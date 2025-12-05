«مواد مخدر» بهانه حمله احتمالی دولت ترامپ به ونزوئلا است/ ترامپ بدون مجوز کنگره اقدام به جنگ خواهد کرد

پروفسور «فرانک فون هیپل» معتقد است ارسال «مواد مخدر» از ونزوئلا به آمریکا بهانه حمله احتمالی دولت ترامپ به ونزوئلا است.

مدیر اسبق اداره علم و تکنولوژی کاخ سفید می‌گوید: ترامپ همین اخیراً رئیس‌جمهور سابق هندوراس را — کسی که متهم بود ۴۰۰ تُن کوکائین را به آمریکا قاچاق کرده — از حکم ۴۵ سال زندان آزاد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکولاس مادورو، روز یکشنبه پس از چند روز نخستین حضور علنی خود را انجام داد و به ادعا‌ها دربارهٔ فرار او در میانهٔ تنش‌های رو به افزایش با آمریکا مطرح شده بود، پایان داد.

مادورو که معمولاً چندین بار در هفته در تلویزیون ونزوئلا ظاهر می‌شود، از چهارشنبه گذشته در انظار عمومی دیده نشده بود ــ همان روزی که ویدئویی از خود هنگام رانندگی در کاراکاس را در کانال تلگرامش منتشر کرد ــ و این موضوع به گمانه‌زنی‌های گسترده دربارهٔ محل حضور او دامن زده بود.

در پایان این مراسم، او در حالی که دربارهٔ اقتصاد کشور سخن می‌گفت، شعار داد که ونزوئلا «تخریب‌ناپذیر، دست‌نخورده و شکست‌ناپذیر» است.

این اظهارات اشاره‌ای بود به تنش‌ها با آمریکا، که چندین کشتی جنگی و حدود ۱۵ هزار نیرو به منطقه اعزام کرده است؛ اقدامی که به ادعای واشنگتن با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر انجام می‌شود، اما کاراکاس آن را تلاشی برای برکناری مادورو از قدرت می‌داند.

حضور مادورو در مراسم جوایز قهوه تنها چند لحظه پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تأیید کرد با رهبر ونزوئلا تلفنی گفت‌و‌گو کرده است.

ترامپ هنگامی که در هواپیمای «ایرفورس وان» از او پرسیده شد آیا چنین تماسی برقرار شده است یا نه، گفت: «نمی‌خواهم دربارهٔ آن اظهار نظر کنم ــ پاسخ مثبت است. نمی‌گویم خوب پیش رفت یا بد. فقط یک تماس تلفنی بود.»

نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال گزارش داده‌اند که ترامپ و مادورو در اوایل همین ماه با یکدیگر تلفنی صحبت کرده‌اند.

پیش‌تر روزنامه وال‌استریت ژورنال با استناد به منابع آگاه گزارش داده بود که رئیس‌جمهور آمریکا در این تماس به مادورو هشدار داده است اگر به‌طور داوطلبانه از قدرت کنار نرود، واشنگتن ممکن است به «اقدامات قهری» متوسل شود.

پروفسور «فرانک فون هیپل» مدیر اسبق اداره علم و تکنولوژی کاخ سفید و استاد دانشگاه پرینستون در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در خصوص تهدیدات دولت ترامپ علیه دولت نیکلاس مادورو در ونزوئلا به خبرنگار تابناک می‌گوید: مادورو دیکتاتور است، اما ترامپ معمولاً دیکتاتور‌ها را دوست دارد و خودش هم احتمالاً می‌خواهد چنین کسی باشد.

وی افزود: ادعای این‌که ونزوئلا «مواد مخدر» به آمریکا صادر می‌کند، ظاهراً دلیل واقعی نیست. بر این اساس دلیل واقعی افزایش تهدیدات موضوع موارد مخدر نیست.

استاد دانشگاه پرینستون در ادامه یادآور شد: ترامپ همین اخیراً رئیس‌جمهور سابق هندوراس را — کسی که متهم بود ۴۰۰ تُن کوکائین را به آمریکا قاچاق کرده — از حکم ۴۵ سال زندان آزاد کرد.

«فرانک فون هیپل» در خصوص اینکه اگر «مادورو» به تهدید ترامپ توجه نکند و از قدرت کنار نرود آیا در این صورت آمریکا وارد جنگی تمام عیار با ونزوئلا خواهد شد یا خیر؟ گفت: تصمیم در این باره در اختیار کنگره آمریکا است. این کنگره است که باید مجوز چنین جنگی را بدهد.

وی افزود: ولی ترامپ به این مسائل بی توجه است و اگر بخواهد جنگی را آغاز کند به دنبال مجوز کنگره نخواهد بود.