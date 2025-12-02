با وجود تمام خوش‌خدمتی‌های الجولانی و التماس و اصرار وی برای برقراری روابط با رژیم صهیونیستی، نخست وزیر این رژیم، تأکید کرد که در پی خلع سلاح جنوب سوریه است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، بنیامین نتانیاهو با این ادعا که با «حسن نیت، می‌توان با سوریها به توافق رسید»، تأکید کرد که باید از دمشق تا ارتفاعات جبل الشیخ در جنوب این کشور، عاری از سلاح شود.

وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی مصمم به دفاع از شهرکهای مرزی خود به ویژه در مرزهای شمالی است، گفت: اصرار داریم از اقدامات خصمانه علیه خودمان، جلوگیری کنیم.

خوش‌خدمتی الجولانی به آمریکا و اسرائیل

در راستای خوش خدمتی الجولانی به اربابان آمریکایی و اسرائیلی خود، یک فعال سیاسی سوری خبر داد، دو پایگاه نظامی در نزدیکی دمشق در اختیار آمریکا قرار داده شده است تا محلی برای اقدام علیه ایران باشد.

«محمود موالدی» که از مقامات ارشد حزب «التحرر الوطنی ـ السوری» است، در این زیمنه گفت: «در جنوب سوریه، روند گسترش نفوذ رژیم صهیونیستی تا حومه دمشق ادامه دارد. طرف آمریکایی نیز بر نقاط مهمی در اطراف پایتخت مسلط شده است، به‌ویژه مسیر ارتباطی السویداء ـ دمشق، علاوه بر آن پایگاه الخلخله را هم به کنترل خود درآورده است.»

او افزود: «نیروهای آمریکایی همچنین فرودگاه مرج رهیل را که حدود ۳۰ کیلومتر با دمشق فاصله دارد، تحت سیطره خود گرفته‌اند. این فرودگاه که پیش‌تر محل استقرار بالگردها بود، اکنون با سرمایه‌گذاری رژیم صهیونیستی به یک پایگاه هوایی کامل تبدیل شده است.»

به‌گفته موالدی، هدف اصلی از تسلط بر چنین نقاط حساسی، «استفاده از آنها برای هدف قرار دادن جمهوری اسلامی ایران و دفاع از منافع رژیم صهیونیستی» است».

نخست وزیر اسرائیل که در سودای تجزیه سوریه است، ضمن اعلام حمایت ظاهری از دروزیهای در جنوب این کشور، خطاب به الجولانی گفت: انتظار ما از سوریه این است که یک منطقه حائل غیرنظامی ایجاد کند.

وی با تأکید بر اینکه نظامیان صهیونیست در سوریه باقی خواهند ماند، خاطر نشان کرد: ما مصمم هستیم که اسرائیل از هرگونه حمله زمینی از مناطق مرزی ایمن بماند.