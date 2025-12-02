میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیش‌بینی قیمت دلار برای فردا، چهارشنبه ۱۲ آذر

قیمت دلار روز سه‌شنبه نوسان قیمتی بالایی داشت و در سه کانال ۱۱۷ تا ۱۱۹ هزار تومانی معامله شد. در شروع معاملات بازار ارز دلار با رقم ۱۱۹ هزار تومانی بازگشایی شد، در ادامه این اسکناس به کانال ۱۱۷ هزار تومانی برگشت و در پایان معاملات در کانال ۱۱۸ هزار تومانی بسته شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۶۵۱
| |
407 بازدید
پیش‌بینی قیمت دلار برای فردا، چهارشنبه ۱۲ آذر

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، تحلیلگران اقتصادی معتقدند بازارساز همچنان اجازه عبور قیمت دلار از کانال‌های جدید قیمتی را نمی‌دهد و در مقابل مقاومت ۱۲۰ هزار تومانی پایداری می‌کند.

قیمت دلار در شروع معاملات چهارمین روز هفته در کانال ۱۱۹ هزار تومانی بازگشایی شد؛ اما فشار عرضه این اسکناس را به کانال ۱۱۷ هزار تومانی برگرداند. در نهایت قیمت دلار در آخرین معامله روز سه‌شنبه با رقم ۱۱۸ هزار و ۴۰۰ تومانی بسته شد و افت ۷۰۰ تومانی نسبت به روز دوشنبه داشت.

معامله‌گران فشار عرضه بازارساز را دلیل ریتم نزولی قیمت دلار می‌دانند؛ اما به نظر می‌رسد بخشی از دارایی‌های سرگردان به سمت هشتاد و نهمین حراج سکه مرکز مبادله روانه شده است. با این وجود، معامله‌گران همچنان چشم انتظار سیگنال‌های سیاسی و اقتصادی تازه هستند. به‌نظر می‌رسد این کشمکش میان نیرو‌های افزایشی و کاهشی، دلار را در شرایطی شکننده و پرابهام نگه داشته است.

پیش بینی قیمت دلار

کارشناسان اقتصادی معتقدند، مقاومت سنگین بازارساز مقابل کانال ۱۲۰ هزار تومان، نقش کلیدی در تغییر مسیر قیمت دلار داشته است. این مداخلات باعث شده بازار از این مرز روانی عقب‌نشینی کند و نشان دهد عبور از سقف‌های جدید، کار آسانی نیست. با این حال، ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کنند و اجازه بازگشت عمیق به کانال‌های پایین‌تر را نمی‌دهند.

تحلیلگران بازار محتمل‌ترین سناریو برای روز چهارشنبه را ادامه نوسان محدود قیمت دلار در کانال ۱۱۸ هزار تومان می‌دانند. آنها معتقدند بازار نه قدرت کافی برای صعود دارد و نه انگیزه‌ای برای ریزش جدی. تحلیل‌گران می‌گویند در صورتی که سیگنال جدیدی از سیاست‌گذار دریافت نشود، دلار در بازه ۱۱۷ هزار و ۹۰۰ تا ۱۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان حرکت خواهد کرد و همچنان در فضای احتیاطی معامله می‌شود.

قیمت ارز‌های مهم عقب‌نشینی کرد

درهم امارات روز سه‌شنبه با رقم ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومانی معامله شد و کاهش ۱۵۰ تومانی داشت. تتر با رقم ۱۱۸ هزار و ۸۵۰ تومان در حال معامله است. پوند انگلیس روی رقم ۱۵۶ هزار و ۳۰۰ تومان قرار گرفت. یورو با رقم ۱۳۷ هزار و ۵۲۰ تومان معامله شد. اسکناس دلار در مرکز مبادله روی رقم ۷۳ هزار و ۶۹۳ تومان ایستاد. حواله دلار نیز روی رقم ۷۱ هزار و ۵۴۷ تومان معامله شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دلار بازار دلار قیمت دلار افزایش قیمت نوسانات ارز
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت دلار و ارزهای معتبر در بازار امروز 10 آذر
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟
قیمت طلا در بازار امروز 11 آذرماه
قیمت دلار صبح امروز سه‌شنبه ۱۱ آذر
قیمت دلار توافقی در بازار ارز امروز 9 آذر
رقم عجیب ارزش ریال عمان در برابر ریال ایران
پیش‌بینی قیمت سکه و دلار امروز 8 آذر
چرا دلار در ژانویه جان می‌گیرد؟!
قیمت دلار و یورو امروز ۷ آذر + جدول
پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۶ آذر
سقوط ریال همچنان ادامه دارد!
آیا دلار کانال ۱۱۵ هزار تومانی را رد می‌کند؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۷ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۴۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۰۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۹ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005dXn
tabnak.ir/005dXn