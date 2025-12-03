به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری «ریانووستی»، «یوری اوشاکوف» دستیار رئیس‌جمهور روسیه شامگاه چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «مذاکرات پشت درهای بسته برگزار شد و همچنین توافق شد که نه ما و نه ایالات متحده به‌طور خاص درباره اینکه نماینده ایالات متحده و رئیس‌جمهور ما درباره چه چیزی و چگونه گفت‌وگو کرده‌اند، اظهار نظر نکنیم.»

بنا بر این گزارش، شامگاه سه‌شنبه «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه از «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا و «جارد کوشنر» داماد و مشاور «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، در کرملین استقبال کرد. علاوه بر رئیس‌جمهور روسیه، اوشاکوف و «کریل دمیتریف» رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی، از جانب روسیه نمایندگی می‌کردند.

یوری اوشاکوف در ادامه گفت: «تمام مسائل مربوط به روند حل‌وفصل بحران اوکراین و به‌رسمیت شناختن بین‌المللی راه‌حل‌های احتمالی، موضوع مذاکرات بین روسیه و ایالات متحده بوده است.»

او در پاسخ به سوالی در مورد حل‌وفصل جنگ اوکراین به خبرنگاران گفت: «تمام این مسائل، به ویژه بین طرف‌های روسی و آمریکایی، موضوع مذاکرات بوده‌اند.»

دستیار پوتین تاکید کرد: «روسیه در حال حاضر منحصرا با ایالات متحده در مورد حل‌وفصل بحران اوکراین مذاکره می‌کند و اوکراینی‌ها اخیرا از ادامه مذاکرات استانبول خودداری کرده‌اند.»

این مقام روس با بیان اینکه اروپایی‌ها هرگونه تماسی را رد می‌کنند، اظهار کرد: «در مورد تماس با اروپایی‌ها، آنها هرگونه تماسی را رد می‌کنند. اگرچه رئیس‌جمهور پوتین بارها گفته است که اگر هر یک از رهبران اروپایی می‌خواهد گفت‌وگو کند، لطفا از آنها استقبال شود، به مسکو بیایند و ما به تماس‌ها ادامه خواهیم داد. هیچ نگرش منفی از طرف ما نسبت به ادامه تماس‌ها وجود ندارد.»

یوری اوشاکوف با تاکید بر اینکه مسئله عضویت اوکراین در ناتو در دیدار نمایندگان روسیه و آمریکا مورد بحث قرار گرفت، افزود: «می‌دانید، این یکی از مسائل کلیدی است. در مورد آن بحث شد و من نمی‌توانم جزئیاتی پیرامون آن ارائه دهم.»

وی خاطر نشان کرد: «می‌خواهم ابراز امیدواری کنم که هم اروپایی‌ها و هم اوکراینی‌ها نگرش و درک مناسب‌تری از آنچه اتفاق می‌افتد، نشان دهند. با توجه به اظهارات متناقض ولودیمیر زلنسکی (رئیس‌جمهور اوکراین) در مورد اینکه آنها ظاهرا در مناطقی که مدت‌ها پیش توسط نیروهای روسی آزاد شده بودند، با ما می‌جنگند، معتقدم که اکنون عقل و منطق پیروز خواهد شد و موفقیت‌های واقعی نیروهای ما در این امر نقش دارد.»

علاوه بر این، دستیار کرملین گفت که ایالات متحده آماده است تا تمام تلاش خود را برای دستیابی به یک «توافق بلندمدت در اوکراین» انجام دهد.

اوشاکوف در ادامه با اشاره به نشست مربوطه گفت: «این گفت‌وگو مثبت بود اگرچه ما نظرات صریح خود را در مورد اسنادی که آمریکایی‌ها به ما نشان دادند عنوان کردیم.»

او در پایان تاکید کرد: «مذاکرات بسیار معنادار و متمرکز بر یک موضوع بود، یعنی حل بحران اوکراین. همچنین، ایالات متحده آمادگی خود را برای در نظر گرفتن نظرات روسیه در مورد روند حل‌وفصل بحران اوکراین تایید کرد. البته پیشرفت و ماهیت مذاکرات تحت تاثیر موفقیت‌های ارتش روسیه در میدان نبرد در هفته‌های اخیر بوده است.»

اوشاکوف افزود که تماس‌ها بین روسیه و ایالات متحده «ادامه خواهد یافت».