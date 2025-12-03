\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645\u06cc \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0632\u0631\u0647\u06cc\u060c \u0645\u0646\u200c\u062c\u0645\u0644\u0647 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u06cc \u0636\u062f \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0648 \u0636\u062f \u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u067e\u0627\u0631\u062a\u0627\u06a9 \u0631\u0648\u0633\u06cc \u0628\u0647 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0645\u0631\u0632\u06cc \u0641\u0631\u0627\u062c\u0627 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0644\u062d\u0642 \u0634\u062f.