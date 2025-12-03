میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افراطیون به دنبال زمین زدن رئیس‌جمهورند

با وجود اینکه کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد که تمرکز رئیس‌جمهور و دولت بر انجام وظایف و پیشبرد امور را طلب می‌کند، برخی افراطیون به دنبال کارشکنی یا کشاندن دولت به حواشی و حتی به زمین زدن و ناامید کردن رئیس‌جمهور از ادامه کار هستند.
کد خبر: ۱۳۴۳۶۹۶
| |
3 بازدید
افراطیون به دنبال زمین زدن رئیس‌جمهورند

به گزارش تابناک به نقل از جوان؛ بدیهی است چنین ایده و اقدامی در مغایرت کامل با مسئله نظام قرار داشته و تنها حمایت و همراهی با دولت می‌تواند آن را خنثی کرده و به دولت برای انجام وظایف و حل مشکلات انگیزه و قوت بدهد. 

دشمن در شرایط فعلی به اعتراض و آشوب در داخل چشم امید دوخته که زمینه و بستر آن را برخی ناکارآمدی‌ها و مشکلات داخلی فراهم می‌کند و کمک به دولت و همراهی با آن می‌تواند روند حل مشکلات و پاسخگویی به مطالبات جامعه و رضایتمندی مردم را تسریع کند و قوت بخشد و به حفظ انسجام و آرامش کمک کند. 

پیداست در چنین شرایطی توصیه یا نصیحت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر حمایت از دولت را باید یک راهبرد خردمندانه دانست که در پرتو آن، ظرفیت‌ها و توان کشور برای حل مسائل تقویت، نفوذ و شیطنت افراطیون برای حاشیه‌سازی کاهش و امید دشمن به سوء استفاده از اختلاف از بین می‌رود.

همچنین توهم دشمن برای بهره‌گیری از آشوب داخلی برای پیشبرد اهداف جنگ‌طلبانه و جنایتکارانه از بین رفته و اشتباه محاسباتی و نگاه متوهمانه او نسبت به نظام و کشور نیز می‌تواند اصلاح شده و بازدارندگی را تقویت و شرارت دشمن را از کشور دور نماید. همچنین رئیس‌جمهور محترم ضمن هماهنگی با رهبری و سایر قوا، برای حل مشکلات کشور هیچ ادعایی نداشته و همواره از همکاری و مشارکت دیگران استقبال کرده که خود زمینه‌ای برای حمایت و همکاری به حساب می‌آید. 

آخر اینکه حمایت از رئیس‌جمهور و دولت را نباید به معنای بسته شدن دریچه هرگونه نقد دلسوزانه و حتی حساب‌کشی از وزرا دانست که چنانچه با حسن نیت و خیرخواهی همراه باشد، خود گونه‌ای از حمایت و همراهی است و البته انجام آن در بهترین شکل و اثربخشی، باز در تعامل با دولت مقدور و میسور خواهد بود.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اقتصاد ایران دولت چهاردهم ناآرامی اغتشاش خبر فوری رئیس جمهور مخالفت
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا رئیس جمهور صداوسیما را مخالف دولت می‌داند؟!
ماموریت رئیس‌جمهور به ۳ وزیر
سفر رئیس‌جمهور به جمهوری آذربایجان
برگزاری نخستین جلسه اصلاح نظام بنگاه‌داری
زمان کنار گذاشتن وزرای ناکارآمد فرا رسیده است!
پزشکیان: برای قطع برق شرمنده مردم شدیم
مردم چگونه اعتراض کنند که به اغتشاش کشیده نشود؟
واکنش پزشکیان به توهین‌های تندروها به وی
کسانی که با وحدت ملی مخالفند / مسأله، نظم امریکایی است؟! / آیا محمد بن‌سلمان ارتقای مقام گرفته است؟
راغفر: دولت برنامه عملی برای مقابله با بحران‌های فعلی ندارد
سه انتصاب جدید مسعود پزشکیان/حکم جدید ظریف
رئیس‌جمهور: زندگی راحتی ندارم
دیدار پزشکیان با خیران بزرگ مدرسه‌ساز کشور
وقتی روح احمدی نژاد در پزشکیان حلول می کند
حکم پزشکیان برای شهرام یزدانی
روحانی با استعفای ظریف موافقت نکرد
پزشکیان در روز برفی تهران / عکس
اقدامات مثبت دولت چهاردهم از زبان علی مطهری
رونمایی از طرح پزشکیان برای اصلاح ناترازی‌ها
پرچم آمریکا از کف حیاط دولت ایران جمع شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۲۰۰ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۸ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۴ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۰ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۹۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۹۱ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۰ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
tabnak.ir/005dYW
tabnak.ir/005dYW