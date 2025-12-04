میلی صفحه خبر لوگو بالا
امیررضا غلامی دومین طلای ایران را گرفت

در ادامه مسابقات تکواندو قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان، نماینده وزن ششم تیم کشورمان با برتری در چهار مبارزه متوالی راهی دیدارپایانی شد و تیم بانوان نیز به نخستین مدال خود دست پیدا کرد.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۸۳
| |
1147 بازدید

امیررضا غلامی دومین طلای ایران را گرفت

به گزارش تابناک، در ادامه نخستین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان که با حضور ۴۵۲ تکواندوکار از ۷۵ کشورهای در سالن «موی» مجموعه ورزشی «کاسارانی» شهر نایروبی جریان دارد، امروز پنجشنبه ۱۳ آذرماه با مبارزات اوزان ۵۷- و ۷۳- کیلوگرم دختران، ۶۳- و ۸۰- کیلوگرم پسران برگزار شد که درنهایت هستی محمدی به نشان برنز دست پیدا کرد، امیرعباس رهنما توفیقی در کسب مدال نداشت و امیررضا غلامی هم صاحب مدال طلا شد.

امیررضا غلامی در وزن ۸۰- کیلوگرم ابتدا «علی ادریس» از ترکیه را از پیش رو برداشت و در ادامه «هیثم زرهوتی» دارنده مدال طلای بازی‌های کشورهای اسلامی از مراکش را دو بر یک از پیش رو برداشت. غلامی در مرحله یک چهارم نهایی «الدارابی» نماینده اردن را در دو راند شکست داد و به نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی در ارن مرحله هم «رامان» از روسیه را با نتیجه‌ای مشابه از پیش رو برداشت به دیدار پایانی راه یافت. وی در دیدار پایانی به مصاف «میکله فرناندز» از اسپانیا رفت و در دو راند به برتری رسید و به مدال طلا دست یافت.

هستی محمدی با کسب مدال برنز در وزن ۵۷- نخستین مدال تیم بانوان کشورمان را به خود اختصاص داد. وی ابتدا «روژا رضایی» از آلمان را ۲ بر صفر شکست داد و سپس برابر «جسیکا لی» از هائیتی دو بر یک در راند شماری به برتری دست پیدا کرد. محمدی در مرحله یک چهارم نهایی و مبارزه با «ریپولیا» از یونان در حالی که راند نخست را واگذار کرده بود، دو راند بعدی را به سود خود خاتمه داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله برابر «الدحاوی» از مراکش باخت و به نشان برنز دست پیدا کرد.

امیرعباس رهنما در وزن ۶۳- کیلوگرم ابتدا «بنت» از بنین را در دو راند متوالی شکست داد و سپس «هشام» از مصر را نیز با همین نتیجه از پیش و برداشت. نماینده وزن سوم کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی در یک مبارزه نزدیک نتیجه را به «حمزه عثمان» از ترکیه واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در ثانیه‌های پایانی راند دوم مبارزه و در حالی که نتیجه ۱۳ بر ۱۳ مساوی بود، رهنما اقدام به اجرای تکنیک کرد که امتیاز روی تابلو ثبت نشد و اعتراض افلاکی و پس از آن هادی ساعی هم به دلیل قطع شدن سیستم ویدئویی به جای نرسید.

تیم ملی تکواندو ایران تا پایان روز دوم توسط ابوالفضل زندی و امیر رضا غلامی دو مدال طلا، امیر محمد اشرافی و هستی محمدی هم دو مدال برنز کسب کرده است.

