به گزارش تابناک، سپهر دادجوی توکلی – سخنگوی شورای رقابت در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر درباره چالشهای قیمت خودروهای مونتاژی در کشور گفت: از قیمتی که خودرو در نهایت به دست مردم میرسد، مردم رضایت ندارند و قطعا در این حوزه انتقاداتی وجود دارد. در این موضوع، از نهادهای متخصص در حوزههای مختلف، به ویژه در پروندههای مربوط به خودرو، کمک گرفته شده است. یکی از دستگاههای مهم و موثر در این زمینه، سازمان حمایت است که به عنوان نهاد متخصص محاسبه قیمت، همکاری کاملی با شورای رقابت دارد.
وی افزود: برای شورای رقابت، بر اساس وظایف خود که در فصل ۹ قانون ساماندهی خودرو برای آن تعیین شده است، بازار انحصاری را شناسایی کرده و دستورالعمل قیمتگذاری ارائه داده است و اگر سوال این باشد که آیا نهاد تخصصی دیگری میتواند خارج از این دستورالعمل اقدام کند، طبق قانون پاسخ منفی است و امکان انجام آن وجود ندارد.
سخنگوی شورای رقابت گفت: با این حال، نکته مهم این است که همه ما باید در صحت و دقت نحوه اجرای این دستورالعملها دقت کنیم. درباره نقش وزارت صمت، باید گفت که انتقادات کارشناسی وجود دارد و اجرای دستورالعملها با چالشهایی همراه است، هم در نهادهای اجرایی و هم در نهادهای نظارتی مانند مجلس، ضعفهایی مشاهده میشود. اما درباره فرمول و دستورالعمل شورای رقابت نیز استدلالهای وجود دارد.
توکلی ادامه داد: با این حال، در نحوه اجرا، قطعا با چالشهایی مواجه هستیم و تلاش داریم با کمک نهادهایی مانند سازمان حمایت، این فرآیند را بهبود ببخشیم. سازمان حمایت بر اساس اسناد مالی موجود، اقدامات لازم را پیگیری میکند. البته در برخی موارد، برخی منابع اطلاعاتی در اختیار سازمان نیست و نیاز به بررسی بیشتر و صحتسنجی دادهها وجود دارد تا به یک قیمت نهایی برسیم.
وی افزود: شورای رقابت، سازمان حمایت را به عنوان یک نهاد متخصص در این حوزه میشناسد و اعتماد دارد که به عنوان یک نهاد دولتی با سابقه، مسئول تضمین حقوق مصرفکننده نیز هست. با این حال، سازمان حمایت و شورای رقابت هر دو با چالشهایی روبرو هستند و تلاش میکنیم این چالشها برطرف شوند.
توکلی در پایان گفت: به هر ترتیب، قیمت خودرو در نهایت باید به گونهای باشد که هم با شاخصهای رقابتپذیری سازگار باشد و هم دستورالعملهای شورای رقابت، روزآمد شده و بازنگریهای لازم در آن اعمال شود که این فرآیند به صورت مستمر در حال بهبود و به روزرسانی است تا چالشهای موجود کمتر شود.