ضرب الاجل شبانه برای مالیات اصناف لوکس

معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی سازوکار تسویه مالیات علی‌الحساب 8درصدی از رستورانهای لوکس را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۲۳
| |
398 بازدید
افشین محمودیان معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی، در خصوص تبصره 1 ماده 17 و کسر آنی مالیات از تراکنش رستورانهای لوکس، گفت: بایستی مالیات پرداخت‌شده از سوی مردم در کمترین زمان در جای تعریف‌شده مصرف شود، در بسیاری موارد این مبالغ با تأخیر واریز می‌شد یا اصلاً پرداخت نمی‌شد. با وجود تورم کشور، پرداخت با جریمه تأخیر دودرصدی این مالیات اخذشده از مصرف‌کننده نهایی برای صاحب کسب‌وکار به‌صرفه بود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این مقام ارشد سازمان مالیاتی گفت: بعد از اطلاعیه مرتبط با تبصره الف ماده 17 قانون مذکور با تک تک مؤدیان فراخوان‌شده، گفتگو شد که عمده آنها خواستار اجرای مدل مدنظر سازمان بودند.

وی افزود: این مالیات علی‌الحساب از محل کارت‌خوان‌های رستورانهای فراخوان‌شده در پایان هر شب به حسابهای تعریف‌شده واریز می‌شود.

معاون سازمان مالیاتی گفت: تعیین نرخ هشت درصد مالیات علی‌الحساب، به‌جز برآورد متکی به اطلاعات سامانه مؤدیان با شواهد میدانی نیز همخوان بوده است.

محمودیان در خاتمه گفت: برای برآورد کل منافع طرح کسر آنی مالیات بر اساس تبصره 1 ماده 17، مرتبط با تأمین پایدار درآمدها، باید یک دوره سه‌ماهه منتظر بمانیم.

مالیات مالیات 8 درصد رستوران لوکس مالیات رستوران ها سازمان امور مالیاتی
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
