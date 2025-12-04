ثبت نخستین مرگ ناشی از آنفلوآنزای H3N2 در هرمزگان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از ثبت اولین فوت قطعی ناشی از آنفلوآنزای H3N2 در استان خبر داد و با اشاره به افزایش قابل‌توجه مبتلایان طی روزهای اخیر، نسبت به ورود استان به فاز انتقال شدید این ویروس هشدار داد.

به گزارش تابناک، دکتر پژمان شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با اشاره به وضعیت اخیر گردش ویروس آنفلوانزای H3N2 در استان هرمزگان، گفت: طی سه شبانه‌روز اخیر، الگوی گردش ویروس‌های تنفسی در استان وارد فاز نگران‌کننده‌ای شده است؛ فازی که از حیث شدت انتقال، نرخ بروز، و پیامدهای بالینی، نشان‌دهنده عبور از یک موج خاموش مطرح نیست؛ آنچه در دو هفته اخیر تجربه کرده‌ایم، یک افزایش شتاب‌دار، ممتد و بالینی مؤید بوده که در واقع بخشی از یک موج با انتقال تثبیت‌شده و شدت‌یابی ثانویه است؛ موجی که از الگوی نوسانات فصلی فراتر رفته و عملاً نشانه‌های یک موج فعال و در حال گسترش را بازتاب می‌دهد.

وی ادامه داد: داده‌های استخراج‌شده از دو آزمایشگاه منتخب در بازه ۹ تا ۱۱ آذر، تصویری از شتاب‌گیری تدریجی انتقال ویروس را ثبت کرده‌اند. در مجموع ۱۵۵ تست انجام شده که ۸۰ مورد آن مثبت بوده و میانگین درصد مثبت‌شدگی این سه روز به ۵۱.۶٪ رسیده است.

رئیس دانشگاه افزود: افزایش همزمان حجم نمونه‌گیری و درصد مثبت‌شدگی، وقتی در سه روز متوالی با روند صعودی همراه باشد، معمولاً نشانه‌ی تشدید ثانویه بر یک موج با انتقال از پیش تثبیت‌شده است؛ مرحله‌ای که در آن زنجیره‌های انتقال تثبیت شده‌اند و مواجهه کوچک می‌تواند به بیماری گسترده منتهی شود. در چنین وضعیتی، افزایش صرفِ موارد سرپایی دیگر شاخص هشدار اولیه نیست؛ شاخص اصلی، حرکت منحنی به سمت موارد دارای پیامد شدید است.

وی با تأکید بر پیامدهای بالینی، توضیح داد: این واقعیت زمانی اهمیت حیاتی پیدا می‌کند که یک مورد فوت قطعی نیز در همین بازه زمانی ثبت شده است: آقای ۲۶ ساله – متولد ۱۳۷۸ – با درگیری دوطرفه ریه حدود ۷۰٪، پذیرش در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۸ و فوت در ۱۴۰۴/۹/۹؛ تست آنفلوانزا مثبت و تست کووید منفی بود و تشخیص علت فوت توسط متخصص داخلی ARDS (سندرم حاد زجر تنفسی) ثبت شد.

شاهرخی تأکید کرد: وقوع مرگ ناشی از ARDS در بیمار جوان، آن هم با پیشرفت بالینی طی کمتر از ۲۴ ساعت، از نظر اپیدمیولوژی یک پیام روشن دارد: ویروس در فاز گردش شدید است و در گروه‌های غیر پرخطر نیز می‌تواند الگوی تهاجمی فوق‌حاد ایجاد کند. شاخص‌های سه‌روزه نه‌فقط «افزایش موارد» بلکه افزایش شدت بالینی را بازتاب می‌دهند؛ وضعیتی که اگر بدون مداخله باقی بماند، معمولاً ظرف ۷ تا ۱۰ روز آینده به شکل افزایش بستری‌های بخش‌های مراقبت ویژه و سپس افزایش موارد وخیم و مرگ ظاهر می‌شود.

وی افزود: این داده‌ها زنگ خطر یک موج تازه نیستند؛ خودِ موج‌اند که اکنون چهره‌اش را نشان می‌دهد؛ موجی با انتقال تثبیت‌شده و شدت‌یابی ثانویه.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان گفت: در چنین شرایطی، تأکید بر مدیریت تماس‌ها، تهویه محیط‌های بسته، کاهش تجمعات غیرضرور، تقویت کنترل عفونت در مراکز درمانی، و مراجعه سریع بیماران پرخطر نه توصیه، بلکه اقدامات ضروری برای کاهش بار بالینی موج در روزهای پیش‌رو است.