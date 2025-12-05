میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس: همه همسران سام درخشانی در یک قاب کنار هم!

سام درخشانی عکسی در کنار سه بازیگر زن، منتشر کرده و نوشته: همه همسران من!
عکس: همه همسران سام درخشانی در یک قاب کنار هم!

به گزارش تابناک، سام درخشانی عکسی کنار سه بازیگر زن، نوشین تبریزی، سیما تیرانداز و ژاله صامتی منتشر کرده و نوشته همه همسران من. این سه بازیگر در سریال‌های مختلف با او هم بازی بودند.

برچسب ها
سام درخشانی بازیگر نمایش خانگی سریال قهوه پدری ژاله صامتی
