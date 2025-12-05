عکس: همه همسران سام درخشانی در یک قاب کنار هم!

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0633\u0627\u0645 \u062f\u0631\u062e\u0634\u0627\u0646\u06cc \u0639\u06a9\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0633\u0647 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0632\u0646\u060c \u0646\u0648\u0634\u06cc\u0646 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632\u06cc\u060c \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632 \u0648 \u0698\u0627\u0644\u0647 \u0635\u0627\u0645\u062a\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u0646\u0648\u0634\u062a\u0647 \u0647\u0645\u0647 \u0647\u0645\u0633\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0646. \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0647 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0628\u0627 \u0627\u0648 \u0647\u0645 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f.\n