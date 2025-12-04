یک سناتور جمهوری خواه با ارایه یک طرح جدید به بازتعریف قانون شهروندی آمریکا پرداخته است که در صورت تصویب می‌تواند «ملانیا ترامپ» همسر رئیس‌جمهوری آمریکا و پسرش «بارون» و بسیاری از سلبریتی‌ها را در ایالات متحده تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، لایحه‌ای که از سوی برنی مورینو سناتور جمهوری‌خواه ارائه شده است، آمریکایی‌ها را از داشتن تابعیت دوگانه منع می‌کند.

به نوشته این نشریه آمریکایی تصویب این لایحه، پیامد‌هایی بسیار فراتر از بحث‌های قانونگذاری دارد و می‌تواند حتی بانوی اول آمریکا و پسرش بارون را با تابعیت دوگانه آمریکایی- استونیایی تحت تاثیر قرار دهد.

در حالی‌که هدف اصلی این لایحه آن است که همه افراد دارای تابعیت دوگانه ملزم به انصراف از تابعیت خارجی خود شوند و یا خطر از دست دادن تابعیت آمریکایی را بپذیرند، سوالاتی در مورد قانون اساسی، تنش‌های سیاسی بالقوه برای دولت دونالد ترامپ و چالش‌های بسیاری برای میلیون‌ها آمریکایی با تابعیت دیگر ایجاد می‌کند.

این نشریه، اقدام جدید در دولت ترمپ را یکی از گسترده‌ترین تلاش‌ها در دهه‌های اخیر برای بازتعریف معنای قانونی شهروندی ایالات متحده و وفاداری ملی می‌داند. این قانون که با عنوان «قانون تابعیت انحصاری ۲۰۲۵» (Exclusive Citizenship Act of ۲۰۲۵) منتشر شده، اعلام می‌کند که «شهروندان ایالات متحده باید تنها و کاملا به آمریکا وفادار باشند».

براساس این لایحه «یک فرد نمی‌تواند همزمان شهروند یا تبعه ایالات متحده باشد و در عین حال تابعیت خارجی هم داشته باشد.»

مطابق لایحه مذکور، شهروندان آمریکایی که تابعیت خارجی دارند، باید ظرف یک سال از تاریخ تصویب، تابعیت غیر آمریکایی و یا آمریکایی خود را لغو کنند و کسانی که این قانون را رعایت نکنند، به عنوان افرادی در نظر گرفته می‌شوند که داوطلبانه تابعیت آمریکایی را کنار می‌گذارند.

تعداد آمریکایی‌هایی که ممکن است تحت تاثیر قرار گیرند، بسیار متفاوت تخمین زده شده است، اما کارشناسان ارزیابی می‌کنند که این قنون در صورت تصویب می‌تواند چند صد هزار تا چند میلیون شهروند دوگانه را شامل شود.

موانع قانونی

لایحه پیشنهادی سناتور مورینو در صورت تصویب در کنگره ممکن است با چالش‌هایی مطابق قانون اساسی رو‌به‌رو شود. براساس متمم چهاردهم قانون اساسی، شهروندان آمریکایی نمی‌توانند تابعیت خود را از دست بدهند، مگر آنکه داوطلبانه آن را کنار بگذارند.

نویسنده یادآور شده است که ارائه این لایحه از سوی سناتور جمهوری‌خواه اوهایو در حالی صورت می‌گیرد که دولت ترامپ تغییرات گسترده‌تری در سیاست‌های مهاجرت و شهروندی، از جمله کاهش پذیرش پناهندگان و تغییرات پیشنهادی در کسب شهروندی از طریق تولد، در دستور کار قرار داده است. این اقدامات تاکنون چالش‌های قانونی و انتقاد‌هایی را از سوی گروه‌های مدافع حقوق بشر به دنبال داشته است.

فهرست سلبریتی‌هایی که تحت تاثیر لایحه جدید شهروندی قرار خواهند گرفت

نیوزویک در ادامه به فهرستی از چهره‌های مشهور آمریکایی اشاره کرده که در صورت تصویب لایحه جنجالی فوق، ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرند.

به نوشته این نشریه، تام هنکس (تابعیت دوگانه آمریکایی/ یونانی)، رایان رینولدز (کانادایی/ آمریکایی) ریتا ویلسون (آمریکایی/یونانی)، آرنولد شوارتزینگر (آمریکایی/ اتریشی)، آنتونی هاپکینز (آمریکایی/ انگلیسی)، سلما هایک (آمریکایی/ مکزیکی)، میلا کونیس (آمریکایی/ اوکراینی)، چارلیز ترون (آمریکایی/ آفریقای جنوبی)، جیمی کیمل (آمریکایی/ ایتالیایی)، جیم کری (آمریکایی/ کانادایی) و ایلان ماسک ثروتمندترین مرد جهان (آمریکایی/ کانادایی وآفریقای جنوبی) هستند.