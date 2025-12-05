یک دوره پربارش مرطوب از هفته آینده ایران را در بر میگیرد که پیشبینی میشود کشاورزی دیم و ذخایر سدهای نیمه غربی کشور را احیا کند.
پیش بینی هواشناسی ایران
به گزارش تابناک؛ آغاز یک دوره مرطوب و پر بارش در ایران از ۱۶ آذرماه سال ۱۴۰۴ با نفوذ متعدد امواج بارشی به غرب ایران آغاز خواهد شد.
بارشها از شمال غرب کشور تا استان خوزستان، را در سومین هفته آذرماه سیراب خواهند کرد. بارشها در وضعیت سدهای کشور در نیمه غربی کشور تغییر چشمگیر ایجاد خواهد کرد و کشاورزی دیم را دوباره زنده خواهد کرد.
بارشها از ابتدای ورود سامانه تا دامنههای البرز مرکزی نیز خواهد رسید، در آخرین نفسهای سدهای کرج و لتیان، جانی دوباره به رودخانههای تامین کننده این سدها خواهد بخشید.
هفته چهارم آذر بارشها به نیمه جنوبی کشور و استانهای فارس و هرمزگان و نیمه شرقی نیز کشیده خواهد شد، که در روزهای بعدی بیشتر به جزییات آن خواهیم پرداخت.
بارشها در مناطق کوهستانی بصورت برف خواهد بود و در ارتفاعات زاگرس ارتفاع برف تا ۲ متر و ارتفاعات البرز تا ۱ متر خواهد رسید.