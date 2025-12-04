همزمانی آنفولانزا و آلودگی هوا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا رییسی در سیزدهمین جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا اظهار کرد: نکته مهم این است که همه افرادی که دور این میز نشستهایم، اولین قربانیان آلودگی هوا محسوب میشویم. همه این هوا را تنفس میکنیم.
وی با تأکید گفت: خواهش من این است که در حوزه خود کاری انجام دهیم که حتی درصدی از آلودگی به صورت پایدار کم شود.
رئیسی ادامه داد: واقعیت این است که گاهی میپرسم چرا بحث کارشناسی کنیم زمانی که نیازی به اندازهگیری نیست؛ کافی است برویم بیرون و نفس بکشیم؛ بنابراین آفتاب آمد دلیل آفتاب.
وی تاکید کرد: البته روش اندازهگیری باید استاندارد باشد و باید علمی کار شود و گزارش داده شود.
معاون وزارت بهداشت افزود: در این دولت، تعداد خودروهای فرسوده که از سیستم خارج شدهاند، قابل مقایسه با قبل نیست؛ اما انباشتی از مشکلات وجود دارد و شاید باید سرعت اقدامات دو برابر یا سه برابر شود.
** سلامت شوخیبردار نیست؛ ۵۹ هزار مرگ سالانه و ۹ هزار مرگ در تهران
رئیسی گفت: حوزه سلامت شوخیبردار نیست؛ سالی ۵۹ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا عدد کمی نیست. در تهران حدود ۸۸۰۰ تا ۹۰۰۰ مرگ منتسب به آلودگی عدد کمی نیست و این فقط عدد مرگومیر است و بیماریهای مزمن تنفسی، بیماریهای غیرواگیر و… را در بر نمیگیرد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: آلایندههایی که درباره آنها صحبت میشود، اثر سموم تجمعی دارد؛ بنابراین کمکردن هر درصد، اهمیت بسیار زیادی دارد.
** لزوم تدوین پروتکلهای ویژه سلامت؛ همزمانی آلودگی و اوج آنفلوآنزا
وی به وظایف حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی، حوزه سلامت باید هشدار دهد که حالا از مرز هشدار گذشته است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: سیستم سلامت باید پروتکلهای ویژه خود را تدوین کند. در دوران کرونا، ایران بیشترین پروتکلنویسی را داشت؛ اما این افتخار نبود. چرا که در کشور آلمان ممکن بود گفته شود، در خانه بنشینید و هزینه شهروندان نیز پرداخت میشد. در ایران، اما به دلیل شرایط اقتصادی نمیتوان چنین پروتکلی داشت؛ بنابراین نیاز به پروتکلهای خاص است.
وی سپس به همزمانی آلودگی هوا و اوجگیری آنفولانزا اشاره کرد و گفت افزود: حالا آنفولانزای فعلی (H ۳ N ۲) بهاندازهای جهش داشته که سازمان جهانی بهداشت قصد داشت اسم ویروس را تغییر دهد. این ویروس واکسنگریز شده است و آلودگی هوا به این عفونت کمک میکند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: در یکی از استانها در هفته گزارش داده شد که اورژانسها تکمیل و تقریبا بخش اطفال نیز در حال تکمیل شدن بود.
وی افزود: بیشترین موارد ابتلا مربوط به گروه سنی ۵ تا ۱۴ سال بوده است. وقتی آلودگی زیاد باشد، میزان انتقال و انتشار حداقل ۱۰ برابر میشود. در این شرایط کلاسهای ۳۰ نفره مدرسه و ۵ ساعت حضور کافی است تا همه در معرض ویروس قرار گیرند؛ بنابراین توصیه ما این است که اگر کودک در خانه بیمار است، به مدرسه فرستاده نشود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: تصمیم گیری کمیته بحران توصیه برای سلامتی است. حالا اوج آنفولانزا ۳ تا ۴ هفته دیگر است؛ بنابراین باید در این مدت از کسانی که ضعف سیستم ایمنی دارند و افراد ۵ تا ۱۴ ساله مراقبت شود.