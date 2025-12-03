میلی صفحه خبر لوگو بالا
فرشته حسن‌زاده در دیدار امروز با رهبر انقلاب

فرشته حسن‌زاده، موی‌تای‌کار ایران پس از کسب مدال نقره بازیهای همبستگی اسلامی مدالش را به رهبر انقلاب تقدیم کرده بود.
فرشته حسن‌زاده در دیدار امروز با رهبر انقلاب

به گزارش تابناک؛ فرشته حسن‌زاده، موی‌تای‌کار ایران پس از کسب مدال نقره بازیهای همبستگی اسلامی مدالش را به رهبر انقلاب تقدیم کرده بود.

فرشته حسن‌زاده موی تای مدال نقره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی رهبر انقلاب
