی رهبر انقلاب اظهار داشت : «ایشان فرمودند مذاکره با آمریکا در شأن ما نیست؛ زیرا امروز گروهی مستکبر، زیادهخواه و عهدشکن بر این کشور مسلط هستند و به هیچیک از قراردادها و تعهدات خود پایبند نیستند.»
وی با اشاره به رفتارهای دولت پیشین آمریکا افزود : «عملکرد آقای ترامپ نشان میدهد که خود را کدخدای دنیا میداند و نمونه آن، برخورد او با بحران اوکراین است؛ جایی که در نتیجه تحریکات و سیاستهای غلط، آقای زلنسکی در مقابل روسیه قرار گرفت و اکنون حدود ۱۶۰ هزار کیلومتر مربع ـ نزدیک به یکچهارم خاک اوکراین ـ در معاملات سیاسی در حال واگذاری به روسیه است.»
ذوالنور گفت : «در چنین زد و بندهایی، ملت و نظام ما با سابقه و هویت تاریخی خود نمیتوانند اجازه دهند با افراد زیادهخواه و دمدمیمزاجی که از موضع تحکم رفتار میکنند وارد مذاکره شوند.»
وی با اشاره به مواضع پیشین رهبر انقلاب درباره رابطه با آمریکا ادامه داد: «رهبر انقلاب بارها فرمودند که ما با کشور آمریکا، مردم آمریکا و حتی دولت آمریکا مشکل نداریم. ایشان تأکید کردهاند مشکل ما با خوی استبدادی دولتمردان آمریکاست. این خوی استبدادی نیز تغییری نکرده است که بخواهیم وارد مذاکره شویم.»
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : «هر زمان مردم ما احساس کردند چنین تغییر اساسی در رفتار آمریکا بهوجود آمده، ممکن است شرایط برای ورود به مذاکره فراهم شود. همانطور که رهبر انقلاب نیز فرمودهاند، جمهوری اسلامی در سایر زمینهها مشکلی برای تعامل ندارد.»