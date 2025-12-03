سلام نظامی دختران در دیدار با رهبر انقلاب

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0647\u0632\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0632\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632\u060c \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f2 \u0622\u0630\u0631\u0645\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc(\u0631\u0647) \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0622\u06cc\u062a\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u062e\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\n\n\u00a0