\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u062a\u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0645\u0648\u0631\u0627\u06af\u060c \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u06f1\u06f4 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0641\u0627\u0634 \u06a9\u0631\u062f\u060c \u0645\u0635\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0627\u0633\u062a \u00ab\u062f\u0631 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u00bb \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0648 \u062d\u0632\u0628\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u06cc\u0627\u0646\u062c\u06cc\u200c\u06af\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u062f \u062a\u0627 \u0627\u0632 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u062c\u0646\u06af \u062c\u062f\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0634\u0648\u062f.