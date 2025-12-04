مینو محرز: مردم از خانه بیرون نیایند

مینو محرز، پزشک و متخصص بیماری‌های عفونی گفت: واقعیت تلخ آن است که مردم در برابر آلودگی هوا کار خاصی از دستشان برنمی‌آید و هیچ اقدام ویژه‌ای برای کم‌کردن آسیب‌های ناشی از آن وجود ندارد مگر آنکه تا می‌توانند از خانه بیرون نیایند. سطح آلودگی هوا به گونه‌ای است که بیرون از خانه ماندن بسیار خطرناک است.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، وضعیت هوا طوری است که دیگر نمی‌شود حتی چند لحظه خارج از خانه سر کرد؛ حتی برخی می‌گویند داخل خانه هم هوا آلوده است. مهدی بابایی، عضو و رئس کمیته ایمنی شورای شهر تهران هم گفته است که از زمان شروع آلودگی هوا ۲۰ درصد میزان مرگ‌ومیر شهروندان افزایش یافته است. در این شرایط مردم می‌پرسند که برای حفظ سلامتی خود چه باید بکنیم؟

مینو محرز، پزشک و متخصص بیماری‌های عفونی، درباره این موضوع گفت: «واقعیت تلخ آن است که مردم در برابر آلودگی هوا کار خاصی از دستشان برنمی‌آید و هیچ اقدام ویژه‌ای برای کم‌کردن آسیب‌های ناشی از آن وجود ندارد مگر آنکه تا می‌توانند از خانه بیرون نیایند. سطح آلودگی هوا به گونه‌ای است که بیرون از خانه ماندن بسیار خطرناک است. طبیعتا هوای داخل خانه اگر درب و پنجره‌ها بسته باشد، به مراتب بهتر است اما توصیه می‌شود هر کس که توانایی‌اش را دارد از در خانه هم از دستگاه‌های تصفیه هوا استفاده کنند».

او ادامه داد: «مسئولان مربوط باید به سرعت فکری به حال وضعیت آلودگی هوا بکنند و ببینند علت به وجود آمدن این شرایط چیست اما از نظر پزشکی می‌شود گفت که کسانی آلرژی دارند یا مبتلا به بیماری‌های آسم، قلبی و ریوی هستند حواسشان از همه بیشتر جمع باشد زیرا آلودگی هوا بر وضعیت آنها به شدت تأثیر مستقیم دارد. حتی مبتلایان به انواع سرطان‌ها نیز باید بدانند که به هیچ وجه نباید در معرض آلودگی هوا قرار بگیرند».

این متخصص بیماری‌های عفونی همچنین بیان کرد: «برخی تصور می‌کنند که اگر ماسک بزنیم و به بیرون از خانه برویم، مشکلی برایمان ایجاد نمی‌شود. این تصور نادرست است زیرا واقعیت آن است که ماسک‌های موجود در ایران تأثیری در جلوگیری از آسیب‌های آلودگی هوا تأثیری ندارند».

محرز در پایان گفت: «اکنون هم بیماری کووید وجود دارد و هم آنفولانزا زیاد شده است و آنفولانزا به تدریج دارد به پاندمی تبدیل می‌شود و به اندازه‌ای می‌تواند در مرگ‌ومیرها تأثیرگذار باشد. البته خوشبختانه داروی آنفولانزا وجود دارد و واکسن آن هم می‌تواند مؤثر باشد. با همه اینها مردم سعی کنند تا جایی که می‌توانند با رعایت نکات مذکور از سلامتی خود حفاظت کنند».