برگزاری جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران

این جلسه بر اساس مواد ٣ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ٣ ماده ٣ قانون هوای پاک ساعت ۱۴ امروز در سالن جلسات استانداری تهران تشکیل و نتیجه مصوبات اعلام خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از صدا وسیما، شاخص کیفیت هوای تهران هم اکنون ۱۳۴ و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

مطالعات رسمی نشان می‌دهد سالانه حدود ۷۰۱ هزار تن آلودگی در تهران تولید می‌شود که ۵۷۸ هزار تن آن از منابع متحرک مانند خودرو و موتورسیکلت ناشی می‌شود.

سهم منابع متحرک در آلاینده‌های گازی حدود ۸۲ درصد و در ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون حدود ۶۰ درصد است.

در مجموع، بیش از ۷۲ درصد آلودگی هوای پایتخت ناشی از وسایل نقلیه است.