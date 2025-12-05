برگزاری جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران

این جلسه بر اساس مواد ٣ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ٣ ماده ٣ قانون هوای پاک ساعت ۱۴ امروز در سالن جلسات استانداری تهران تشکیل و نتیجه مصوبات اعلام خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از صدا وسیما، شاخص کیفیت هوای تهران هم اکنون ۱۳۴ و ناسالم برای گروههای حساس است.
مطالعات رسمی نشان میدهد سالانه حدود ۷۰۱ هزار تن آلودگی در تهران تولید میشود که ۵۷۸ هزار تن آن از منابع متحرک مانند خودرو و موتورسیکلت ناشی میشود.
سهم منابع متحرک در آلایندههای گازی حدود ۸۲ درصد و در ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون حدود ۶۰ درصد است.
در مجموع، بیش از ۷۲ درصد آلودگی هوای پایتخت ناشی از وسایل نقلیه است.