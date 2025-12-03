میلی صفحه خبر لوگو بالا
پرسپولیس با سروش و نیازمند به استقبال دربی رفت

باشگاه پرسپولیس پوستر بازی با استقلال را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۴۳۸۰۱
| |
102 بازدید

پرسپولیس با سروش و نیازمند به استقبال دربی رفت

به گزارش تابناک؛ باشگاه پرسپولیس پوستر بازی با استقلال را منتشر کرد.

مسابقه دو تیم پرسپولیس – استقلال روز جمعه ۱۴ آذر  ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک برگزار می‌شود.

پوستر استقلال پرسپولیس ورزشگاه امام خمینی اراک
