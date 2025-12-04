۱۴/آذر/۱۴۰۴
Friday 05 December 2025
۰۵:۱۲
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
ورزشی
»
ورزشی
بازدید
1750
1750
بازدید
۷
پ
واکنش مهدی طارمی به تعداد تماشاگران دربی
مهدی طارمی در استوری اینستاگرام به برگزاری دربی با ۸ هزار نفر تماشاگر واکنش نشان داد.
کد خبر:
۱۳۴۳۹۸۱
تاریخ انتشار:
۱۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۱
04 December 2025
کد خبر:
۱۳۴۳۹۸۱
|
۱۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۱
04 December 2025
|
1750
بازدید
1750
بازدید
|
۷
اشتراک گذاری
برچسب ها
مهدی طارمی
بازیکن فوتبال
بازیکن تیم ملی
ستاره ایرانی
دربی
استقلال و پرسپولیس
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استانها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید میشوم بعد تو!
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ساپینتو: درباره منیر الحدادی و احمدی اطلاعاتی نمیدهم!
اوسمار: نمیتوانم قبل از بازی قول بدهم
تاجرنیا: کری خواندن حق هواداران است
تعداد تماشاگران دربی اعلام شد
طارمی به رئال مادرید گل زد + عکس
گل مهدی طارمی در جام حذفی یونان را ببینید
رسمی؛ نام داور دربی ۱۰۶ اعلام شد/ برد کمتر پرسپولیس و باخت بیشتر استقلال با قضاوت این داور
پشیمان از شادی بعد از گل به استقلال در دربی
طعنه تند پیشکسوت استقلال قبل از بازی دربی
۸ بازیکن تأثیر گذار استقلال و پرسپولیس در دربی ۱۰۶/ سنجش عیار اوسمار یا درخشش جوانهای ساپینتو
اتفاق عجیب قبل از دربی!
ساعت برگزاری دربی ۱۰۶ تغییر کرد
گل مهدی طارمی به رئال مادرید را ببینید
طارمی در جمع ۱۰۰ ستاره جامجهانی
احتمال غیبت ۲ ستاره سرخابی در دربی
مهدی طارمی: قلبمان به درد آمد
بازیکن تیم ملی بهترین گل یا پوچ باز ایران!
صحبتهای جنجالی طارمی پیش از جدال با امارات
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۲
در انتظار بررسی:
۱
انتشار یافته:
۷
محمد
|
|
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
9
4
پاسخ
شما لازم نیست در. مورد هرچیزی اظهار. نظر. کنی. بازی که بلد نیستی ادب هم نداری. بازیکن نامحبوب نامحبوب ترین تیم ملی تاریخ ایران
ناشناس
|
|
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
9
3
پاسخ
طارمی به کارت برس، وارد حاشیه نشو در سال جام جهانی. همه چیز به تو ربطی نداره که راجع بهش صحبت کنی. سواد و تخصصش را هم نداری.
ناشناس
|
|
۲۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
8
4
پاسخ
همین کم مونده تو اپوزیسیون بشی
ناشناس
|
|
۲۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
2
9
پاسخ
متاسفانه مهدی طارمی درست میگه
نباید از حقیقت فرار کنیم وگرنه چیزی درست نمیشه
ناشناس
|
|
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
4
پاسخ
آرش ظلي پور استوري كرده
ناشناس
|
|
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
8
3
پاسخ
یک بخشی از افزایش نرخ دلار به دلیل پول مفتی است که از جیب مردم به شما ورزشکاران میدهند و دولت مجبور است بابت آن پول چاپ کند.
ناشناس
|
|
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
2
2
پاسخ
اقای طارمی:
پر تلاش برای باشگاه خارجی، کم فروغ در تیم ملی.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# تابناک ورزشی
# جنگل الیت
# نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
بله
خیر
الی گشت
آخرین اخبار
عکس: همه همسران سام درخشانی در یک قاب کنار هم!
یارانهزدایی در آرژانتین؛ از احیای اقتصادی تا چالشهای ناگزیر
قهرمان کشتی ایران در حال نظافت حرم امام علی
رشوه مافیای خودرو: گفتند 300 میلیارد بگیر وگرنه...
عکس: هفت سال پیش تهران در چنین روزی!
نصف شدن خودرو چینی در شانگهای طی یک سانحه! + عکس
لحظه رضایت معاون پزشکیان برای اهدای اعضای دومین فرزندش
چالش بازیگر گزیدهکار از پخت غذا در استخر توپ/چرا سوسن در فصلهای بعدی پایتخت نبود؟
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
«مواد مخدر» بهانه حمله احتمالی دولت ترامپ به ونزوئلا است/ ترامپ بدون مجوز کنگره اقدام به جنگ خواهد کرد
تصاویر نابودی کامل نماد جزیره کیش
تیم ملی ایران از ممنوعیت سفر به آمریکا معاف شد
شهر باستانی بعد از ۳۵۰۰ سال از زیر خاک بیرون آمد + عکس
لغو و تأخیر در پروازهای تهران به استانبول
گفتوگوی مهم گروسی با کالاس درباره ایران
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران
حمله ایران به مخازن سوخت اف 35 اسرائیل
بارش برف و باران تشدید میشود
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
موگرینی بازداشت شد
واکنش سودانی به خبر تروریستیخواندن گروههای مقاومت
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد
فیلم عروسی مریم مومن و سهیل قاصدی
مینو محرز: مردم از خانه بیرون نیایند
آمریکا مادورو را به قطر تبعید میکند
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا میرفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود
(۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیونها افغانی به ایران
(۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!
(۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس
(۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد
(۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران
(۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیسجمهور از مصوبه مهریه
(۹۹ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟
(۹۴ نظر)
جهش پیدرپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟
(۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟
(۸۹ نظر)
استقبال عراقها از سرمربی افسانهای
(۸۸ نظر)
جنگی رخ نمیدهد خیال مردم راحت باشد!
(۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا میخواهد صعود کند؟
(۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!
(۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمیکند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش میدهد
(۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dd7
tabnak.ir/005dd7
کپی شد