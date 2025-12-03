\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0641\u0631\u0634\u062a\u0647 \u062d\u0633\u0646\u200c\u0632\u0627\u062f\u0647\u060c \u0645\u0648\u06cc\u200c\u062a\u0627\u06cc\u200c\u06a9\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u06a9\u0633\u0628 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0631\u0647 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0645\u0628\u0633\u062a\u06af\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0645\u062f\u0627\u0644\u0634 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u062a\u0642\u062f\u06cc\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f.