ترامپ: ایران دیگر تهدیدی برای منطقه نیست!

رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه بار دیگر به حمله بمب‌افکن‌های B-۲ این کشور به تأسیسات هسته‌ای ایران اشاره کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، «دونالد ترامپ» امشب در نشست کابینه گفت که ایران پس از حمله بمب افکن‌های B-2 به طور قابل توجهی تضعیف شده و دیگر تهدیدی برای منطقه به شمار نمی‌آید.

وی در ادامه به عراق نیز اشاره کرد و گفت پس از نابودی توانایی هسته‌ای ایران، عراق کاملا به مکانی متفاوت تبدیل شده است.

آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، به کمک اسرائیل شتافت و بر خلاف معیار‌های بین‌المللی، تأسیسات هسته‌ای ایران را که تحت نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده، بمباران کرد.

ترامپ پس از این عملیات بار‌ها اعلام کرده که واشنگتن توانایی‌های هسته‌ای ایران را از بین برده، ادعایی که تهران آن را رد و تأکید کرده که ایران دارای دانش بومی هسته‌ای بوده و این دانش با بمباران تأسیسات، از بین نمی‌رود.