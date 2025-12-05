میلی صفحه خبر لوگو بالا
برگزاری جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران

­هشتمین جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران در استانداری تهران برگزار و نتایج مصوبات اعلام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۴۰۴۵
| |
4212 بازدید
برگزاری جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران

این جلسه بر اساس مواد ٣ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ٣ ماده ٣ قانون هوای پاک ساعت ۱۴ امروز در سالن جلسات استانداری تهران تشکیل و نتیجه مصوبات اعلام خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از صدا وسیما، شاخص کیفیت هوای تهران هم اکنون ۱۳۴ و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

مطالعات رسمی نشان می‌دهد سالانه حدود ۷۰۱ هزار تن آلودگی در تهران تولید می‌شود که ۵۷۸ هزار تن آن از منابع متحرک مانند خودرو و موتورسیکلت ناشی می‌شود.

سهم منابع متحرک در آلاینده‌های گازی حدود ۸۲ درصد و در ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون حدود ۶۰ درصد است.
در مجموع، بیش از ۷۲ درصد آلودگی هوای پایتخت ناشی از وسایل نقلیه است.

آلودگی هوا جلسه اضطراری هوای پایتخت وسایل نقلیه هوای پاک تهران وزن استاندارد
