احتمال تعطیلی سراسری تهران در هفته آینده؟

استاندار تهران درباره اینکه هفته آینده هم تعطیل می شود یا خیر توضیحاتی داد.
احتمال تعطیلی سراسری تهران در هفته آینده؟

 

به گزارش تابناک؛ استاندار تهران درباره احتمال تعطیلی تهران در هفته آینده، پاسخ داد: احتمالا جمعه برای تعطیلی‌های هفتۀ آینده تصمیم می‌گیریم.

پیش‌بینی‌های هواشناسی خیلی قابل‌اتکا نیست؛ دربارۀ امروز هم پیش‌بینی هواشناسی محقق نشد.

کدوم پیش بینی قابل اتکا هست که هوا شناسی با یه مشت دستگاه انالوگ صد سال پیش بخواد درست پیش بینی کنه
