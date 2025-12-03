آخرین وضعیت رضا امیرخانی

خانواده رضا امیرخانی اعلام کردند آسیب خطرناکی به اندام‌های داخلی بدن و خصوصاً ستون فقرات او وارد نشده است.

به گزارش تابناک، در اطلاعیه خانواده رضا امیرخانی درباره شرح وضعیت این نویسنده که بعدازظهر روز یکشنبه، نهم آذر در پرواز با پاراگلایدر در ارتفاعات امامزاده هاشم دچار سانحه شد و سقوط کرد و حالا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است، آمده است: «اجمالا می‌دانستیم که آسیب خطرناکی به اندام‌های داخلی بدن و خصوصاً به ستون فقرات وارد نشده است، اما منتظر بودیم تا در اولین فرصت بررسی عمیق و دقیق‌تری انجام شود.

طبق اطلاعی که از پزشک معالج رضا جان دریافت کردم امروز از سراسر بدن ایشان ام آر آی انجام شده و خوشبختانه هیچگونه ضایعه‌ای در این تصویربرداری مشاهده نشده است.»

همچنین روابط عمومی بیمارستان درباره وضعیت بالینی این نویسنده اعلام کرده است: بر اساس ارزیابی تیم پزشکی، چهارشنبه، دوازدهم آذرماه وضعیت بالینی آقای رضا امیرخانی تغییر قابل توجهی نداشته است، و ایشان همچنان تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد. به درخواست خانواده ایشان ملاقات ممنوع است.

از مخاطبان محترم نیز درخواست می‌شود، برای حفظ آرامش بیمار و روند درمان، از مراجعه مستقیم خودداری فرمایند.»