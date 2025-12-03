میلی صفحه خبر لوگو بالا
هزاران نفر از زنان و دختران مناطق مختلف کشور، صبح امروز، چهارشنبه ۱۲ آذرماه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
به گزارش تابناک؛ هزاران نفر از زنان و دختران مناطق مختلف کشور، صبح امروز، چهارشنبه ۱۲ آذرماه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

سلام نظامی دختران در دیدار با رهبر انقلاب

سلام نظامی دختران در دیدار با رهبر انقلاب

 

