قیمت دلار در بازار امروز چهارشنبه 12 آذر

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ روی نرخ ۱۱۸ هزار و ۶۹۵ تومان قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۴۴
| |
904 بازدید
|
۱
قیمت دلار در بازار امروز چهارشنبه 12 آذر

قیمت دلار در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش تابناک؛ بازار ارز امروز  در حالی فعالیت خود را آغاز کرد  که دلار به نرخ ۱۱۸ هزار و ۶۹۵  تومان رسید.

قیمت دلار براساس نرخ اعلامی شبکه طلا و ارز درج شده است .

دلار قیمت دلار ارز قیمت ارز بازار ارز بازار دلار افزایش قیمت
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
مطالب مرتبط
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
الان 120 تومنه یعنی اینقدر بی در و پیکر هست که یکی پا جلو نمیذاره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مثل همیشه و تمامی ادوار دولت بعد از مرگ سهراب وارد عمل میشه البته برای فروش گرانتر دلار و سکه به خلق اله
