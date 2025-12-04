میلی صفحه خبر لوگو بالا
مهدی مهدوی کیا به آمریکا دعوت شد + عکس

دعوت فیفا از مهدی مهدوی‌کیا، اسطوره فوتبال ایران برای شرکت در مراسم قرعه‌کشی جام‌جهانی ۲۰۲۶ آمریکا در واشنگتن
مهدی مهدوی کیا به آمریکا دعوت شد + عکس

به گزارش تابناک، مهدی مهدوی‌کیا، اسطوره فوتبال ایران در استوری اینستاگرام اعلام کرد که برای حضور در مراسم قرعه‌کشی جام‌جهانی ۲۰۲۶ آمریکا در واشنگتن توسط فیفا به این مراسم دعوت شده است.

مهدی مهدوی کیا پیشکسوت فوتبال اسطوره فوتبال فیفا جام جهانی آمریکا جام جهانی 2026 قرعه کشی دعوتنامه
