میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار شمخانی به برخی کشورهای همسایه

نماینده رهبری در شورای دفاع، تکرار ادای شورای همکاری خلیج‌فارس درباره جزایر سه‌گانه ایرانی و میدان نفتی آرش را غیرسازنده دانست و گفت: نقش همسایگان امنیت‌آفرینی است نه بازی با خطوط قرمز ملت ایران.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۱۶
| |
386 بازدید

هشدار شمخانی به برخی کشورهای همسایه

به گزارش تابناک؛ علی شمخانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«ادعا‌های شورای همکاری درباره ‎جزایر ایرانی و ‎میدان آرش در میانه شرارت آمریکا و رژیم صهیونیستی غیرسازنده است. ایران در جنگ ۱۲ روزه با وجود برخی حمایت‌ها از تجاوز، خویشتنداری کرد.

اقتدار ایران در ‎خلیج فارس نباید بدخوانی شود؛ نقش همسایگان امنیت‌آفرینی است نه بازی با خطوط قرمز ملت ایران.»

شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه اخیر، باردیگر ادعای خود درباره جزایر سه‌گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی و ادعای مالکیت عربستان و کویت بر میدان گازی آرش را تکرار کرد.

 

هشدار شمخانی به برخی کشورهای همسایه

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
علی شمخانی شورای همکاری اسلامی آمریکا رژیم صهیونیستی جزایر سه گانه تنب بزرگ و تنب کوچک
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اولتیماتوم تیم ترامپ به مادورو: پنت‌هوس در قطر یا ...
پای مصباح یزدی کی به سیاست باز شد؟
چرا ترامپ بر اخوان‌المسلمین سخت‌گیری می‌کند؟/ نفع ایران از تروریستی اعلام شدن «اخوان»
محتوای مذاکرات پوتین و ویتکاف افشا نمی‌شود!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۰ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۰ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۰۳ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۰ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۱ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dc4
tabnak.ir/005dc4