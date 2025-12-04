به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ماسک که از طریق ویدیو در این نشست حاضر شده بود، پیش‌بینی کرده است که پس از پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» در سال ۲۰۲۸، دو دوره متوالی ریاست‌جمهوری «جی‌دی ونس» رقم خواهد خورد.

ونس که اکنون معاون رئیس‌جمهور آمریکا است، در حال حاضر گزینه اصلی برای نامزدی سال ۲۰۲۸ محسوب می‌شود. با این حال، نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد برتری اولیه ۲۰ درصدی ونس نسبت به رقیب دوم، «دان جونیور» پسر رئیس‌جمهور ترامپ در حال کاهش است.

عاملی که ممکن است برنامه‌های ونس برای ۲۰۲۸ را به هم بزند، خود ترامپ است. او بارها با این ایده بازی کرده که شاید راهی برای نامزدی در دوره سوم پیدا کند؛ اقدامی که برخلاف متمم ۲۲ قانون اساسی آمریکا است.

ترامپ در ماه اکتبر به خبرنگاران گفت: «خیلی دوست دارم این کار را انجام دهم. آیا آن را رد می‌کنم؟ باید خودتان بگویید. تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که ما یک گروه فوق‌العاده داریم؛ چیزی که آن‌ها ندارند.»

ونس نیز در پاسخ به پرسش‌ها درباره احتمال نامزدی، تلاش کرده محتاطانه عمل کند. او ماه گذشته به فاکس نیوز گفت که پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، این موضوع را با رئیس‌جمهور آمریکا مطرح خواهد کرد.

وی گفته بود: «سعی می‌کنم فعلا آن را از ذهنم دور کنم و به خاطر داشته باشم مردم آمریکا من را برای انجام وظیفه انتخاب کرده‌اند. پس از انتخابات میان‌دوره‌ای‌ درباره‌اش با رئیس‌جمهور ایالات متحده صحبت خواهم کرد.»