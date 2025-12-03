به گزارش تابناک به نقل از جوان؛ بدیهی است چنین ایده و اقدامی در مغایرت کامل با مسئله نظام قرار داشته و تنها حمایت و همراهی با دولت میتواند آن را خنثی کرده و به دولت برای انجام وظایف و حل مشکلات انگیزه و قوت بدهد.
دشمن در شرایط فعلی به اعتراض و آشوب در داخل چشم امید دوخته که زمینه و بستر آن را برخی ناکارآمدیها و مشکلات داخلی فراهم میکند و کمک به دولت و همراهی با آن میتواند روند حل مشکلات و پاسخگویی به مطالبات جامعه و رضایتمندی مردم را تسریع کند و قوت بخشد و به حفظ انسجام و آرامش کمک کند.
پیداست در چنین شرایطی توصیه یا نصیحت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر حمایت از دولت را باید یک راهبرد خردمندانه دانست که در پرتو آن، ظرفیتها و توان کشور برای حل مسائل تقویت، نفوذ و شیطنت افراطیون برای حاشیهسازی کاهش و امید دشمن به سوء استفاده از اختلاف از بین میرود.
همچنین توهم دشمن برای بهرهگیری از آشوب داخلی برای پیشبرد اهداف جنگطلبانه و جنایتکارانه از بین رفته و اشتباه محاسباتی و نگاه متوهمانه او نسبت به نظام و کشور نیز میتواند اصلاح شده و بازدارندگی را تقویت و شرارت دشمن را از کشور دور نماید. همچنین رئیسجمهور محترم ضمن هماهنگی با رهبری و سایر قوا، برای حل مشکلات کشور هیچ ادعایی نداشته و همواره از همکاری و مشارکت دیگران استقبال کرده که خود زمینهای برای حمایت و همکاری به حساب میآید.
آخر اینکه حمایت از رئیسجمهور و دولت را نباید به معنای بسته شدن دریچه هرگونه نقد دلسوزانه و حتی حسابکشی از وزرا دانست که چنانچه با حسن نیت و خیرخواهی همراه باشد، خود گونهای از حمایت و همراهی است و البته انجام آن در بهترین شکل و اثربخشی، باز در تعامل با دولت مقدور و میسور خواهد بود.