حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟

یک مشاور دولتی به «العرب جدید» گفته است این اقدام با هدف برآورده کردن مطالبات مالی واشنگتن و جلوگیری از تحریم نهادهایی همچون بانک مرکزی و شرکت دولتی بازاریابی نفت (سومو) انجام شده است.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، عراق در اواخر اکتبر اقدام به طبقهبندی حزبالله لبنان و جنبش حوثی یمن بهعنوان گروههای تروریستی و مسدودسازی داراییهای آنها کرد؛ تصمیمی که با انتشار در روزنامه رسمی عراق در میانه نوامبر لازمالاجرا شد.
این اقدام که در بغداد توسط کمیتهای عالیرتبه مالی و امنیتی صادر شده، در حالی صورت میگیرد که رهبران عراق تلاش دارند نظام بانکی کشور را از تحریمها محافظت کرده و همزمان روابط خود با ایران و ایالات متحده را مدیریت کنند.
تصمیم شماره ۶۱ کمیته مسدودسازی داراییهای تروریستها، نام ۲۴ سازمان از جمله حزبالله و گروه یمنی موسوم به انصارالله را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده و دستور مسدودسازی هرگونه دارایی مرتبط با آنها در داخل عراق را صادر میکند.
این کمیته به ریاست رئیس بانک مرکزی، علی محسن العلاق، و با حضور نمایندگان ارشد دبیرخانه کابینه، نهاد مبارزه با پولشویی، و وزارتخانههای دارایی، کشور، خارجه، دادگستری، تجارت، ارتباطات، علوم و فناوری، همچنین کمیسیون نزاهت، دستگاه مبارزه با تروریسم و دستگاه اطلاعات تشکیل شده است.
او گفت: «این تعهداتی است که عراق تحت فشار فعلی نمیتواند از آنها اجتناب کند. این بیشتر یک اقدام مالی است تا سیاسی و پیامد سیاسی نخواهد داشت.»
این تصمیم در زمانی اتخاذ میشود که دونالد ترامپ همچنان سیاست فشار اقتصادی شدید بر ایران را دنبال میکند؛ کشوری که متحدانش شامل گروههای شیعه قدرتمند در عراق هستند.
به نوشته «نیو عرب» تهران مدتهاست که روی عراق بهعنوان مسیر اقتصادی مهم در دوران تحریمهای آمریکا حساب کرده است.
در داخل عراق، این نامگذاری واکنشهای تندی از سوی چهرههای نزدیک به این گروهها به همراه داشت. مصطفی سند، نماینده پارلمان، نوشت: «عراق، متأسفانه، حوثیها و حزبالله را تروریست میخواند و همزمان ترامپ را برای جایزه صلح نوبل نامزد میکند. شرم بر شما. ننگی که بسیاری از دولتهای عربی هم مرتکب نشدهاند. سخنرانی سودانی در اجلاس عربی دو سال پیش ثابت شد که فقط حرف بوده است.»
علی الشمری، فعال سیاسی، نیز در ایکس نوشت که عراق «رسماً حزبالله و انصارالله یمن را گروههای تروریستی اعلام کرده و تأیید شده که هرگونه پول مرتبط با آنها که وارد عراق شود یا کشف گردد، مسدود خواهد شد.»
دولت عراق تاکنون درباره این اقدام اظهارنظر رسمی نکرده است، اما یک مشاور دولتی به نسخه عربی «العرب جدید» گفت که این تصمیم با هدف پایبندی به الزامات وزارت خزانهداری آمریکا و جلوگیری از تحریم مالی و اقتصادی نهادهای کلیدی عراق، از جمله بانک مرکزی و شرکت بازاریابی نفت سومو اتخاذ شده است.
این تصمیم بحث و جدل گستردهای میان تحلیلگران سیاسی ایجاد کرد، در حالی که روزنامهنگاران و چهرههای نزدیک به جریانهای شیعی دولت محمد شیاع السودانی را به تسلیم در برابر فشارهای آمریکا علیه گروههای محورمقاومت متهم کردند.
یک منبع سیاسی نزدیک به یک گروه مسلح برجسته در بغداد به «العربی الجدید» گفت که این تصمیم حدود یک ماه پیش صادر شده و «اکثر نهادهای رسمی دولت، از جمله دیوان عالی فدرال» در آن دخیل بودهاند.
او گفت این اقدام «در درجه اول اقتصادی» است و در سالهای گذشته اقدامات مشابهی علیه افراد و گروهها انجام شده «بدون آنکه بر گروههای مقاومت در داخل یا خارج عراق تأثیر بگذارد.»
به گزارش تابناک، این اقدام جنجالی دولت بغداد در حالی صورت میگیرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز سهشنبه در نشست کابینه خود در سخنانی مدعی شد که موضع منطقهای عراق از زمان حملات آمریکا به تاسیسات هستهای ایران تغییر کرده است و با واشنگتن همکاری بیشتری دارد.
این اقدام احتمالاً با استقبال واشنگتن مواجه میشود، چرا که آمریکا مدتهاست بهدنبال کاهش نفوذ ایران در عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه است؛ کشورهایی که تهران در آنها متحدانی دارد.
به گزارش تابناک، لحظاتی پس از انتشار خبر مربوط به درج نام گروههای حزب الله لبنان و انصارالله یمن در لیست جریانهای تروریستی عراق و بلوکه کردن اموال آنها در این کشور، این خبر توسط کمیته مسدود سازی داراییهای ترویستها تکذیب شد.