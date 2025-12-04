پزشکیان: اگر تصمیمی اشتباه باشد تردیدی در اصلاح آن نخواهیم داشت

رئیس جمهور با اشاره به دغدغه‌های مردم کهگیلویه و بویراحمد درباره آب و سدها و در پاسخ به تکرار این مطالبه در نشست‌های مختلف امروز گفت: بخش زدی از اطلاعاتی که درباره موضوع آب، سدها و طرح‌های مرتبط در منطقه منتشر شده، اطلاعات دقیق و درستی نیست. آنچه ما تصمیم گرفته‌ایم و بر سر آن توافق کرده‌ایم، این است که کل این موضوع توسط اساتید دانشگاه و نه صرفاً اساتید دانشگاه‌های همان استان، بلکه توسط اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور بررسی شود.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر مسعود پزشکیان شامگاه پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴، در پایان سفر استانی دولت وفاق ملی به کهگیلویه و بویراحمد، ضمن تشریح نتایج و دستاوردهای این سفر گفت: در این سفر که از صبح آغاز شد، در جمع مردم قهرمان و فداکار کهگیلویه و بویراحمد، نشست‌های متعددی در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، عدالت آموزشی و در نهایت در شورای برنامه‌ریزی استان برگزار شد و مجموعه این گفت‌وگوها و تصمیمات، دستاوردهای بسیار خوبی را برای استان رقم زد.

رئیس جمهور با اشاره به توافق‌های انجام شده در حوزه نفت و گاز افزود: سرمایه‌گذاران این حوزه وعده سرمایه‌گذاری با اعداد بسیار بالا داده‌اند و بر اساس توافقات انجام‌شده قرار است حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش نفت و گاز سرمایه‌گذاری شود. به گفته استاندار و نمایندگان محترم، کارخانه‌ها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خریداری شده و بخشی از آن‌ها در خارج مستقر است و هماهنگی‌ها انجام شده تا با حضور استاندار و برادرمان آقای تاج‌گردون و دیگر نمایندگان، این طرح‌ها به مرحله کلنگ‌زنی برسند.

پزشکیان در تشریح جزئیات اعتبارات دولتی استان اظهار داشت: آنچه از طرف دولت و در چارچوب کار کارشناسی استاندار، نمایندگان و وزارتخانه‌های مربوطه نهایی شده، اختصاص نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان از اعتبارات دولتی برای سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات در استان است. بخش قابل توجهی از این رقم، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان، به حوزه راه و شهرسازی اختصاص دارد، حدود ۹ هزار میلیارد تومان در حوزه نیرو و انرژی و بخش مهمی نیز در حوزه بهداشت، درمان و آموزش در نظر گرفته شده است.

رئیس جمهور با اشاره به تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ادامه داد: علاوه بر اعتبارات دولتی، حدود ۱۲.۹ هزار میلیارد تومان، یعنی نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان، تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان پیش‌بینی شده است و بانک‌ها آمادگی دارند این میزان تسهیلات را در اختیار آنان قرار دهند تا طرح‌هایی که آغاز کرده‌اند هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد. سرمایه‌گذاران خصوصی نیز در مجموع اعلام کرده‌اند که حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهند کرد و در کنار آن، رقمی معادل ۴۷۱ میلیون دلار که حدود ۳۳ همت می‌شود، در قالب سرمایه‌گذاری ارزی در نظر گرفته شده است.

پزشکیان با اشاره به سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و طرح‌های بزرگ صنعتی اظهار داشت: در کنار سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، شرکت‌های دولتی فعال در حوزه نفت و گاز نیز در استان سرمایه‌گذاری می‌کنند و یک سرمایه‌گذاری بزرگ در حوزه تولید شیشه با رقمی حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در حال اجراست که پیش‌بینی می‌شود ظرف سه سال به نتیجه

رئیس جمهور با اشاره به دغدغه‌های مردم درباره آب و سدها و در پاسخ به تکرار این مطالبه در نشست‌های مختلف امروز گفت: بخش زیادی از اطلاعاتی که درباره موضوع آب، سدها و طرح‌های مرتبط در منطقه منتشر شده، اطلاعات دقیق و درستی نیست. آنچه ما تصمیم گرفته‌ایم و بر سر آن توافق کرده‌ایم، این است که کل این موضوع توسط اساتید دانشگاه و نه صرفاً اساتید دانشگاه‌های همان استان، بلکه توسط اساتید دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه‌های فنی و مهندسی در تهران بررسی شود.

پزشکیان در تشریح روند کارشناسی این پرونده افزود: یک جمع دانشگاهی با تخصص‌های مختلف از جمله اقتصاد، مدیریت، کشاورزی، آبیاری و محیط زیست تشکیل شده است تا برای کل کشور، از نظر آب و خدمات مرتبط برنامه‌ریزی کنند. هر تصمیمی که بخواهیم بگیریم باید تبعاتش دیده شود، به همین دلیل در این تیم، اقتصاددان، مدیر، استاد کشاورزی، استاد آبیاری و استاد محیط زیست کنار هم نشسته‌اند تا مطمئن شویم هیچ اقدامی انجام نخواهد شد که برای محیط زیست مشکل ایجاد کند و اگر هم تصمیمی در گذشته گرفته شده باشد و کارشناسان به این نتیجه برسند که به محیط زیست آسیب می‌زند، خیلی راحت از آن تصمیم برخواهیم گشت؛ چون اولویت و خط قرمز ما در حاکمیت، حفظ محیط زیستی است که در آن زندگی می‌کنیم.

رئیس جمهور در توضیح بیشتر این موضوع و با اشاره به برخی سخنان نادرست مطرح شده در فضای عمومی استان تصریح کرد: بعضی از حرف‌هایی که درباره این پرونده‌ها زده می‌شود، درست نیست و خود این حرف‌ها می‌تواند موجب ناآرامی در منطقه شود. کسی که اطلاعات دقیق ندارد، نباید چنین ادعاهایی را مطرح کند و اگر ادعایی دارد باید سند نشان دهد. اگر جایی سندی وجود دارد، همان را به تیم کارشناسی می‌دهیم تا بررسی کنند. این کارشناسان، کارشناس دستگاه اجرایی نیستند؛ اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران محیط زیست و اقتصاد هستند که برای مسائل تصمیم می‌گیرند. برای این منطقه نیز جلسه ویژه‌ای با حضور همین اساتید گذاشته شده تا جمع‌بندی‌ها بر اساس نظر کارشناسی آنان شکل بگیرد و همان اجرا شود.

پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فرهنگ و زیرساخت‌های فرهنگی استان و گلایه از کمبود این زیرساخت‌ها گفت: اگر به تاریخ این سرزمین نگاه کنیم، می‌بینیم که در فقیرترین روستاها هم معمولاً بهترین ساختمان متعلق به مسجد بوده است؛ چون مردم به اعتقاد خود باور داشتند و برای آن هزینه می‌کردند. در جنگ هم دولت نبود که مردم را به جبهه فرستاد، این مردم بودند که برای دفاع از اعتقاد و کشورشان جان و مال خود را گذاشتند. فرهنگی می‌ماند و نفوذ می‌کند که با باور و ایثار همراه باشد، نه فرهنگی که در ازای آن پول بگیرند.

رئیس جمهور با تأکید بر نقش ایثار در ماندگاری فرهنگ افزود: به تعبیر دکتر شریعتی، باید ایمانی داشت که انسان به خاطر آن از نام و نان خود بگذرد، نه ایمانی که با آن به نام و نان برسد. اگر می‌خواهیم فرهنگ در جامعه شکل بگیرد و ناملایمات کم شود، باید از خودمان مایه بگذاریم. وقتی مردم ببینند که من برای اعتقادم ایثار و فداکاری می‌کنم، این فرهنگ را باور می‌کنند؛ اما اگر ببینند به اسم فرهنگ پول می‌گیرم و کار خودم را می‌کنم، از چنین فرهنگی بیزار می‌شوند.

پزشکیان در ادامه با اشاره به تجربه دفاع مقدس تصریح کرد: کسانی که جنگ را اداره کردند، برای حضور در جبهه پول نگرفتند، بلکه پول و زندگی خود را در راه اعتقادشان گذاشتند و به همین دلیل هم پیروز شدند. اگر قرار بود برای ماندن در خط مقدم اضافه‌کار بگیرند، هرگز به آن نتیجه نمی‌رسیدیم. امروز هم اگر می‌خواهیم فرهنگ درست شود، باید از خودمان هزینه کنیم، نه اینکه فقط بر روی کاغذ برنامه فرهنگی بنویسیم.

رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های عملی دولت برای توسعه فرهنگی و طراحی ساختارهای فرهنگی در استان اظهار داشت: در کنار این نگاه اعتقادی، در سطح ملی و استانی نیز برای فرهنگ برنامه داریم. الان بحث محله‌محوری و مسجدمحوری در تهران و استان‌ها در حال پیگیری است. از طرف مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام علی‌اکبری شبکه ائمه جمعه و مساجد را فعال کرده‌اند، آقای محمدی روی محله‌ها کار می‌کند، در استانداری‌ها برنامه‌هایی طراحی شده و بسیج نیز اقدامات دیگری انجام می‌دهد تا مسجد به معنای واقعی کلمه، مرکز محله شود.

پزشکیان با توضیح نقش مسجد در این الگو افزود: مسجد باید جایی باشد که معنای واقعی ولایت بر امور مسلمانان در آن زنده شود. اگر در محله‌ای فرد گرسنه‌ای وجود دارد، کسی بیمار است، زن سرپرست خانواری گرفتار است یا پیرمرد و پیرزنی تنها مانده‌اند، اهالی آن مسجد و آن محله نباید شب با خیال راحت سر بر بالین بگذارند. ما مسلمانیم و مسلمان باید به فکر مسلمان باشد. دولت، کمیته امداد، بهداشت و درمان، آموزش و نهادهای مختلف، هر کدام بخشی از مسئولیت را بر عهده دارند، اما این نیازها فقط معیشت نیست؛ آموزش، اشتغال، بهداشت و درمان نیز جزو همین نیازهاست و همه این‌ها را می‌توان در سطح محله، با کمک سازمان‌های مردم‌نهاد، بسیج، مساجد، خیرین و مردم سامان داد؛ به شرط اینکه با باور و اعتقاد در صحنه باشیم.

رئیس جمهور با اشاره به تلاش‌های انجام شده در طول روز و قدردانی از رسانه‌ها گفت: امروز سفر بسیار پرکاری داشتیم؛ هفت جلسه پشت سر هم برگزار شد و در همه آن‌ها حضور یافتیم و درد دل‌ها و مطالبات مردم را شنیدیم. دوستان رسانه‌ای از صبح زود تا همین لحظه سرپا بودند، تصویر گرفتند و صدای ما را به مردم رساندند و من صمیمانه از آن‌ها تشکر می‌کنم. ما نشستیم، اما آن‌ها تمام این مدت ایستاده کار کردند و این همراهی قابل قدردانی است.

پزشکیان در پایان سخنان خود با تأکید بر عهد خود با مردم استان اظهار داشت: امیدوارم در برابر مردم عزیزمان شرمنده نشویم. به مردم قول داده‌ایم و دوباره قول می‌دهیم که تا جایی که از دست ما بر بیاید، در ارائه خدمت کوتاهی نکنیم. از مردم می‌خواهیم دعا کنند که در این مسیر دچار لغزش نشویم و بتوانیم صادقانه خدمت کنیم. ما به کمک خدا و با همراهی مردم تلاش می‌کنیم هر چه را تعهد کرده‌ایم به انجام برسانیم و سفر امروز نیز در همین مسیر و برای شنیدن حرف مردم و برداشتن گامی در جهت حل مشکلات آن‌ها انجام شد.