پای مصباح یزدی کی به سیاست باز شد؟

مصباح یزدی پس از انقلاب در کنار عبدالکریم سروش با چپها مناظره تلویزیونی کرد. این مناظرهها تنها بروز مصباح یزدی پس از انقلاب بود.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ برخی روایت کردهاند که او نه با امام ارتباط داشت و نه به طلاب اجازه حضور در جنگ میداد. اما در دهه ۷۰ با داغ شدن موضوعات علوم انسانی و طرح نواندیشی دینی و اسلام رحمانی، مصباح یزدی بار دیگر موضع انتقادی خود را نشان داد. در سال ۷۴ موسسه آموزشی امام خمینی را بنیان گذاشت تا برای «مقابله با اندیشههای انحرافی و التقاطی» نیرو تربیت کند. همچنین در دهه ۷۰ در یک مناظره تلویزیونی روبهروی محمدجواد حجتی کرمانی نشست تا سیاستهای فرهنگی دولت خاتمی را نقد کند.
مصباح در «نظریه سیاسی اسلام» که در سال ۷۸ چاپ شد، طرح «پروتستانتیسم اسلامی» را توطئهای علیه اسلام دانسته و گفته: «اگر آمریکا چنین پیشنهادی بدهد تعجب نمیکنیم، زیرا آنها هدفشان این است که اسلام را نابود کنند، خودشان گفتهاند برای این کار برنامه ریزی کردهاند و بودجه گذاشتهاند و بارها اقرار کردهاند که دشمن اصلی ما، در این عصر، اسلام است. اما جای شگفتی است که کمکم این تبلیغات به داخل کشور ما هم نفوذ میکند و کسانی پیدا میشوند که صریحا در روزنامهها و مجلات، احکام قطعی و ضروری اسلام را زیر سؤال میبرند.»