پرسپولیس با سروش و نیازمند به استقبال دربی رفت

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u067e\u0648\u0633\u062a\u0631 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0631\u0627 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u062f\u0648 \u062a\u06cc\u0645 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u2013 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0631\u0648\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u06f1\u06f4 \u0622\u0630\u0631\u00a0 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f5:\u06f3\u06f0 \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc (\u0631\u0647) \u0634\u0647\u0631 \u0627\u0631\u0627\u06a9 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.