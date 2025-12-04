مهدی مهدوی کیا به آمریکا دعوت شد + عکس

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u0647\u062f\u0648\u06cc\u200c\u06a9\u06cc\u0627\u060c \u0627\u0633\u0637\u0648\u0631\u0647 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0648\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0646\u0633\u062a\u0627\u06af\u0631\u0627\u0645 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0642\u0631\u0639\u0647\u200c\u06a9\u0634\u06cc \u062c\u0627\u0645\u200c\u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06f2\u06f0\u06f2\u06f6 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u0648\u0627\u0634\u0646\u06af\u062a\u0646 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0641\u06cc\u0641\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062f\u0639\u0648\u062a \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n