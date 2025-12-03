ورود سامانه بارشی به کشور طی یکشنبه هفته آینده

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صادق ضیاییان اظهار کرد: فردا (۱۳ آذر) در استانهای ساحلی دریای خزر، خراسانشمالی، خراسانرضوی، خراسانجنوبی، یزد و ارتفاعات البرز شرقی، هرمزگان و جزایر خلیج فارس بارش پراکنده باران گاهی رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیشبینی میشود.
وی افزود: جمعه (۱۴ آذر) در هرمزگان، کرمانشاه و ایلام و ارتفاعات کرمان بارش پراکنده پیشبینی میشود. احتمال بارش در برخی نقاط استان هرمزگان نیز وجود دارد. شنبه (۱۵ آذر) در بیشتر مناطق کشور جوی آرام حاکم میباشد. از یکشنبه (۱۶ آذر) بعدازظهر با ورود سامانه بارشی، برای شمال غرب بارش پیشبینی میشود.
به گفته ضیاییان فردا دریای خزر و غرب خلیج فارس مواج است.
وی با بیان اینکه طی روزهای آینده برخی استانهای کشور با سطوح قابل توجهی از آلودگی هوا مواجه خواهند شد، اظهارکرد: پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده (۱۳ تا ۱۶ آذر) جو پایداری حاکم خواهد بود و شرایط انباشت آلایندهها در جو فراهم است.
به گزارش سازمان هواشناسی، ضیاییان در پایان توصیه کرد: با توجه به این شرایط بهویژه افراد حساس از فعالیت طولانی و شدید در فضای باز پرهیز کنند. در صورت حضور در محیطهای آلوده از ماسک استاندارد استفاده و از تردد غیرضروری با خودروهای شخصی خودداری کنند و تا حد امکان از حملونقل عمومی بهره ببرند. رعایت این نکات میتواند سلامت شما و اطرافیانتان را در روزهای آینده حفظ کند.