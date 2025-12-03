احتمال تعطیلی سراسری تهران در هفته آینده؟

\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0\n\n\n\n\n\n\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647\u060c \u067e\u0627\u0633\u062e \u062f\u0627\u062f:\u00a0\u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0641\u062a\u06c0 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u0645.\n\u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0648\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u062e\u06cc\u0644\u06cc \u0642\u0627\u0628\u0644\u200c\u0627\u062a\u06a9\u0627 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u061b \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u06c0 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0647\u0645 \u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0647\u0648\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0645\u062d\u0642\u0642 \u0646\u0634\u062f.