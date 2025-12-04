به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ امیر دریادار ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش در یادواره ناخدا شهید محمد ابراهیم همتی با اشاره به اتکای ارتش جمهوری اسلامی به تجهیزات دریانوردی که به همت صنعتگران و دانشمندان تهیه شده است گفت: هم اکنون دو ناوگروه در عمق اقیانوس عمان به همراه تفنگ دارها و تکاور از حوزه آبی کشور در حال حراست هستند.
امیر دریادار ایرانی با اشاره به اجرای سیاست کلی توسط فرمانده کل قوا اولویت در حوزه دریا را، راهگشایی مسیر اقتصادی کشور دانست و افزود: هم اکنون تمام مسیرهای مواصلاتی دریایی کشور باز است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به پایگاه شناور کردستان در آبهای کشور گفت: ماموریت این پایگاه راهبردی با ظرفیت بسیار بالا، پشتیبانی از یگانهای رزمی کشور است.
امیر دریادار ایرانی به ورود مجدد ناوشکن سهند به اعماق آبهای کشور اشاره کرد و افزود: ناوشکن سهند بهعنوان یک شناور رزمی چندمنظوره با تجهیزاتی بهروز در حوزههای مختلف است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به تجهیزات راهبردی نیروی دریایی کشور گفت: دشمنان بهتر است فکرهای باطل خود را در خصوص تعرض به کشور فراموش کنند.