میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

همزمانی آنفولانزا و آلودگی هوا

معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن اشاره به همزمانی آلودگی هوا و افزایش ابتلا به ویروس آنفولانزا بر لزوم تصمیم‌گیری در کمیته بحران بر مبنای سلامتی تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۰۳
| |
3 بازدید
همزمانی آنفولانزا و آلودگی هوا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا رییسی در سیزدهمین جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا اظهار کرد: نکته مهم این است که همه افرادی که دور این میز نشسته‌ایم، اولین قربانیان آلودگی هوا محسوب می‌شویم. همه این هوا را تنفس می‌کنیم.

وی با تأکید گفت: خواهش من این است که در حوزه خود کاری انجام دهیم که حتی درصدی از آلودگی به صورت پایدار کم شود.

رئیسی ادامه داد: واقعیت این است که گاهی می‌پرسم چرا بحث کارشناسی کنیم زمانی که نیازی به اندازه‌گیری نیست؛ کافی است برویم بیرون و نفس بکشیم؛ بنابراین آفتاب آمد دلیل آفتاب.

وی تاکید کرد: البته روش اندازه‌گیری باید استاندارد باشد و باید علمی کار شود و گزارش داده شود.

معاون وزارت بهداشت افزود: در این دولت، تعداد خودرو‌های فرسوده که از سیستم خارج شده‌اند، قابل مقایسه با قبل نیست؛ اما انباشتی از مشکلات وجود دارد و شاید باید سرعت اقدامات دو برابر یا سه برابر شود.

** سلامت شوخی‌بردار نیست؛ ۵۹ هزار مرگ سالانه و ۹ هزار مرگ در تهران

رئیسی گفت: حوزه سلامت شوخی‌بردار نیست؛ سالی ۵۹ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا عدد کمی نیست. در تهران حدود ۸۸۰۰ تا ۹۰۰۰ مرگ منتسب به آلودگی عدد کمی نیست و این فقط عدد مرگ‌ومیر است و بیماری‌های مزمن تنفسی، بیماری‌های غیرواگیر و… را در بر نمی‌گیرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: آلاینده‌هایی که درباره آن‌ها صحبت می‌شود، اثر سموم تجمعی دارد؛ بنابراین کم‌کردن هر درصد، اهمیت بسیار زیادی دارد.

** لزوم تدوین پروتکل‌های ویژه سلامت؛ هم‌زمانی آلودگی و اوج آنفلوآنزا

وی به وظایف حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی، حوزه سلامت باید هشدار دهد که حالا از مرز هشدار گذشته است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: سیستم سلامت باید پروتکل‌های ویژه خود را تدوین کند. در دوران کرونا، ایران بیشترین پروتکل‌نویسی را داشت؛ اما این افتخار نبود. چرا که در کشور آلمان ممکن بود گفته شود، در خانه بنشینید و هزینه شهروندان نیز پرداخت می‌شد. در ایران، اما به دلیل شرایط اقتصادی نمی‌توان چنین پروتکلی داشت؛ بنابراین نیاز به پروتکل‌های خاص است.

وی سپس به هم‌زمانی آلودگی هوا و اوج‌گیری آنفولانزا اشاره کرد و گفت افزود: حالا آنفولانزای فعلی (H ۳ N ۲) به‌اندازه‌ای جهش داشته که سازمان جهانی بهداشت قصد داشت اسم ویروس را تغییر دهد. این ویروس واکسن‌گریز شده است و آلودگی هوا به این عفونت کمک می‌کند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: در یکی از استان‌ها در هفته گزارش داده شد که اورژانس‌ها تکمیل و تقریبا بخش اطفال نیز در حال تکمیل شدن بود.

وی افزود: بیشترین موارد ابتلا مربوط به گروه سنی ۵ تا ۱۴ سال بوده است. وقتی آلودگی زیاد باشد، میزان انتقال و انتشار حداقل ۱۰ برابر می‌شود. در این شرایط کلاس‌های ۳۰ نفره مدرسه و ۵ ساعت حضور کافی است تا همه در معرض ویروس قرار گیرند؛ بنابراین توصیه ما این است که اگر کودک در خانه بیمار است، به مدرسه فرستاده نشود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: تصمیم گیری کمیته بحران توصیه برای سلامتی است. حالا اوج آنفولانزا ۳ تا ۴ هفته دیگر است؛ بنابراین باید در این مدت از کسانی که ضعف سیستم ایمنی دارند و افراد ۵ تا ۱۴ ساله مراقبت شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آنفولانزا آلودگی هوا کرونا پروتکل شهروندان
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا سرماخوردگی در فصل زمستان شایع‌تر است؟
چگونه تشخیص دهیم کرونا گرفته‌ایم یا آنفولانزا؟
آنفلوآنزای جدید با طعم کرونا!
موج جدید آنفلوآنزا در راه است
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۰ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۰ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۹۹ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۷۹ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۱ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dbr
tabnak.ir/005dbr