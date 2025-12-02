مترو و اتوبوس رایگان برای زنان در روز زن

مشاور شهردار و رییس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران گفت: به مناسبت و پاسداشت مقام و روز زن، استفاده از مترو و اتوبوس در این روز برای بانوان رایگان است.

به گزارش تابناک؛ مریم اردبیلی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: به مناسبت روز زن و طبق مصوبه اعضای شورای شهر همچون سال گذشته مترو و اتوبوس برای زنان تهرانی رایگان خواهد شد.

وی افزود: همچنین استفاده از اماکن گردشگری و ورزشی نیز با تخفیف ۵۰ درصدی در اختیار زنان خواهد گرفت.

مشاور شهردار تهران ادامه داد: همچنین به مناسبت هفته مقام زن پویش زن جریان زندگی با اجرای ویژه برنامه‌های فاخر در مناطق ۲۲ گانه برگزار خواهد شد و همچنین ویژه برنامه‌هایی نیز برای ۱۲ هزار کارمند زن شهرداری تهران برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در تشریح برنامه‌های مرتبط با طرح «هزار امید» و فعالیت‌های نوآورانه ویژه دختران نوجوان در پایتخت، این طرح را یکی از موفق‌ترین تجربه‌های کنشگری شهری دانست و گفت: هزار امید مجموعه‌ای از طرح‌های نوآوری و کنشگری برای دختران نوجوان است که برای نخستین‌بار این سطح از تجربه عملی، هویتی و اجتماعی را در اختیار نسل نوجوان قرار داده است. بسیاری از شهر‌های دیگر نیز اکنون خواهان بهره‌گیری از این مدل هستند.

وی تأکید کرد: موفقیت این طرح به دلیل حضور و فعال‌سازی «تمام دست‌اندرکاران میانی» در حوزه نوجوان است.

اردبیلی توضیح داد: از تمامی افراد و گروه‌هایی که در حوزه دختران و نوجوانان فعالیت داشتند از جمله از طراحان طرح‌های کنشگری، گروه‌های نوآوری، فعالان فناوری و مجموعه‌های کارآفرینی دعوت کردیم تا ایده‌های خود را ارائه کنند. در رویداد‌های "تهران دخت" این ایده‌ها شتاب‌دهی شدند و ما کمک کردیم تا هر طرح نوآورانه‌تر، فناورانه‌تر، مسئله‌محورتر و متناسب‌تر با نیاز‌های دختران نوجوان توسعه پیدا کند.

اردبیلی با اشاره به تأثیر وقفه مقطعی ناشی از جنگ ۱۲روزه در روند اجرای طرح‌ها گفت: با وجود این توقف کوتاه، همکاران ما به سرعت شرایط را برای ادامه مسیر فراهم کردند و خوشبختانه رویداد‌های اصلی در تابستان و اوایل پاییز اجرا شد.

وی افزود: در مجموع ۲۱ مدل رویداد شامل ۱۱ مدل از طرح‌های پیشین و ۱۰ مدل جدید برای دختران نوجوان برگزار شد و بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ نفر در این برنامه‌ها شرکت کردند. با احتساب رویداد‌های گذشته حدود ۱۱ هزار و ۲۹۵ نفر دختر نوجوان جزو تیم‌های کنشگر شهر تهران هستند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با تأکید بر تأثیرگذاری اجتماعی این طرح‌ها گفت: این طرح کمک می‌کند دختران در مسیر بلوغ هویتی، تعریف نسبت خود با آینده و جامعه و کسب مهارت‌های کنشگری قدم بردارند.

اردبیلی در ادامه به «بازی‌شهر» اشاره کرد و آن را یکی از مدل‌های نوآورانه مشارکت‌محور دانست.

وی گفت: سال گذشته رویدادی برای طراحی بازی‌های میدانی و حسی حرکتی برگزار کردیم که خانواده‌ها را درگیر تجربه مشترک می‌کرد. این بازی‌ها که جزو نسل جدید بازی‌های جدی محسوب می‌شوند، ضمن ایجاد لحظات شاد، خانواده را در فرایند تجربه حل مسئله، کاهش تعارض و درک مسائل شهری درگیر می‌کردند.

اردبیلی گفت: بیش از ۴۰ هزار نفر در این بازی‌ها شرکت کرده و بسیاری از شهروندان برای نقش‌آفرینی در حل مسائل شهری اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی ادامه داد: در گام بعد، طراحی بازی‌های رومیزی خانواده‌محور را در قالب یک ژانر جدید آغاز کردیم. این بازی‌ها به سفارش شهرداری تهران و توسط ۴۵ گروه بازی‌ساز طراحی شد. اجرای آزمایشی این بازی‌ها در ۲۱ منطقه شهر و با حضور خانواده‌ها انجام شد و بازخورد‌ها نشان داد کدام بازی‌ها بیشترین اثرگذاری را در تقویت عاملیت خانواده و درک مسائل شهری دارند.

اردبیلی افزود: برخی از این بازی‌ها در ایام میلاد حضرت زهرا (س) در باغ‌راهحضرت زهرا (س) به اجرا درمی‌آید.

وی همچنین گفت: در بازی‌های رومیزی خانوادگی و مثبت بازی شهر به‌طور تخصصی بازی‌های متناسب با خانواده‌های تهرانی از جمله خانواده‌های دارای اعضای دارای نیاز‌های ویژه یا توانمندی‌های خاص را طراحی و پشتیبانی خواهد شد.

اردبیلی در پایان با اشاره به رویکرد اصلی مرکز زنان و خانواده بیان کرد: امیدواریم چه در هفته زن و چه پس از آن، جریان خدمت‌رسانی، مشارکت‌طلبی و گشودگی اجتماعی در شهر تهران تقویت شود. هدف ما فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری زنان و خانواده‌ها در حل مسائل شهری و بازنمایی و توسعه تجربه‌های اجتماعی ارزشمند شهر تهران است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در تشریح برنامه‌های مرتبط با طرح «هزار امید» و فعالیت‌های نوآورانه ویژه دختران نوجوان در پایتخت، این طرح را یکی از موفق‌ترین تجربه‌های کنشگری شهری دانست و گفت: هزار امید مجموعه‌ای از طرح‌های نوآوری و کنشگری برای دختران نوجوان است که برای نخستین‌بار این سطح از تجربه عملی، هویتی و اجتماعی را در اختیار نسل نوجوان قرار داده است. بسیاری از شهر‌های دیگر نیز اکنون خواهان بهره‌گیری از این مدل هستند.

وی تأکید کرد: موفقیت این طرح به دلیل حضور و فعال‌سازی «تمام دست‌اندرکاران میانی» در حوزه نوجوان است.

اردبیلی توضیح داد: از تمامی افراد و گروه‌هایی که در حوزه دختران و نوجوانان فعالیت داشتند از جمله از طراحان طرح‌های کنشگری، گروه‌های نوآوری، فعالان فناوری و مجموعه‌های کارآفرینی دعوت کردیم تا ایده‌های خود را ارائه کنند. در رویداد‌های "تهران دخت" این ایده‌ها شتاب‌دهی شدند و ما کمک کردیم تا هر طرح نوآورانه‌تر، فناورانه‌تر، مسئله‌محورتر و متناسب‌تر با نیاز‌های دختران نوجوان توسعه پیدا کند.

اردبیلی با اشاره به تأثیر وقفه مقطعی ناشی از جنگ ۱۲روزه در روند اجرای طرح‌ها گفت: با وجود این توقف کوتاه، همکاران ما به سرعت شرایط را برای ادامه مسیر فراهم کردند و خوشبختانه رویداد‌های اصلی در تابستان و اوایل پاییز اجرا شد.

وی افزود: در مجموع ۲۱ مدل رویداد شامل ۱۱ مدل از طرح‌های پیشین و ۱۰ مدل جدید برای دختران نوجوان برگزار شد و بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ نفر در این برنامه‌ها شرکت کردند. با احتساب رویداد‌های گذشته حدود ۱۱ هزار و ۲۹۵ نفر دختر نوجوان جزو تیم‌های کنشگر شهر تهران هستند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با تأکید بر تأثیرگذاری اجتماعی این طرح‌ها گفت: این طرح کمک می‌کند دختران در مسیر بلوغ هویتی، تعریف نسبت خود با آینده و جامعه و کسب مهارت‌های کنشگری قدم بردارند.

اردبیلی در ادامه به «بازی‌شهر» اشاره کرد و آن را یکی از مدل‌های نوآورانه مشارکت‌محور دانست.

وی گفت: سال گذشته رویدادی برای طراحی بازی‌های میدانی و حسی حرکتی برگزار کردیم که خانواده‌ها را درگیر تجربه مشترک می‌کرد. این بازی‌ها که جزو نسل جدید بازی‌های جدی محسوب می‌شوند، ضمن ایجاد لحظات شاد، خانواده را در فرایند تجربه حل مسئله، کاهش تعارض و درک مسائل شهری درگیر می‌کردند.

اردبیلی گفت: بیش از ۴۰ هزار نفر در این بازی‌ها شرکت کرده و بسیاری از شهروندان برای نقش‌آفرینی در حل مسائل شهری اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی ادامه داد: در گام بعد، طراحی بازی‌های رومیزی خانواده‌محور را در قالب یک ژانر جدید آغاز کردیم. این بازی‌ها به سفارش شهرداری تهران و توسط ۴۵ گروه بازی‌ساز طراحی شد. اجرای آزمایشی این بازی‌ها در ۲۱ منطقه شهر و با حضور خانواده‌ها انجام شد و بازخورد‌ها نشان داد کدام بازی‌ها بیشترین اثرگذاری را در تقویت عاملیت خانواده و درک مسائل شهری دارند.

اردبیلی افزود: برخی از این بازی‌ها در ایام میلاد حضرت زهرا (س) در باغ‌راه حضرت زهرا (س) به اجرا درمی‌آید.

وی همچنین گفت: در بازی‌های رومیزی خانوادگی و مثبت بازی شهر به‌طور تخصصی بازی‌های متناسب با خانواده‌های تهرانی از جمله خانواده‌های دارای اعضای دارای نیاز‌های ویژه یا توانمندی‌های خاص را طراحی و پشتیبانی خواهد شد.

اردبیلی در پایان با اشاره به رویکرد اصلی مرکز زنان و خانواده بیان کرد: امیدواریم چه در هفته زن و چه پس از آن، جریان خدمت‌رسانی، مشارکت‌طلبی و گشودگی اجتماعی در شهر تهران تقویت شود. هدف ما فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری زنان و خانواده‌ها در حل مسائل شهری و بازنمایی و توسعه تجربه‌های اجتماعی ارزشمند شهر تهران است.