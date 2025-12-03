ضرب الاجل شبانه برای مالیات اصناف لوکس

افشین محمودیان معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی، در خصوص تبصره 1 ماده 17 و کسر آنی مالیات از تراکنش رستورانهای لوکس، گفت: بایستی مالیات پرداخت‌شده از سوی مردم در کمترین زمان در جای تعریف‌شده مصرف شود، در بسیاری موارد این مبالغ با تأخیر واریز می‌شد یا اصلاً پرداخت نمی‌شد. با وجود تورم کشور، پرداخت با جریمه تأخیر دودرصدی این مالیات اخذشده از مصرف‌کننده نهایی برای صاحب کسب‌وکار به‌صرفه بود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این مقام ارشد سازمان مالیاتی گفت: بعد از اطلاعیه مرتبط با تبصره الف ماده 17 قانون مذکور با تک تک مؤدیان فراخوان‌شده، گفتگو شد که عمده آنها خواستار اجرای مدل مدنظر سازمان بودند.

وی افزود: این مالیات علی‌الحساب از محل کارت‌خوان‌های رستورانهای فراخوان‌شده در پایان هر شب به حسابهای تعریف‌شده واریز می‌شود.

معاون سازمان مالیاتی گفت: تعیین نرخ هشت درصد مالیات علی‌الحساب، به‌جز برآورد متکی به اطلاعات سامانه مؤدیان با شواهد میدانی نیز همخوان بوده است.

محمودیان در خاتمه گفت: برای برآورد کل منافع طرح کسر آنی مالیات بر اساس تبصره 1 ماده 17، مرتبط با تأمین پایدار درآمدها، باید یک دوره سه‌ماهه منتظر بمانیم.