میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دو ناوگروه ارتش در عمق اقیانوس عمان در حال مأموریت‌اند

امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به تجهیزات راهبردی نیروی دریایی کشور گفت: دشمنان بهتر است فکرهای باطل خود را در خصوص تعرض به کشور فراموش کنند.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۳۳
| |
254 بازدید
دو ناوگروه ارتش در عمق اقیانوس عمان در حال مأموریت‌اند

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ امیر دریادار ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش در یادواره ناخدا شهید محمد ابراهیم همتی با اشاره به اتکای ارتش جمهوری اسلامی به تجهیزات دریانوردی که به همت صنعتگران و دانشمندان تهیه شده است گفت: هم اکنون دو ناوگروه در عمق اقیانوس عمان به همراه تفنگ دار‌ها و تکاور از حوزه آبی کشور در حال حراست هستند.

امیر دریادار ایرانی با اشاره به اجرای سیاست کلی توسط فرمانده کل قوا اولویت در حوزه دریا را، راهگشایی مسیر اقتصادی کشور دانست و افزود: هم اکنون تمام مسیر‌های مواصلاتی دریایی کشور باز است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به پایگاه شناور کردستان در آب‌های کشور گفت: ماموریت این پایگاه راهبردی با ظرفیت بسیار بالا، پشتیبانی از یگان‌های رزمی کشور است.

امیر دریادار ایرانی به ورود مجدد ناوشکن سهند به اعماق آب‌های کشور اشاره کرد و افزود: ناوشکن سهند به‌عنوان یک شناور رزمی چندمنظوره با تجهیزاتی به‌روز در حوزه‌های مختلف است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به تجهیزات راهبردی نیروی دریایی کشور گفت: دشمنان بهتر است فکر‌های باطل خود را در خصوص تعرض به کشور فراموش کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ناوگروه امیر شهرام ایرانی نیروی دریایی حماس مفتی عمان پایگاه شناور کردستان
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرلشکر موسوی: آماده پاسخ قاطع به هر تجاوزیم
عکس: رونمایی از پایگاه شناور «کردستان» و الحاق ناوشکن «سهند» به نیروی دریایی ارتش
تصاویر تسلیحات دریایی جدید ارتش ایران
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۴ نظر)
خشم شیخ حسین انصاریان از لفاظی یک روحانی: آ شیخ مغز‌مفلوک!  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005dcL
tabnak.ir/005dcL