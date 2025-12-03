منابع خبری یمن از آزادی خدمه کشتی غرق شده «اترنیتی سی» (ETERNITY C) با میانجیگری عمان و انتقال هوایی آنها از صنعا به مسقط خبر دادند.

آزادی و انتقال خدمه کشتی «اترنیتی سی» از یمن به عمان

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، خدمه کشتی «اترنیتی سی» (ETERNITY C) که جولای (تیرماه) گذشته در سواحل دریای سرخ هدف قرار گرفته بود، با میانجیگری عمان آزاد و از صنعا به مسقط منتقل شدند.

کشتی مذکور تیرماه گذشته به این دلیل هدف قرار گرفت که به سمت بندر «ام الرشراش» در فلسطین اشغالی در حال حرکت بود و بنابراین ممنوعیت ورود به سرزمین‌های اشغالی فلسطین را نقض کرد.

امروز همچنین منبع یمنی گفت که یک هواپیمای عمان حامل ۹ ملوان فیلیپینی که توسط انصارالله بازداشت شده بودند، از فرودگاه بین‌المللی صنعا بلند شد.