میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت انواع سکه در بازار؛ امروز 12 آذر

سکه امامی با افزایش ۰.۳۹ درصدی، از ۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و پنج میلیون و هفتصد هزار) تومان به ۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و شش میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۵۱
| |
347 بازدید
قیمت انواع سکه در بازار؛ امروز 12 آذر

به گزارش تابناک؛ بازار طلا، سکه و ارز در حالی معاملات امروز چهارشنبه را آغاز می‌کند که روز گذشته شاهد نوسانات قابل توجهی در قیمت‌ها بود. بازار سکه نیز به تبع این تغییرات در مسیر نزولی و صعودی متوالی قرار گرفت. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که نوسانات قیمت‌ها در روزهای آینده همچنان ادامه خواهد داشت و بازار تحت تأثیر مقاومت‌ها و حمایت‌های کلیدی در ارز و طلا قرار خواهد گرفت. 

قیمت سکه امامی امروز با افزایش ۰.۳۹ درصدی، از ۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و پنج میلیون و هفتصد هزار) تومان به ۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و شش میلیون و دویست هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰.۳۹ 10:50
۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰ -۱,۲۰۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۹۶ روز قبل
۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲.۰۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش ۰.۴۶ درصدی، از ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ (شصت و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان به ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ (شصت و چهار میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰.۴۶ 10:50
۶۴,۵۰۰,۰۰۰ -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۵۶ روز قبل
۶۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱.۸۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش ۰.۸۱ درصدی، از ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ (سی و شش میلیون و پانصد هزار) تومان به ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ (سی و شش میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی امروز با افزایش ۰.۵۶ درصدی، از ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سکه سکه امامی قیمت سکه بازار سکه ربع سکه سکه بهار آزادی خبر فوری
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز یکشنبه ۱۱ خرداد
قیمت انواع سکه، در بازار امروز دوشنبه ۲۹ بهمن
قیمت جدید سکه امروز ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴
قیمت سکه در بازار امروز 21 آبان ماه
قیمت انواع سکه در صرافی ها امروز سه‌شنبه ۱۴ اسفند
قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه امروز 27 فروردین
قیمت انواع سکه در بازار امروز 13 اسفند ماه
قیمت انواع سکه امروز دوشنبه ۸ بهمن ماه
پیش‌بینی قیمت سکه امروز 16 دی ماه
قیمت انواع سکه امروز ۳ آبان + جدول
قیمت انواع سکه در بازار امروز 24 مهرماه
قیمت انواع سکه امروز سه‌شنبه ۲ بهمن
قیمت سکه امروز سه شنبه ۲۲ مهرماه
قیمت انواع سکه در بازار امروز ۳۰ آذر
قیمت انواع سکه در بازار امروز دوشنبه ۶ اسفند
قیمت انواع سکه در بازار امروز 20 اسفندماه
قیمت انواع سکه امروز چهارشنبه ۱۲ دی ماه
قیمت انواع سکه در بازار امروز 15 اسفندماه
پیش‌بینی قیمت سکه امروز 18 دی
قیمت انواع سکه امروز دوشنبه ۱ بهمن ماه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۸ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۵ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۶ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۰ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۱۱ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۹۳ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۲ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005dZP
tabnak.ir/005dZP