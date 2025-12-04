هشدار شمخانی به برخی کشورهای همسایه

نماینده رهبری در شورای دفاع، تکرار ادای شورای همکاری خلیج‌فارس درباره جزایر سه‌گانه ایرانی و میدان نفتی آرش را غیرسازنده دانست و گفت: نقش همسایگان امنیت‌آفرینی است نه بازی با خطوط قرمز ملت ایران.

به گزارش تابناک؛ علی شمخانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«ادعا‌های شورای همکاری درباره ‎جزایر ایرانی و ‎میدان آرش در میانه شرارت آمریکا و رژیم صهیونیستی غیرسازنده است. ایران در جنگ ۱۲ روزه با وجود برخی حمایت‌ها از تجاوز، خویشتنداری کرد.

اقتدار ایران در ‎خلیج فارس نباید بدخوانی شود؛ نقش همسایگان امنیت‌آفرینی است نه بازی با خطوط قرمز ملت ایران.»

شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه اخیر، باردیگر ادعای خود درباره جزایر سه‌گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی و ادعای مالکیت عربستان و کویت بر میدان گازی آرش را تکرار کرد.