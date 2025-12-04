میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مینو محرز: مردم از خانه بیرون نیایند

مینو محرز، پزشک و متخصص بیماری‌های عفونی گفت: واقعیت تلخ آن است که مردم در برابر آلودگی هوا کار خاصی از دستشان برنمی‌آید و هیچ اقدام ویژه‌ای برای کم‌کردن آسیب‌های ناشی از آن وجود ندارد مگر آنکه تا می‌توانند از خانه بیرون نیایند. سطح آلودگی هوا به گونه‌ای است که بیرون از خانه ماندن بسیار خطرناک است.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۶۵
| |
6 بازدید
مینو محرز: مردم از خانه بیرون نیایند

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، وضعیت هوا طوری است که دیگر نمی‌شود حتی چند لحظه خارج از خانه سر کرد؛ حتی برخی می‌گویند داخل خانه هم هوا آلوده است. مهدی بابایی، عضو و رئس کمیته ایمنی شورای شهر تهران هم گفته است که از زمان شروع آلودگی هوا ۲۰ درصد میزان مرگ‌ومیر شهروندان افزایش یافته است. در این شرایط مردم می‌پرسند که برای حفظ سلامتی خود چه باید بکنیم؟

مینو محرز، پزشک و متخصص بیماری‌های عفونی، درباره این موضوع گفت: «واقعیت تلخ آن است که مردم در برابر آلودگی هوا کار خاصی از دستشان برنمی‌آید و هیچ اقدام ویژه‌ای برای کم‌کردن آسیب‌های ناشی از آن وجود ندارد مگر آنکه تا می‌توانند از خانه بیرون نیایند. سطح آلودگی هوا به گونه‌ای است که بیرون از خانه ماندن بسیار خطرناک است. طبیعتا هوای داخل خانه اگر درب و پنجره‌ها بسته باشد، به مراتب بهتر است اما توصیه می‌شود هر کس که توانایی‌اش را دارد از در خانه هم از دستگاه‌های تصفیه هوا استفاده کنند».

او ادامه داد: «مسئولان مربوط باید به سرعت فکری به حال وضعیت آلودگی هوا بکنند و ببینند علت به وجود آمدن این شرایط چیست اما از نظر پزشکی می‌شود گفت که کسانی آلرژی دارند یا مبتلا به بیماری‌های آسم، قلبی و ریوی هستند حواسشان از همه بیشتر جمع باشد زیرا آلودگی هوا بر وضعیت آنها به شدت تأثیر مستقیم دارد. حتی مبتلایان به انواع سرطان‌ها نیز باید بدانند که به هیچ وجه نباید در معرض آلودگی هوا قرار بگیرند».

این متخصص بیماری‌های عفونی همچنین بیان کرد: «برخی تصور می‌کنند که اگر ماسک بزنیم و به بیرون از خانه برویم، مشکلی برایمان ایجاد نمی‌شود. این تصور نادرست است زیرا واقعیت آن است که ماسک‌های موجود در ایران تأثیری در جلوگیری از آسیب‌های آلودگی هوا تأثیری ندارند».

محرز در پایان گفت: «اکنون هم بیماری کووید وجود دارد و هم آنفولانزا زیاد شده است و آنفولانزا به تدریج دارد به پاندمی تبدیل می‌شود و به اندازه‌ای می‌تواند در مرگ‌ومیرها تأثیرگذار باشد. البته خوشبختانه داروی آنفولانزا وجود دارد و واکسن آن هم می‌تواند مؤثر باشد. با همه اینها مردم سعی کنند تا جایی که می‌توانند با رعایت نکات مذکور از سلامتی خود حفاظت کنند».

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مینو محرز پزشک متخصص آلودگی هوا بیماری های تنفسی مشکلات تنفسی بیماری های عفونی آنفلوآنزا شیوع بیماری
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تهران فردا تعطیل نیست / مدارس و ادارات کدام استان‌ها غیرحضوری شد؟
وضعیت هوای تهران دوباره قرمز شد
لغو تعطیلی‌ تهران با بررسی چشمی استاندار!
افزایش روزهای ناسالم تهران و ۵ شهر دیگر
ثبت نخستین مرگ ناشی از آنفلوآنزای H3N2 در هرمزگان
هشدار هواشناسی: تشدید آلودگی هوا در ۹ کلانشهر
فیلم: چرا تهران تعطیل نشد؟ پاسخ عجیب استاندار!
آلودگی هوا، زنگ خطر جدی برای بیماران تنفسی
اینفوگرافیک: تفاوت سرماخوردگی، آنفولانزا و حساسیت به آلودگی هوا
ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در تهران از شنبه
همزمانی آنفولانزا و آلودگی هوا
تعطیلی مدارس کاشان و آران بیدگل به علت شیوع بیماری
مدارس سیستان و بلوچستان تعطیل شد
همه استان‌هایی که تا آخر هفته تعطیل شدند
افزایش کم‌سابقه مراجعه بیماران به اورژانس
مدارس و دانشگاه‌های لرستان تا پایان هفته تعطیل شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۴ نظر)
خشم شیخ حسین انصاریان از لفاظی یک روحانی: آ شیخ مغز‌مفلوک!  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005dcr
tabnak.ir/005dcr