تلاش مصر برای میانجی‌گری میان اسرائیل و حزب‌الله

به گفته شبکه ۱۴ اسرائیل، مصر در تلاش است «در آخرین اقدام» میان اسرائیل و حزب‌الله میانجی‌گری کند تا از وقوع جنگ جدید در لبنان جلوگیری شود.
تلاش مصر برای میانجی‌گری میان اسرائیل و حزب‌الله

به گزارش تابناک، تامیر موراگ، خبرنگار شبکه ۱۴ اسرائیل فاش کرد، مصر در تلاش است «در آخرین اقدام» میان اسرائیل و حزب‌الله میانجی‌گری کند تا از وقوع جنگ جدید در لبنان جلوگیری شود.

