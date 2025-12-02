میلی صفحه خبر لوگو بالا
گروسی: هنوز به نطنز، اصفهان و فردو دسترسی نداریم

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که با وجود مذاکرات اخیر، بازرسان این نهاد همچنان اجازه ورود به سه سایت هسته‌ای آسیب‌دیده ایران را ندارند؛ سایت‌هایی که در حملات ۲۲ ژوئن هدف حملات غیرقانونی آمریکا قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۳۴۳۶۲۴
| |
235 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد که بازرسان آژانس همچنان نتوانسته‌اند به سه مرکز هسته‌ای بزرگ ایران در نطنز، اصفهان و فردو دسترسی پیدا کنند؛ مراکزی که در پی حملات ماه ژوئن آسیب دیدند.

گروسی در گفت‌و‌گو با روزنامه اتریشی «دی پرسه» توضیح داد که بازرسان آژانس همچنان در ایران حضور دارند، اما پس از حملات ماه ژوئن، بازرسی‌ها به دلیل مسائل امنیتی متوقف شد.

او گفت: «مراکز بزرگ آسیب جدی دیدند و انجام بازرسی‌ها از نظر امنیتی امکان‌پذیر نبود. ایران پس از حملات، سطح همکاری با آژانس را محدود کرد.»

وی در ادامه افزود: «ما به دنبال گفت‌و‌گو بودیم، مذاکراتی در قاهره انجام شد و به یک توافق رسیدیم. بازرسان ما به همه مراکز دست‌نخورده سر زدند، اما هنوز به نطنز، اصفهان و فردو، که مورد حمله قرار گرفتند، دسترسی نداریم.»

ایران اعلام کرده به دلیل خطرات زیست‌محیطی ناشی از حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای ایران، سازوکار جدیدی برای بازرسی‌ها باید تعیین شود.

