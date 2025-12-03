لغو تعطیلی‌ تهران با بررسی چشمی استاندار!

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز ۲۴، ساعاتی بعد از این اظهارات استاندار تهران در اتفاقی عجیب و شوکه کننده تعطیلی امروز ادارات و مدارس در تهران از سوی استانداری لغو شد و همزمان ویدئویی از استاندار منتشر شد که میگوید: فردا هوا خوب است دنبال بهانه نباشید!
امروز چهارشنبه که استاندار وعده هوای خوب آن را داده بود در وضعیت بسیار خطرناک قرار دارد.
تصمیمات بررهای کارگروه آلودگی هوا در حالی است که دو روز قبل در حالی که تهران در وضعیت هوای مناسب قرار داشت کارگروه مذکور ادارات و مدارس را تعطیل کرده بود.
به نظر میرسد استاندار به صورت چشمی اقدام به بررسی وضعیت هوا میکند و اگر در آن لحظه احساس آلودگی هوا به او دست ندهد نسبت به لغو تعطیلی و دور کاری ادارات تصمیم میگیرد!