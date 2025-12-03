قیمت انواع سکه در بازار؛ امروز 12 آذر

سکه امامی با افزایش ۰.۳۹ درصدی، از ۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و پنج میلیون و هفتصد هزار) تومان به ۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و شش میلیون و دویست هزار) تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ بازار طلا، سکه و ارز در حالی معاملات امروز چهارشنبه را آغاز می‌کند که روز گذشته شاهد نوسانات قابل توجهی در قیمت‌ها بود. بازار سکه نیز به تبع این تغییرات در مسیر نزولی و صعودی متوالی قرار گرفت. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که نوسانات قیمت‌ها در روزهای آینده همچنان ادامه خواهد داشت و بازار تحت تأثیر مقاومت‌ها و حمایت‌های کلیدی در ارز و طلا قرار خواهد گرفت.

قیمت سکه امامی امروز با افزایش ۰.۳۹ درصدی، از ۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و پنج میلیون و هفتصد هزار) تومان به ۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و شش میلیون و دویست هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰.۳۹ 10:50 ۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰ -۱,۲۰۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۹۶ روز قبل ۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲.۰۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش ۰.۴۶ درصدی، از ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ (شصت و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان به ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ (شصت و چهار میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰.۴۶ 10:50 ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۵۶ روز قبل ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱.۸۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش ۰.۸۱ درصدی، از ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ (سی و شش میلیون و پانصد هزار) تومان به ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ (سی و شش میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی امروز با افزایش ۰.۵۶ درصدی، از ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.