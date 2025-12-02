خانم بازیگر طلاقش را علنی کرد

به گزارش تابناک، ویدا جوان، بازیگر و طراح لباس، در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۶۵در تهران به دنیا آمده است. وی که فارغ‌التحصیل رشته حسابداری است، از سن ۲۶ سالگی فعالیت خود را در عرصه بازیگری آغاز کرده و در کنار این حرفه، در حوزه طراحی لباس و فوتو مدلینگ نیز فعالیت‌هایی داشته است. همچنین، از سال ۱۳۹۴ تجربه حضور در شاخه مدلینگ لباس و آرایش را هم به کارنامه خود اضافه کرده است. خانم جوان با تلفیق خلاقیت و هنر، توانسته جایگاه ویژه‌ای در زمینه طراحی مد و لباس پیدا کند.

ویدا جوان در یک ویدیو اظهار داشت:

“از همسرم جدا شدم، اما من و ایلا همچنان به شدت عاشق همدیگه هستیم. به این باور دارم که هر شخص شاید در طول زندگی خود پارتنرهای مختلفی را تجربه کند، اما عشق واقعی فقط یک بار به سراغ آدم می‌آید. عشق واقعی زندگی من هم ایلا تهرانی بوده و همچنان به او علاقه دارم و عاشقش هستم.”