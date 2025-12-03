قیمت انواع سکه در بازار؛ امروز 12 آذر

به گزارش تابناک؛ بازار طلا، سکه و ارز در حالی معاملات امروز چهارشنبه را آغاز میکند که روز گذشته شاهد نوسانات قابل توجهی در قیمتها بود. بازار سکه نیز به تبع این تغییرات در مسیر نزولی و صعودی متوالی قرار گرفت. پیشبینیها نشان میدهند که نوسانات قیمتها در روزهای آینده همچنان ادامه خواهد داشت و بازار تحت تأثیر مقاومتها و حمایتهای کلیدی در ارز و طلا قرار خواهد گرفت.
قیمت سکه امامی امروز با افزایش ۰.۳۹ درصدی، از ۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و پنج میلیون و هفتصد هزار) تومان به ۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و شش میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰
|۵۰۰,۰۰۰
|۰.۳۹
|10:50
|۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰
|-۱,۲۰۰,۰۰۰.۰۰
|-۰.۹۶
|روز قبل
|۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰
|۲,۶۰۰,۰۰۰
|۲.۰۴
|۲ روز پیش
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۴۶ درصدی، از ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ (شصت و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان به ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ (شصت و چهار میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۶۴,۸۰۰,۰۰۰
|۳۰۰,۰۰۰
|۰.۴۶
|10:50
|۶۴,۵۰۰,۰۰۰
|-۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰
|-۱.۵۶
|روز قبل
|۶۵,۵۰۰,۰۰۰
|۱,۲۰۰,۰۰۰
|۱.۸۳
|۲ روز پیش
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۸۱ درصدی، از ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ (سی و شش میلیون و پانصد هزار) تومان به ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ (سی و شش میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
هر سکه گرمی امروز با افزایش ۰.۵۶ درصدی، از ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.