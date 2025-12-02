قیمت طلا و سکه روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ تحت‌ تاثیر افت ۷۰۰ تومانی قیمت دلار و کاهش بیش از ۲۰ دلاری اونس جهانی طلا مسیر نزولی گرفت. سکه‌های سنگین روز سه‌شنبه کاهش میلیونی داشتند و طلای ۱۸ عیار برای ساعاتی به کانال ۱۱ میلیون تومانی عقب‌نشینی کرد و سپس به محدوده ۱۲ میلیون تومانی برگشت.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، برخی فعالان بازار طلا برگزاری حراج سکه را در تخلیه حباب و کاهش قیمت طلا در بازار موثر می‌دانند.

قیمت طلا و سکه روز سه‌شنبه در مدار اصلاحی بازگشایی شد. قیمت‌ها در تمام قطعات و وزن‌ها کاهش داشتند و سکه‌های سنگین یک کانال عقب‌نشینی کردند.

کاهش قیمت دلار و ریزش اونس جهانی طلا تا ۴۲۲۲ دلار دو سیگنال اصلی برای روند نزولی بازار داخلی طلا محسوب شده‌اند. فعالان بازار می‌گویند این کاهش بیشتر جنبه اصلاحی دارد و انتظارات تورمی همچنان در سطح بالا قرار دارد؛ بنابراین نمی‌توان این افت را نشانه بازگشت پایدار قیمت‌ها دانست.

پیش‌ بینی قیمت طلا و سکه

کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر دلار در محدوده قیمتی فعلی باقی بماند و تغییر محسوسی در قیمت اونس جهانی طلا رخ ندهد، قیمت سکه امامی در بازه ۱۲۴ تا ۱۲۶ میلیون تومان نوسان خواهد داشت و طلا نیز در کانال‌های ابتدایی ۱۲ میلیون تومان معامله می‌شود. آنها می‌گویند در صورتی که قیمت دلار بار دیگر به سمت کانال ۱۱۹ تا ۱۲۰ هزار تومان حرکت کند، بازار طلا دوباره جرقه صعودی خواهد خورد؛ در این حالت سکه می‌تواند تا ۱۲۷ میلیون تومان رشد کند.

نقره ۵۰۰۰ تومان کاهشی شد

گفتنی است اونس جهانی نقره روی رقم ۵۸ دلار و ۲۰ سنتی در حال معامله است و کاهش ۶ سنتی دارد. هر گرم نقره ۹۹۹ روی رقم ۲۳۳ هزار و ۱۳۰ تومانی ایستاده است و افت پنج هزار و ۳۸۰ تومانی دارد.

بیشترین افت ارزش سهم سکه بهار آزادی شد

قیمت سکه امامی روز سه‌شنبه با کاهش یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومانی با قیمت ۱۲۵ میلیون و ۵۰۵ هزار تومانی معامله شد. سکه‌ بهار آزادی با افت یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومانی روی رقم ۱۱۹ میلیون و ۶۴۰ هزار تومانی ایستاد.

گفتنی است نیم‌سکه با کاهش۴۷۰ هزار تومانی با رقم ۶۵ میلیون و ۳۰ هزار تومانی معامله شد. ربع سکه با افت ۳۳۰ هزار تومانی با رقم ۳۷ میلیون ۳۰ هزار تومان معامله شد. سکه گرمی با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی با قیمت ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.

مثقال طلا در کانال ۵۲ میلیونی معامله شد

گفتنی است هر مثقال طلای ۱۸ عیار با کاهش ۸۰ هزار تومانی با رقم ۵۲ میلیون و ۸۲۲ هزار تومانی معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومانی در محدوده ۱۲ میلیون و ۱۹۴ هزار تومانی ایستاد. قیمت طلای دست دوم نیز با رقم ۱۲ میلیون ۳۰ هزار تومانی معامله شد.

حباب سکه کاهشی شد

حباب سکه در چهارمین روز هفته در تمام قطعات کاهش داشت. حباب سکه امامی ۴۹۳ هزار تومان، سکه بهار آزادی ۶۶۸ هزار تومان، نیم‌سکه ۹ هزار تومان، ربع‌ سکه ۹۱ هزار تومان و سکه گرمی ۸۳ هزار تومان کاهش داشت.