لغو تعطیلی‌ تهران با بررسی چشمی استاندار!

استاندار تهران دیروز از اداره پایتخت به روش سنتی انتقاد کرده و خواستار استفاده از تکنولوژی های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی در اداره شهر شده بود.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۴۸
| |
1423 بازدید
|
۸

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز ۲۴، ساعاتی بعد از این اظهارات استاندار تهران در اتفاقی عجیب و شوکه کننده تعطیلی امروز ادارات و مدارس در تهران از سوی استانداری لغو شد و همزمان ویدئویی از استاندار منتشر شد که می‌گوید: فردا هوا خوب است دنبال بهانه نباشید!

امروز چهارشنبه که استاندار وعده هوای خوب آن را داده بود در وضعیت بسیار خطرناک قرار دارد.

تصمیمات برره‌ای کارگروه آلودگی هوا در حالی است که دو روز قبل در حالی که تهران در وضعیت هوای مناسب قرار داشت کارگروه مذکور ادارات و مدارس را تعطیل کرده بود.

به نظر می‌رسد استاندار به صورت چشمی اقدام به بررسی وضعیت هوا می‌کند و اگر در آن لحظه احساس آلودگی هوا به او دست ندهد نسبت به لغو تعطیلی و دور کاری ادارات تصمیم می‌گیرد!

استاندار تهران آلودگی هوا تعطیلی ادارات مدارس لغو خبر فوری تابناک
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
24
2
پاسخ
روند هوا امروز رو به بهبودی است. دیروز هم نباید تعطیل میشد. مملکت را نمیشود برای آلودگی هوا کامل تعطیل کرد.
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
18
پاسخ
توهم سواد و اتکا سواد رسانه اجتماعی و عدم استفاده از کاشناسان خبره نتیجه اش میشود همین

تصمیمات برره ایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
10
پاسخ
بابا شما هم سخت نگیرید، بنده خدا دوست داشت بقیه بفهمن این هم اختیاراتی داره!!
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
14
پاسخ
واقعا برره ای دارن اداره میکنن ، امروز نفس نمیشه کشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
10
3
پاسخ
با تعطیل کردن که کار درست نمی شود. باید دنبال راهکار اصولی بود. در اثر مجازی شدن مدارس کیفیت آموزش بسیار پایین می آید. سرعت اینترنت بسیار پایین است و وقتی همه از اینترنت استفاده می کنند، پایین تر هم می آید. بسیاری از دانش آموزان و معلمان با مجازی شدن، از وظایف خود شانه خالی می کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
7
پاسخ
اصلا شاخصی که اینا اعلام میکنند هم با واقعیت متفاوته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
5
پاسخ
اولویت سلامت ملت هست. هدف باید سلامت ملت باشد وگرنه ملت مریض و بیمار فقط هزینه دارد نه بازدهی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
0
پاسخ
تعطیل نمیکنند.. زوج . فرد هم از درب منزل..تاکسی اینترنتی هم سرگردنه
