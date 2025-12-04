کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در واکنش به پیام ویدئویی که شهردار یکی از شهر‌های اطراف تل آویو درباره گسترش جاسوسی صهیونیست‌ها برای ایران، اعلام کرد، این پدیده گسترده‌تر از آنی است که تصور می‌کنیم.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این کانال تلویزیونی پر مخاطب اسرائیلی در این رابطه نوشت، نه تنها بات یام بلکه شاباک انتظار دارد تمام (فلسطین اشغالی) افرادی در حال همکاری و جاسوسی برای ایران باشند.

به اعتراف این رسانه، طی هفته‌های اخیر، سرویس امنیت عمومی اسرائیل (شاباک) خبر از دستگیری شماری از اسرائیلی‌هایی داد که به خواست ماموران اطلاعاتی ایرانی جواب مثبت داده و به همکاری و جاسوسی برای ایران در مقابل دریافت پول پرداختند.

به اعتراف کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، در میان پرونده‌های کشف شده به نام نظامیان و اساتید و اساتید دانشگاه‌های مهم می‌رسیم در حالی که نام سرمایه داران و تاجران معروف را هم باید به این لیست اضافه کنیم.

نهاد‌های امنیتی اسرائیلی برای توجیه گستردگی این پدیده ادعا می‌کنند که اکثر این افراد فریب خورده و به دنبال کسب پول و درآمد آسان بودند.

براساس این گزارش در همین راستا، شاباک در اقدامی بی سابقه با مسئولین محلی تماس گرفته و تلاش کرد تا از آنها بخواهد اسرائیلی‌ها را متقاعد کنند از پیوستن به موج کسب درآمد در مقابل ضربه زدن به امنیت اسرائیل نپیوندند.

به درخواست نهاد‌های امنیتی اسرائیل از جمله شاباک، شهردار بات یام، دیروز بیانیه‌ای غیرمعمول صادر کرد و از ساکنان شهر خواست: «اگر با عناصر متخاصم در تماس هستید یا کسی را می‌شناسید که در تماس است، اکنون زمان آن است که افشا کنید»، به زعم شهردار، شاباک از ساکنانی که در فعالیت‌های جاسوسی افشا نشده دست دارند، آگاه است: «ما می‌دانیم که ساکنان شهر نه تنها امنیت اسرائیل، بلکه آینده شخصی خود را نیز به خطر می‌اندازند. اینها جرایم بسیار جدی هستند و هر کسی که توسط شین بت دستگیر شود، خسارات جبران‌ناپذیری به خود وارد خواهد کرد. هدف ما اکنون جلوگیری از ارتکاب این اشتباه توسط آنهاست».

این در حالی است که اکثر کارشناسان این سخنان او را اعترافی به گسترش پدیده جاسوسی در مقابل پول در اسرائیل توصیف کرده و ادعایش در مورد آگاهی نهاد‌های امنیتی از فعالیت جاسوس‌ها آن را یک بلوف دانستند که بیشتر بیانگر سردرگمی نهاد‌های امنیتی در مقابل این پدیده دارد.

یک منبع امنیتی به کانال ۱۲ گفت: «افزایش قابل توجهی در موارد جاسوسی وجود دارد و این بسیار نگران‌کننده است».

این منبع امنیتی فاش کرد که بیشترین مشارکت در تماس با ایرانیان در بخش آموزش متمرکز است.

او افزود: «در واقع، ایرانیان به طور فعال در حال جذب دانشجویان هستند که می‌توانند در ازای پول برای آنها کار کنند و به نظر می‌رسد افزایش قابل توجهی در تعداد جوانانی که همکاری با عناصر تروریستی را آغاز کرده‌اند، وجود دارد».

همین منبع افزود: «مردم وقتی از یک مرکز خرید عکسی می‌گیرند و به صورت آنلاین منتشر می‌کنند، دو بار فکر نمی‌کنند، با این فرض که ایرانی‌ها را فریب می‌دهند و پول درمی‌آورند. اما چیزی که آنها متوجه نیستند این است که این یک نوع همکاری بی‌سابقه و خطرناک است که به امنیت ما آسیب می‌رساند. چیزی که با درخواست عکس شروع می‌شود، می‌تواند به عواقب بسیار جدی‌تری منجر شود».

به اعتراف این رسانه، هفته گذشته، گروه هکری «حنظله» ادعا کرد که سیستم‌های مربوط به تحقیقات هسته‌ای در اسرائیل را نقض کرده است.

آنها گفتند که به اطلاعات شخصی یک دانشمند هسته‌ای اسرائیلی دسترسی پیدا کرده‌اند و یک دسته گل به همراه یک پیام شخصی به ماشین او ارسال کرده‌اند.