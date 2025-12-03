ادعای عجیب درباره نحوه لو رفتن مهمانی «ع‌.ش»!

عکس آرشیوی است.
به گزارش تابناک، خبرگزاری فارس در گزارشی تازه، جزئیاتی متفاوت از ماجرای بازداشت تعدادی از هنرمندان در یک میهمانی شبانه در تهران منتشر کرده و مدعی شده است ریشه این پرونده به یک رفتار خلاف عرف، درگیری مسلحانه و در نهایت لو رفتن محل مهمانی توسط یکی از افراد مرتبط بازمیگردد.
خبرگزاری فارس مدعی شد ماجرای بازداشت جمعی از هنرمندان و بازیگران در یک میهمانی شبانه مختلط در تهران، تنها به برگزاری یک تجمع غیرقانونی محدود نبوده و پیش از آن، یک سلسله اتفاقات اخلاقی رخ داده است.
بر اساس ادعای فارس، ماجرا از جایی آغاز شد که «ع. ش» در داخل خودرو با یک خانم رفتار خلاف عرفی انجام میدهد. گفته میشود نامزد این خانم با اطلاع از این موضوع، وارد درگیری با این فرد شده و این درگیری به اسلحهکشی ختم میشود.
در ادامه این اتفاقات، این خانم به همراه «ع. ش» متواری میشوند و پس از آن، این فرد محل برگزاری میهمانی شبانه را به پلیس اطلاع میدهد. پس از این گزارش، نیروهای پلیس با انجام عملیات اطلاعاتی، این میهمانی را شناسایی کرده و تعدادی از حاضران از جمله چند چهره شناختهشده سینما و تلویزیون را بازداشت میکنند.
پلیس در جریان این عملیات، مقادیری مشروبات الکلی دستساز نیز کشف کرده و برای بازداشتشدگان پرونده قضایی با اتهاماتی از جمله «تجمع غیرقانونی»، «جریحهدار کردن عفت عمومی»، «شرب خمر» و «نگهداری مشروبات الکلی» تشکیل شده است.