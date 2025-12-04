میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش مهدی طارمی به تعداد تماشاگران دربی

مهدی طارمی در استوری اینستاگرام به برگزاری دربی با ۸ هزار نفر تماشاگر واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۸۱
| |
1750 بازدید
|
۷
واکنش مهدی طارمی به تعداد تماشاگران دربی
مهدی طارمی بازیکن فوتبال بازیکن تیم ملی ستاره ایرانی دربی استقلال و پرسپولیس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
محمد
|
United States of America
|
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
9
4
پاسخ
شما لازم نیست در. مورد هرچیزی اظهار. نظر. کنی. بازی که بلد نیستی ادب هم نداری. بازیکن نامحبوب نامحبوب ترین تیم ملی تاریخ ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
9
3
پاسخ
طارمی به کارت برس، وارد حاشیه نشو در سال جام جهانی. همه چیز به تو ربطی نداره که راجع بهش صحبت کنی. سواد و تخصصش را هم نداری.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
8
4
پاسخ
همین کم مونده تو اپوزیسیون بشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
2
9
پاسخ
متاسفانه مهدی طارمی درست میگه
نباید از حقیقت فرار کنیم وگرنه چیزی درست نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
4
پاسخ
آرش ظلي پور استوري كرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
8
3
پاسخ
یک بخشی از افزایش نرخ دلار به دلیل پول مفتی است که از جیب مردم به شما ورزشکاران میدهند و دولت مجبور است بابت آن پول چاپ کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
2
2
پاسخ
اقای طارمی:
پر تلاش برای باشگاه خارجی، کم فروغ در تیم ملی.
