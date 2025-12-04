میلی صفحه خبر لوگو بالا
درخت چنار ۱۲۰ ساله لردگان در آتش‌ سوخت

بخشدار مرکزی لردگان از مهار آتش‌سوزی درخت چِنار ۱۲۰ساله روستای چنار محمودی خبر داد و گفت: این درخت که در دهستان ریگ قرار دارد، به عنوان نماد تاریخی و فرهنگی این روستا شناخته می‌شود.
درخت چنار ۱۲۰ ساله لردگان در آتش‌ سوخت

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، محمدرضا بویری، بخشدار مرکزی لردگان اظهار داشت: آتش سوزی این درخت با تلاش اهالی روستا و همکاری به موقع نیروهای آتش‌نشانی در شهرستان لردگان مهار شد و از گسترش آتش جلوگیری به عمل آمد.

وی با اشاره به فاصله زیاد این روستا تا نزدیک‌ترین پایگاه آتش نشانی افزود: نزدیکترین ایستگاه آتش‌نشانی در فاصله ۲۵ کیلومتری روستای چنار محمودی قرار دارد که این موضوع روند امدادرسانی را به دشواری همراه می‌کند.

بخشدار مرکزی لردگان نبود ایستگاه و خودرو آتش نشانی را از مهم‌ترین مشکلات روستای چنارمحمودی و دهستان ریگ عنوان کرد و گفت: ایجاد زیرساخت‌های ایمنی و امدادی در این مناطق به منظور پیشگیری از حوادث مشابه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

چهارمحال و بختیاری لردگان درخت چنار درخت کهنسال نماد فرهنگی آتش سوزی
