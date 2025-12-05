بلیت ۳۰ میلیونی دربی جنجال به پا کرد!

به گزارش تابناک به نقل از مهر، با پایان عرضه رسمی بلیتهای مسابقه دربی، سایتها و صفحات غیررسمی به سرعت وارد عمل شدند و آگهیهای خود را منتشر کردند. بررسیها نشان میدهد که حتی بلیتهای معمولی با قیمت حدود ۷۰۰ هزار تومان در بازار غیررسمی به فروش میرسند، اما جایگاههای ویژه و روبهروی نیمکت، تا ۳۰ میلیون تومان هم معامله میشوند؛ رقمی که به مراتب بیشتر از قیمت اصلی اعلامشده توسط باشگاه است.
کارشناسان بازار و هواداران میگویند، رشد چنین قیمتهایی در بازار سیاه نه تنها عدالت در دسترسی به ورزشگاهها را زیر سؤال میبرد، بلکه زمینهساز رفتارهای سودجویانه و سوءاستفاده از هواداران پرشور فوتبال میشود. تجربه سالهای گذشته نشان داده که عدم کنترل دقیق فروش بلیت و نبود سازوکار نظارتی باعث رونق بازار غیررسمی و افزایش چند برابری قیمتها میشود.
روند افزایش قیمتها در بازار غیررسمی بلیت دربی باعث انتقادهای گسترده از سوی هواداران و فعالان رسانهای شده است. بسیاری از آنها معتقدند باشگاهها و سازمان لیگ باید کنترل دقیقتر بر عرضه بلیت و برخورد با واسطهها داشته باشند تا هواداران واقعی امکان حضور در ورزشگاه را پیدا کنند و قیمتها به سطح معقول بازگردد.
تحلیلگران تاکید میکنند که این مشکل نه تنها محدود به بلیت دربی نیست، بلکه نمونهای از ناکارآمدی سیستم فروش و نظارت در ورزشگاهها است و میتواند بر تجربه عمومی هواداران و اعتبار مسابقات تأثیر منفی بگذارد.
در پایان، روشن است که ادامه روند فعلی میتواند باعث افزایش شکاف میان هواداران واقعی و سودجویان بازار سیاه شود و نگرانیها درباره دسترسی برابر به رویدادهای ورزشی را تشدید کند.