قیمت دلار روز سه‌شنبه نوسان قیمتی بالایی داشت و در سه کانال ۱۱۷ تا ۱۱۹ هزار تومانی معامله شد. در شروع معاملات بازار ارز دلار با رقم ۱۱۹ هزار تومانی بازگشایی شد، در ادامه این اسکناس به کانال ۱۱۷ هزار تومانی برگشت و در پایان معاملات در کانال ۱۱۸ هزار تومانی بسته شد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، تحلیلگران اقتصادی معتقدند بازارساز همچنان اجازه عبور قیمت دلار از کانال‌های جدید قیمتی را نمی‌دهد و در مقابل مقاومت ۱۲۰ هزار تومانی پایداری می‌کند.

قیمت دلار در شروع معاملات چهارمین روز هفته در کانال ۱۱۹ هزار تومانی بازگشایی شد؛ اما فشار عرضه این اسکناس را به کانال ۱۱۷ هزار تومانی برگرداند. در نهایت قیمت دلار در آخرین معامله روز سه‌شنبه با رقم ۱۱۸ هزار و ۴۰۰ تومانی بسته شد و افت ۷۰۰ تومانی نسبت به روز دوشنبه داشت.

معامله‌گران فشار عرضه بازارساز را دلیل ریتم نزولی قیمت دلار می‌دانند؛ اما به نظر می‌رسد بخشی از دارایی‌های سرگردان به سمت هشتاد و نهمین حراج سکه مرکز مبادله روانه شده است. با این وجود، معامله‌گران همچنان چشم انتظار سیگنال‌های سیاسی و اقتصادی تازه هستند. به‌نظر می‌رسد این کشمکش میان نیرو‌های افزایشی و کاهشی، دلار را در شرایطی شکننده و پرابهام نگه داشته است.

پیش بینی قیمت دلار

کارشناسان اقتصادی معتقدند، مقاومت سنگین بازارساز مقابل کانال ۱۲۰ هزار تومان، نقش کلیدی در تغییر مسیر قیمت دلار داشته است. این مداخلات باعث شده بازار از این مرز روانی عقب‌نشینی کند و نشان دهد عبور از سقف‌های جدید، کار آسانی نیست. با این حال، ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کنند و اجازه بازگشت عمیق به کانال‌های پایین‌تر را نمی‌دهند.

تحلیلگران بازار محتمل‌ترین سناریو برای روز چهارشنبه را ادامه نوسان محدود قیمت دلار در کانال ۱۱۸ هزار تومان می‌دانند. آنها معتقدند بازار نه قدرت کافی برای صعود دارد و نه انگیزه‌ای برای ریزش جدی. تحلیل‌گران می‌گویند در صورتی که سیگنال جدیدی از سیاست‌گذار دریافت نشود، دلار در بازه ۱۱۷ هزار و ۹۰۰ تا ۱۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان حرکت خواهد کرد و همچنان در فضای احتیاطی معامله می‌شود.

قیمت ارز‌های مهم عقب‌نشینی کرد

درهم امارات روز سه‌شنبه با رقم ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومانی معامله شد و کاهش ۱۵۰ تومانی داشت. تتر با رقم ۱۱۸ هزار و ۸۵۰ تومان در حال معامله است. پوند انگلیس روی رقم ۱۵۶ هزار و ۳۰۰ تومان قرار گرفت. یورو با رقم ۱۳۷ هزار و ۵۲۰ تومان معامله شد. اسکناس دلار در مرکز مبادله روی رقم ۷۳ هزار و ۶۹۳ تومان ایستاد. حواله دلار نیز روی رقم ۷۱ هزار و ۵۴۷ تومان معامله شد.