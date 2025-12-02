محمدباقر قالیباف با اشاره به سیاست‌های دشمن در جنگ دوازده روزه تأکید کرد: ما در این جنگ غافلگیر نشدیم، اما نوع طراحی و عمل دشمن که یک تجاوز تروریستی و اقدام هیئت حاکمه تبهکار رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا بود ما را غافلگیر کرد.

رئیس مجلس در پاسخ به تابناک : فیلترینگ به شکل موجود را اشتباه می‌دانم / یارانه ۴۵ هزار تومانی معادل به ۴۵ سنت شده است

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (سه شنبه ۱۱ آذر) در آغاز دومین نشست خبری خود در مجلس دوازدهم، در جمع اصحاب رسانه بیان کرد: به خبرنگاران داخلی و خارجی، اعضای هیئت‌رئیسه و حاضران در جلسه، از حضور نمایندگان رسانه‌ها خیر مقدم می‌گویم.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته مجلس و روز مجلس، این مناسبت را به نمایندگان زحمت‌کش، پرتلاش و دغدغه‌مند مجلس شورای اسلامی تبریک و بیان کرد: یاد و نام شهید آیت‌الله مدرس را که این روز به نام ایشان نامگذاری شده گرامی داشت. همچنین یاد شهدای مجلس شورای اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه و به‌ویژه شهید عباسی از نمایندگان و دانشمندان هسته‌ای کشور را گرامی می‌داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست پیشین خبری خود که بدون مقدمه آغاز شده بود، تأکید کرد که این بار تنها برای رعایت رسم و ادب چند دقیقه سخن می‌گوید و بیان کرد: بنا بر سنت همیشه خودم قصد ارائه گزارش کاری مجلس را ندارم. صرفاً به دو نکته مهم اشاره خواهم کرد و باقی زمان جلسه را به پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره مسائل مجلس و موضوعات ملی اختصاص خواهیم داد.

رئیس مجلس با بیان اینکه قرار بود این نشست در خردادماه برگزار شود، اما تجاوز ظالمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا آن را به تأخیر انداخت؛ گفت: ملت عزیزمان با محبت، گذشت و بزرگ‌منشی، از همه کوتاهی‌ها و نقص‌هایی که از ما مسئولان دیده بودند گذشتند و یکپارچه در دفاع و مقابله با این تجاوز ایستادند.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران نشان دادند که هسته سخت ما ۹۰ میلیون نفر است، افزود: همه ملت در برابر دشمن متجاوز متحد ایستادند. وظیفه ماست که امروز پس از خروج از این جنگ با پیروزی قاطع، محبت و بزرگواری مردم را با کار و تلاش در جهت حل مشکلاتشان جبران کنیم.

در جنگ غافلگیر نشدیم

رئیس مجلس با اشاره به سیاست‌های دشمن تأکید کرد: ما در این جنگ غافلگیر نشدیم، اما نوع طراحی و عمل دشمن که یک تجاوز تروریستی و اقدام هیئت حاکمه تبهکار رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا بود ما را غافلگیر کرد.

قالیباف با بیان اینکه در نخستین لحظات تجاوز با درایت و شجاعت و تصمیم‌های دقیق و هوشمندانه مقام معظم رهبری سرداران و فرماندهان توجیه و وارد میدان شدند، گفت: اگرچه با چند ساعت تأخیر، اما کشور قاطعانه در برابر دشمن ایستاد. در حدود پنج روز اول جنگ ۱۲ روزه، تسلط کافی بر آسمان و زمین دشمن صهیونیستی پیدا کردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به توانمندی‌های دفاعی و نقش مردم در موفقیت در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تأکید کرد: در کمتر از پنج روز تسلط کافی بر آسمان و زمین دشمن صهیونیستی حاصل شد و همین امر موجب شد که دشمن در روز ششم و هفتم به دنبال توقف آتش و آتش‌بس به هر قیمت باشد.

قدرت اصلی ما قلب ملت ماست

وی با بیان اینکه این موفقیت نتیجه درایت و شجاعت فرمانده کل قوا، محبت و گذشت ملت و طراحی و عمل نیرو‌های مسلح است، افزود: به همه وجود باور کردیم که قدرت ما تنها در توان نظامی و موشکی نیست؛ قدرت اصلی ما بعد از خدا، قلب ملت ماست. ملت نشان دادند که صادقانه در خدمت ایران عزیز و اسلام عزیز هستند و این پیروزی با انسجام بیشتر زیباتر و مؤثرتر شد.

رئیس مجلس با بیان اینکه امروز مهم‌ترین چالش کشور، مسائل اقتصادی است خاطرنشان کرد: راه‌حل ریشه‌ای این مشکلات بزرگ‌تر کردن کیک اقتصادی، افزایش GDP، بالا بردن درآمد و تولید کشور است. دو شاخص مهم برای تحقق این هدف، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری است. اگر برای رسیدن به رشد ۸ درصدی دیده شده در برنامه هفتم تلاش می‌کنیم، باید این دو مؤلفه را فعال کنیم. معتقدم در شرایط فعلی سهم بهره‌وری می‌تواند بیش از سرمایه‌گذاری باشد.‌

می‌توانیم درآمد ارزی کشور را به اندازه درآمد فعلی افزایش دهیم

قالیباف با اشاره به سهم‌بندی موجود در برنامه هفتم گفت: در برنامه فعلی ۲.۸ درصد بهره‌وری و ۵.۲ درصد سرمایه‌گذاری دیده شده، اما می‌توان این سهم را جابه‌جا کرد. ما می‌توانیم از محل بهره‌وری در دو حوزه اصلاح انرژی و اصلاح بخش معدن درآمد ارزی کشور را به اندازه درآمد فعلی افزایش دهیم. این کار با مدیریت صحیح، جلوگیری از هدررفت انرژی و همراه کردن مردم امکان‌پذیر است.

وی با بیان اینکه در کوتاه‌مدت، با تمرکز بر کالا‌های اساسی، کالابرگ الکترونیک و مسکن، می‌توان در افزایش قدرت خرید مردم اثر گذاشت، تصریح کرد: همچنین با بهبود بهره‌وری در حوزه سلامت، می‌توان پرداخت از جیب مردم را به شکل قابل توجهی کاهش داد.

قالیباف با بیان اینکه این اقدامات از همین ماه‌های پیش‌رو تا پایان سال قابل انجام است، تأکید کرد: می‌توانیم تا پایان برنامه و در افق یک دهه تا سال ۱۴۱۴ کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهیم. در کنار این، با وجود ظلم تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، باید با اقتدار مسیر را پیش ببریم.

وی افزود: ممکن است پرسش‌هایی در ذهن عزیزان درباره چگونگی تحقق این اهداف شکل گرفته باشد که می‌توان در جلسه به آنها پرداخت. بحث من حدود ۱۰ تا ۱۲ دقیقه شد و از این لحظه در خدمت دوستان برای شنیدن پرسش‌ها و ارائه پاسخ‌های صریح و صحیح هستم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره اهمیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و اثرات آن گفت: اول باید بررسی شود که چه تفاوتی وجود دارد بین کوپن و پولی که به حساب مردم واریز می‌شد و کالابرگ الکترونیک؟

وی ادامه داد: در کمک نقدی یا سبد کالا، وجهی به حساب مردم برای خرید ریخته می‌شود که کمک‌هزینه به شمار می‌رود که مشکل مردم را حل نمی‌کند، چون تورم زیاد است.

یارانه ۴۵ هزار تومانی معادل به ۴۵ سنت شده است

قالیباف گفت: باید موضوع نیاز ۲۱۰۰ کالری به ازای هر فرد و نیاز‌های پزشکی در نظر گرفته شود تا مردم بتواند همه نیاز‌ها و ویتامین‌ها را تأمین کند. پولی که به صورت ریالی داده می‌شود، با افزایش تورم فایده‌ای ندارد. یک روز یارانه ۴۵ هزار تومانی معادل ۴۵ دلار بوده و امروز معادل به ۴۵ سنت شده است.

رئیس مجلس بیان کرد:برای کمک به مردم باید قدرت خرید را حفظ کرد؛ یعنی مردم بدانند امسال مثلا ۱۰ قلم کالای اساسی را با یک قیمت خریداری می‌کنند و در سال بعد، به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران، به همان نسبت کالا گران می‌شود. منابع تامین مابه‌تفاوت نیز در قانون پیش‌بینی شده است.

قالیباف ادامه داد: امسال بیش از ۸ میلیارد دلار به کالای اساسی با ارز ۲۸.۵۰۰ می‌دهیم و با همین ارز در حوزه سلامت ۳/۵ تا ۴ میلیارد دلار ارز می‌دهیم که این غیر از یارانه ریالی است.

وی گفت: اشکال این است که ارز را در ابتدای زنجیره به واردکننده‌ی کالا‌های اساسی و نهاده‌ها می‌دهیم. این منابع را در صندوق برای کالابرگ گذاشته و تبدیل به ریال کنیم نه اینکه انحصار در دست چند نفر نباشد و به آن‌ها ارز ترجیحی بدهیم. این کار رانت است و باعث فساد می‌شود. اجازه دهیم که ۲۰۰ نفر کالا با تعهد ارزی وارد کنند و اگر هم تعهد ارزی ندارند با هر ارزی و با هر عددی وارد کنند تا رقابت در واردات باشد، نه اینکه ۱۰ میلیون ذرت را ۵ یا ۱۰ نفر وارد کنند.

می‌توانیم از کشور‌های همسایه شمالی واردات دام داشته باشیم

قالیباف اضافه کرد: ۳۵ درصد تولید مرغ و تخم‌مرغ فقط در سه استان شمالی است. ما می‌توانیم واردات دام از کشور‌های همسایه شمالی داشته باشیم که بندر داریم و ریلی تخلیه و هزینه حمل و نقل کمتر می‌شود؛ این فقط یک مثال است. مرغ با ارز ۲۸.۵۰۰ وارد می‌شود و مردم باید ۱۱۰ بخرند، اما اکنون مرغ را ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می‌خرند.

با کالابرگ، قدرت خرید مردم حفظ می‌شود

قالیباف اظهار کرد: کالابرگ الکترونیک یعنی مردم از پلتفرم‌ها با بیش از ۱۲ هزار فروشگاه خریداری کنند که این کار‌ها آماده است. مجلس در سال ۱۴۰۲ می‌خواست این کار را انجام دهد. با کالابرگ اگر قیمت مرغ ۱۱۰ هزار تومان است مردم با همین قیمت می‌خرند و هر چقدر قیمت تغییر کند، بیشتر از این میزان در کالابرگ نمی‌خرند. با کالابرگ، قدرت خرید مردم حفظ می‌شود.

وی گفت: وزارت رفاه نیز مسئول درست کردن پنجره واحد شده تا بتواند بر اساس میزان درآمدها، صدک‌ها و دهک‌ها را مشخص و تلاش کنند که طبق قانون برنامه، فقر مطلق را به صفر رسانده و ۵ دهک اول را از فقر مطلق رها کنند. کسی که در فقر مطلق است شاید لازم باشد یارانه بیشتری نسبت به کسی که در دهک هفتم است، بگیرد. نمونه افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد است.

قالیباف افزود: در قانون برای امسال ۱۰۲ همت برای کالابرگ بر اساس تبادل ارز ترجیحی و آزاد پیش‌بینی شده است. رئیس جمهور نیز اعتقاد و باور دارند و فرمودند هر درآمد دیگری مثل مابه‌تفاوت بنزین و حتی واردات خودرو برای حفظ قدرت خرید مردم صرف شود.

فیلترینگ به شکل موجود را اشتباه می‌دانم

قالیباف در پاسخ به سوال دیگری درباره فیلترینگ و استفاده از سیم کارت‌های سفید و رفع محدودیت‌ها و حل معضل آن گفت: فیلترینگ به شکل موجود را اشتباه می‌دانم. فیلترینگ در زمان بحران و حوادث و جنگ و حتی تا قطع اینترنت که در جنگ ۱۲ روزه بود، امر طبیعی و مشخص است که در همه دنیا هم رخ می‌دهد، اما وقتی بحران و جنگ نیست، فیلترینگ به این شکل کار صحیح نیست.

وی ادامه داد: فیلترینگ می‌گوییم، اما درصد بالایی از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند و این آسیب بیشتری وارد می‌کند. در این وضعیت شبکه مجازی ناامن بوده و امکان دسترسی‌ها و هک دشمنان بیشتر می‌شود.

رئیس مجلس اظهار کرد: از آن طرف اگر فیلترینگ به همین شکل لغو شود، اما حکمرانی در فضای مجازی نباشد، امکان‌پذیر نیست. پس بدون حکمرانی در فضای مجازی بخواهیم بگوییم هیچ محدودیتی برای فضای مجازی لازم نیست، شدنی نیست و در هیچ کشوری هم وجود ندارد. حکمرانی فضای مجازی فقط امنیتی نیست؛ بلکه بعد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و مالی هم است؛ پس باید حکمرانی باشد.

رفع فیلتر تلگرام دنبال می‌شود

وی گفت: در جلسه سران و شورای عالی فضای مجازی بحث شد و نهایتا طرح در شورای عالی فضای مجازی با ۳۲ بند آمد. این ۳۲ بند حکم حکمرانی در فضای مجازی را قطعی می‌کند و همزمان با پیش رفتن این حکمرانی، فضای مجازی باز می‌شود. این ۳۲ بند ترتیب و توالی دارد. بر همین اساس واتساپ رفع فیلتر شد و تلگرام هم دنبال می‌شود.

قالیباف بیان کرد: واقعیت اینکه برخی از پلتفرم‌ها با دشمنان ما همراه بوده و در جنگ با ما هستند و می‌توان از بقیه پلتفرم‌ها هم استفاده کرد. در نهایت باید تلاش شود که بند به بند طرح ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی دنبال شود.

اولین وظیفه حکمرانان آشنایی مردم با حقوق‌شان است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایرنا در خصوص دغدغه نخبگان و فعالان اجتماعی درباره تقویت اعتماد عمومی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از جمله مسائل مربوط به فضای مجازی و تورم بیان کرد: من معتقدم اعتماد مردم زمانی جلب می‌شود که ما کارآمد باشیم. این‌که ابتدا بخواهیم از مردم مطالبه کنیم وظایف‌شان را انجام دهند، اشتباه است. اولین وظیفه حکمرانان این است که مردم را با حقوق‌شان آشنا کنند و حقوق آنان را به رسمیت بشناسند تا بتوانند حق خود را از ما مطالبه کنند.

باید هم کارآمد باشیم و هم پاسخگو

قالیباف افزود: ما باید هم کارآمد باشیم و هم پاسخگو و در حل مشکلات مردم با یکدیگر متحد عمل کنیم. اختلاف‌نظر در مسائل مردم جایی ندارد؛ نهایتاً قانون حرف آخر را می‌زند.

رئیس مجلس با اشاره به رویکرد خیزش اقتصادی در مجلس یازدهم تصریح کرد: در مجلس یازدهم تأکید کردیم که هر اقدامی که دولت برای رشد اقتصادی نیاز دارد، نباید با مانع قانونی مواجه باشد. اگر قانون کم دارد، تصویب می‌کنیم و اگر قانون مانع است، اصلاح می‌کنیم. در حوزه نظام تأمین مالی، قانون بانک مرکزی، اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز و ۲۲ قانون کلیدی دیگر برای رفع موانع اقتصادی اجرا شد. قانون بانک مرکزی اقتدار بانک مرکزی را افزایش داد و نتایج آن را در پرونده‌هایی مانند بانک آینده مشاهده کردید.

قالیباف با اشاره به اجرای نظارت سالانه بر برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برای نخستین بار طبق ماده ۱۱۸ اجازه ندادیم پایان برنامه مشخص شود که چه شده است؛ بلکه پایان هر سال ارزیابی انجام می‌شود. امروز نیز دو فوریتی الزامات بودجه ارائه شده تا بودجه بر مبنای برنامه منطبق شود.

وی در ادامه تاکید کرد: مجلس از یکشنبه جلسات را سه شیفت برگزار می‌کند تا لایحه بودجه پیش از ارسال دولت، براساس برنامه هفتم توسعه تدوین و در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

قالیباف در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه فرهیختگان درباره احتمال ترمیم کابینه دولت و اینکه آیا مجلس و دولت اراده‌ای برای تغییر در وزرای کابینه دارند، بیان کرد: مسئله ارزیابی وزرا طبیعی است و دولت، مخصوصاً رئیس‌جمهور محترم، پس از گذشت یک سال حتماً ارزیابی‌هایی دارند و آن را دنبال می‌کنند. مجلس نیز نقش نظارتی خود را با تذکر شفاهی، کتبی، سؤال و در نهایت استیضاح دنبال می‌کند؛ هرچند استیضاح آخرین راه است.

ترجیح ما این است که خود دولت وزیر را تغییر دهد

قالیباف با اشاره به چهار استیضاح اعلام وصول شده به هیات رئیسه مجلس افزود: همان روشی که در مجلس یازدهم با دولت سیزدهم داشتیم را اکنون نیز دنبال می‌کنیم. ترجیح ما این است که در صورت جمع‌بندی مشترک درباره ضعف یک وزیر، دولت خودش نسبت به جابه‌جایی اقدام کند؛ این روش مناسب‌تر و سریع‌تر است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر مسیر استیضاح طی شود، از زمان طرح موضوع تا تشکیل دولت جدید، گاهی یک سال از دست می‌رود. اما اگر دولت خودش وزیر را تغییر دهد، کل فرایند دو هفته طول می‌کشد. اگر مجلس به این جمع‌بندی برسد که راهی جز استیضاح نیست، این حق قانونی مجلس است و حتماً اقدام خواهد شد.

آمریکا قصد مذاکره واقعی ندارد

قالیباف در پاسخ به سوال خبرنگار المیادین در خصوص اینکه گره واقعی عدم ازسرگیری روند مذاکرات غیرمستقیم با واشنگتن کجا نهفته است و وضعیت فعلی عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، افزود: من معتقد هستم که گره اصلی، زیاده‌خواهی آمریکاست. آمریکا قصد مذاکره واقعی ندارد و به دنبال تحمیل خواسته‌های خود است.

میز مذاکره را بمباران کردند

وی با اشاره به وقایع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه نشان دادیم که نه تسلیم می‌شویم و نه تحمیل را می‌پذیریم. ما در حالی پشت میز مذاکره بودیم که روز یکشنبه ۲۳ خرداد به ما حمله و بمباران کردند؛ یعنی در حقیقت میز مذاکره را بمباران کردند. در شرایطی به ما حمله شد که در ۲۵ خرداد بعد از ظهر در عمان قرار بود مذاکرات ادامه یابد.

رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روشن است که آمریکایی‌ها اهل مذاکره نیستند. آنها فقط حرفش را می‌زنند، اما در عمل نشان دادند که به‌دنبال جنگ هستند. ما اهل تعامل و مذاکره هستیم، اما در شرایط برابر و در چارچوب گفت‌وگوی درست.

وی با اشاره به برخی درخواست‌های جدید آمریکا بیان کرد: الان بعد از جنگ و پس از اینکه قدرت ما را دیدند، بحثشان تغییر کرده است. می‌گویند درباره برد موشک‌ها و محدود شدن آن به ۳۰۰ کیلومتر مذاکره شود. این در حالی است که خودشان در سوریه و عراق تجاوز می‌کنند، آسمان منطقه را در اختیار می‌گیرند و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند. آن‌وقت ما ۳۰۰ کیلومتر برد داشته باشیم و بعد هم بیاییم پای مذاکره؟ این وظیفه ما نیست.

قالیباف افزود: به لطف الهی در این جنگ پیروز شدیم و با اقتدار در میدان نشان دادیم که ایستاده‌ایم. اگر هم مذاکره‌ای باشد، تنها در شرایط برابر خواهد بود؛ چه مستقیم و چه غیرمستقیم. اما مهم این است که آنها باید بپذیرند مذاکره واقعی یعنی صداقت، در حالی که در مذاکرات اخیر نشان دادند توطئه‌گر هستندو دروغ می‌گویند. این یعنی صداقت آمریکایی.

تلاش مجلس و دولت این است که تراز عملیاتی بدون کسری بودجه باشد

قالیباف در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا بودجه ۱۴۰۵ براساس عدالت و شفافیت تصویب شده و خروجی آن براساس عملکرد است، گفت: همه تلاش دولت و مجلس بر این است که به سمت خروجی‌محوری و بودجه عملیاتی رفته تا تراز عملیاتی بدون کسری بودجه باشد. تردیدی ندارم که باور شخص رئیس‌جمهور همین است و من نیز تمام تلاشم در اداره صحن این است که این اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: اگر جایی کسری بودجه داریم، روش تأمین کسری بودجه بسیار مهم است؛ اینکه از چه روشی انجام شود که پایه پولی اضافه نشود و تورم‌زا نباشد. واقعیت تلخ این است که در دولت تصمیمی گرفته می‌شود و قانون هم هست اما از بدنه وزارتخانه‌ها رایزنی با نمایندگان و کمیسیون‌ها، می‌کنند به طوری که ۹۰ درصد پیشنهادات از بدنه دولت با نمایندگان مطرح می‌شود که این روش و عرف غلط در همه ادوار بوده است.

قالیباف بیان کرد: تلاش‌ می‌شود که خروجی مصوبات مجلس در زمان بررسی بودجه، بودجه تراز باشد. ذی نفع نهایی نیز مهم است و پول از خزانه مستقیم به ذی نفع نهایی می‌رود که به نفع دولت است؛ یعنی اگر قبلا دولت استقراض از بانک مرکزی می‌کرد، اکنون اینطور نیست و خزانه همیشه موجودی دارد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره خروجی تفاهم‌نامه بین مجلس و قوه قضاییه گفت: در مجلس گذشته بین قوای قضاییه و مقننه توافق شد. لازم بود هماهنگی نزدیکی بین دادستان و رئیس دادگستری با مجلس باشد چون مردم به نماینده‌ها رجوع کرده و پیگیر کارهای مردم هستند.

رییس مجلس افزود: تفاهم‌نامه بین قوای قضاییه و مقننه صورت گرفت و شورا در سطح عالی در مرکز و کمیسیون‌ها در تهران و بخشی در استان‌ها و شهرستان‌ها فعال شدند. طبق گزارشی، بیش از ۱۴۰ نشست در استان‌ها شکل گرفته که برای رسیدگی به مشکلات مؤثر و گره‌گشایی از کار مردم موثر بوده است.

در صحن مجلس با صراحت از رئیس قوه قضاییه گلایه می‌کنند

وی گفت که فعال‌ترین کمیسیون‌ها، کمیسیون قضایی مجلس بوده که بیشترین قوانین دنبال می‌شود. از قوانین مهم، تجدیدنظر در آیین دادرسی کیفری است که بین مجلس و قوه قضاییه دنبال می‌شود و فکر می‌کنم شرایط بسیار خوب است.

قالیباف افزود: البته در صحن مجلس با صراحت از رئیس قوه قضاییه گلایه می‌کنند که البته با رعایت اخلاق و ادب است. هماهنگی بین سه قوه به‌خصوص در قوه قضاییه بیشتر و روان‌تر از گذشته شده است.

بیش از ۷۰ درصد موشک ها در جنگ ۱۲ روزه اصابت کرد

رئیس مجلس در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات نظامی ایران در صورت تکرار جنگ و اینکه آیا سایت‌های هسته‌ای بمباران می‌شود، گفت: درباره اینکه آیا جنگ شروع می‌شود یا نه، باید بگویم اولا جنگ تلخ و سخت است اما وعده صادق ۱، ۲ و به‌خصوص ۳، تجربه گران‌بهایی برای ما در عرصه نظامی هم تاکتیکی و هم تکنیکی داشت.

وی افزود: خیلی موقع‌ها در صحنه واقعی جنگ، با آن تسلط هوایی، بالای ۱۰۰ موشک در زمان محدود شلیک شد که بالای ۷۰ درصد اصابت کند و دقت ما هر روز بیشتر شد.

اگر عقلی باشد ان‌شاءالله جنگ اتفاق نمی‌افتد

وی تاکید کرد: اگر عقلی باشد ان‌شاءالله جنگ اتفاق نمی‌افتد. البته آن‌ها در جنگ قبلی شکست خوردند و امروز شرایط ما از نظر کمی و کیفی در مقابل هر تجاوزی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی محکم‌تر و مؤثرتر و دقیق‌تر خواهد بود.

مراکز هسته‌ای ما را بمباران کردند اما آژانس چه کرد؟ هیچ.

رییس مجلس گفت: در بحث هسته‌ای، خلاف همه قوانین و ان‌پی‌تی و آژانس کار کردند و مراکز هسته‌ای ما را بمباران کردند اما آژانس چه کرد؟ هیچ. در مقابل آن‌ها بمب دارند و هیچ نظارتی هم بر آنها نمی شود.

شرایط ایمنی و امنیتی مرکز هسته ای ما روشن است

قالیباف گفت: شرایط ایمنی و امنیتی مرکز هسته ای ما روشن است و به قول خودشان ۱۴ بمب با دقت بالا به مرکز هسته‌ای ما زده شده است پس زمان می‌برد و بحث امنیتی دارد و به اقدامات ما برمی‌گردد که چه زمانی و چگونه آنجا را دنبال کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه در نشست امروز مجلس، یکی از نمایندگان مجلس نسبت به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب انتقاداتی را نسبت به شما مطرح کرد و ارزیابی شما در خصوص این انتقادات و عدم ابلاغ این قانون چیست، بیان کرد: من امروز در صحن نبودم ولی بعد مطلع شدم که این موضوع اتفاق افتاده است. در جلسه‌ای حدود ۷۲ ساعت قبل با حضور ۶۰ تا ۷۰ نفر از نمایندگان، موضوع به طور مبسوط مطرح شده بود. از ساعت ۵:۳۰ تا ۱۰ شب سه تا چهار ساعت صحبت کردیم. ایشان برادر عزیزمان همان‌جا صحبت کردند و پاسخ گرفتند. علاوه بر این، در چهار تا پنج جلسه دیگر نیز همین مباحث مطرح و توضیح داده شد.

مدعی‌العموم رسیدگی کند

وی ضمن اشاره به سخنان مطرح‌شده در صحن امروز تأکید کرد: خواهش من از مدعی‌العموم این است که به موضوع رسیدگی کند. از منبری که مقام معظم رهبری آن را بلندترین منبر جمهوری اسلامی دانستند، ادعاهایی مطرح شده که باید مشخص شود یا بنده خلاف قانون انجام داده‌ام، یا شورای عالی امنیت ملی، یا اینکه اظهارات ایشان دقیق نیست.

برخی مطالب به نقل از رهبری بیان شد که حتماً حرف کذبی بود

رئیس مجلس با بیان اینکه مستندات قانونی در این زمینه در جلسات غیرعلنی و کمیسیون‌ها توضیح داده شده است، افزود: حتی برخی مطالب به نقل از مقام معظم رهبری بیان شده بود که حتماً حرف کذبی بود و باید پیگیری شود.

اصرار بر ابلاغ قانون به این شیوه نشان‌دهنده سیاسی شدن موضوع حجاب است

وی با تأکید بر اینکه اصرار بر ابلاغ قانون به این شیوه نشان‌دهنده سیاسی شدن موضوع حجاب است، ادامه داد: اصل حجاب، فرهنگی ایرانی و اسلامی است و قانون حجاب نیز هم‌اکنون وجود دارد. رئیس قوه قضاییه هم اعلام کرده برای اجرای آن کمبود قانونی نداریم.

اروپایی‌ها عملاً از صحنه موضوعات مربوط به ایران حذف شدند

رئیس مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری روسیه، درباره جایگاه اروپا در پرونده‌های اخیر از جمله اسنپ‌بک و نقش آنان در مذاکرات احتمالی آینده، گفت: اروپا ناشیانه‌ترین تصمیمات خود را گرفت و امروز در ضعیف‌ترین وضعیت سیاست خارجی قرار دارد. اروپایی‌ها تحت دستور مستقیم آمریکا اسنپ‌بک را فعال کردند و عملاً از صحنه موضوعات مربوط به ایران حذف شدند.

وی افزود: اروپا در موضوع اوکراین هم هیچ نقشی ندارد؛ تنها دو کار از آنها می‌خواهند. یکی خرید اسلحه از آمریکا و جنگیدن در اوکراین و دیگری خرید گاز گران از آمریکا. این اوج بی‌تدبیری اروپاست و با این تصمیم‌های غلط، نقش خود را در موضوعات جهانی از دست داده‌اند.

قالیباف در پاسخ به پرسشی دیگر درباره اجرای قانون هوای پاک و فقدان اقدام مؤثر دستگاه‌ در این زمینه افزود: کمیسیون کشاورزی و محیط‌ زیست مأمور شده گزارش دقیقی تهیه کند. تاکنون مرجعی اعلام نکرده قانونی برای مدیریت آلودگی هوا ناقص است. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد حل این مشکل نیازمند سرمایه زیاد نیست.

۸۲ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به وسایل نقلیه است

وی با اشاره به تجربه شخصی خود در نیروی انتظامی و ۱۲ سال فعالیت در شهرداری تهران بیان کرد: طبق بررسی‌های تخصصی ۹ سال قبل، ۸۲ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به وسایل نقلیه است؛ از خودروهای فرسوده تا موتورسیلکت‌ها. برخی کامیون‌ها در ۱۰۰ کیلومتر ۴۰ لیتر مصرف می‌کنند.

وضعیت نوعی قتل غیرعمد است

قالیباف افزود: برای مدیریت آلودگی هوا، قوانین و راهکارها کاملاً مشخص است اما اراده و اقتدار کافی در اجرا وجود ندارد. این وضعیت نوعی قتل غیرعمد است. با شروع فصل آلودگی، آمار فوتی‌ها در تهران و شهرهای دیگر تغییر قابل توجهی دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: مجلس به‌طور جدی وارد موضوع شده و در برنامه هفتم توسعه نیز بر آن متمرکز خواهد شد. بخشی از مشکل به فرسودگی خودروها و مصرف بالای سوخت بازمی‌گردد. باید ایستاد و این وظیفه مهم را پیگیری کرد.

قالیباف در پاسخ به پرسش خبرنگار الجزیره در خصوص اینکه در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران و همچنین فعال شدن سازوکار اسنپ‌بک از سوی اروپایی‌ها، برخی نمایندگان مجلس موضوع خروج ایران از معاهده عدم اشاعه (NPT) را مطرح کرده‌اند؛ احتمال طرح این گزینه در شورای عالی امنیت ملی و وجود اختلاف‌نظر در این‌باره چقدر است گفت: دو تا سؤال مطرح شد؛ اول اینکه آیا اختلاف‌نظر وجود دارد؟ اختلاف‌نظر کجای دنیا وجود ندارد؟ در همه موضوعات اختلاف‌نظر وجود دارد. نکته دوم اینکه آیا در شورای عالی امنیت ملی روی این موضوعات بحث می‌کنند؟ روی این موضوعات بحث نکنند پس روی چه چیزی بحث کنند؟

وی افزود: اما اینکه الان چه تصمیمی گرفته‌ایم، همان اقداماتی است که در دو سه روز اول جنگ انجام شد و مهم‌ترین و دقیق‌ترین تصمیم بود. مجلس شورای اسلامی با مشورت با بقیه ارکان نظام این تصمیم را اتخاذ کرد و در واقع همکاری با آژانس را تعلیق کردیم.

قانون تعلیق همکاری با آژانس در حال اجراست

رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح امکان خروج از NPT گفت: شما وقتی می‌گویید از ان‌پی‌تی برویم بیرون، آخرش کجاست؟ می‌خواهد برود در ماده ۱۰. مهم‌ترین موضوع NPT تعهد به آژانس است. الان قانون، تعلیق همکاری با آژانس است و این قانون ابلاغ شده و دارد اجرا می‌شود. در آنجا هم اختیاراتی در دو تبصره به شورای عالی امنیت ملی داده شده که بتواند این کار را در حقیقت تنظیم کند.

در اجرای قانون مسکن در یک جا‌هایی واقعاً دچار اشکال هستیم

رئیس مجلس بیان کرد: من فکر می‌کنم مجلس شورای اسلامی در قانون‌گذاری برای مسکن بسیار دقیق، کارشناسانه و قابل‌اجرا نگاه کرد. یکی از بحث‌هایمان این بوده که آنهایی که خانه‌ها را احتکار می‌کردند ما برای‌شان قانون نداشتیم. در قانون تصویب کردیم اگر از ۱۸ ماه (ان‌شاءالله که اشتباه نکنم) از پایان کار ساختمان گذشت و خانه فروخته نشد یا به اجاره داده نشد، از آن به صورت تصاعدی مالیات گرفته شود. این قانون است؛ ولی ما در اجرای قانون در یک جا‌هایی واقعاً دچار اشکال هستیم.

قالیباف در ادامه خاطر نشان کرد: در بخش مربوط به اجاره هم اشکالاتی وجود داشت. ما قانون وضع کردیم و بین مستأجر و اجاره‌دهنده، سقف و ضوابط را مشخص کردیم. موضوع دیگر، تولید مسکن بود. در قانون جهش تولید مسکن آن را تصویب کردیم و در برنامه هفتم هم حلقه تکمیلی این کار مشخص شد. در ماده ۵۰ قانون هم این موضوع دیده شده است.

وی افزود: من به یکی از وزرای محترم خدا رحمت کند دوستمان جناب آقای قاسمی وزیر مسکن و شهرسازی سابق را گفتم کجای قانون نوشته دولت مسئول ساختن خانه است؟ دولت باید تصدی گری کند. بزرگ‌ترین دارایی دولت زمین است. در شهر‌ها بین ۴۵ تا ۵۵ درصد، در برخی جا‌ها تا ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده مسکن مربوط به زمین است. چرا کسی که خانه ملکی ندارد و بند (ج) آن قرمز نشده نتواند از این ظرفیت استفاده کند؟

قالیباف توضیح داد: در ماده ۵۰ گفتیم دو دهم درصد از زمین‌های کشور حدود ۳۰۰ هزار هکتار بر اساس آمایش باید به محدوده شهری اضافه و واگذار شود. دولت می‌تواند این زمین‌ها را حتی مجانی یا ۹۹ ساله واگذار کند. اینها در قانون دائمی و برنامه هفتم دیده شده است. اگر کسی حتی زیرساخت‌های مسکن را فراهم کند، نه خود ساخت‌وساز را، این حمایت‌ها وجود دارد.

اگر این سازوکار اجرا شود، قیمت مسکن پایین می‌آید

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم، ماده ۵ تأکید کرده این زمین‌ها به سمت شهر‌های کوچک و متوسط بروند نه ۸ کلان‌شهر بزرگ؛ تصریح کرد: نباید زمین‌های زراعی و باغی کلاس ۱ و ۲ وارد محدوده شهری شوند. رعایت طرح تفصیلی نیز الزامی است. اگر این سازوکار اجرا شود، قیمت‌ها پایین می‌آید و ساخت‌وساز مقرون‌به‌صرفه می‌شود.

وی با اشاره به تجربه مدیریتی خود گفت: من ۱۲ سال شهردار بودم و این موضوع را خوب می‌شناسم. هرگز نمی‌پذیرم که چنین زمین‌هایی وجود ندارد. کمیسیون عمران و کمیسیون امور داخلی به‌طور جد دنبال این موضوع‌اند. اگر نبود، در قانون نمی‌آوردیم.

چرا برخورد با بانک‌های ناتراز دیر اتفاق می‌افتد؟

قالیباف در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص اینکه با توجه به انحلال بانک آینده و اعلام اسامی چند بانک ناتراز دیگر، سوال من این است که چرا با وجود اختیارات قانونی مجلس، برخورد با بانک‌های ناتراز دیر اتفاق می‌افتد و زمانی انجام می‌شود که این بانک‌ها با عملکرد نامطلوب‌شان باعث رشد تورم و افزایش نقدینگی شده‌اند؟ آیا مجلس سازوکار جدیدی برای برخورد به‌موقع در نظر گرفته است؛ افزود: در توضیحات اولیه درباره خیزش اقتصادی اشاره کردم که یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم تصویب قانون بانک مرکزی بود. این قانون، اقتدار لازم را به بانک مرکزی داد. هیچ‌کس فکر نمی‌کرد بانک آینده با آن حجم نقدینگی بتواند بدون تنش ساماندهی شود. واقعاً از بانک مرکزی، دولت، قوه قضاییه و همکاران خودم در مجلس تشکر می‌کنم که با هماهنگی خوب، این معضل حل شد. نه پولی از بانک‌ها خارج شد و نه کسی احساس ناامنی کرد.

قالیباف در ادامه خاطر نشان کرد: الان سه الی چهار بانک دیگر هم هستند که در حال پیگیری‌اند و با کار کارشناسی، می‌توانند در زمان‌بندی بانک مرکزی به کفایت سرمایه برسند. با اجرای هماهنگ، این کار شدنی است.

وی افزود: ما یک قانون دیگر هم داریم و از آقای دکتر حسینی، رئیس محترم کمیسیون اقتصاد، می‌خواهیم قانون بانک‌های عامل را نهایی کند. قانون گُزیر نیز باید موضوع را فیصله دهد و کسری‌ها را از محل دارایی بانک‌ها تبدیل به نقد کند، نه این‌که از جیب مردم برداشته شود. چون قانون گُزیر هنوز ابلاغ نشده بود، در جلسه سران براساس قانون بانک مرکزی اجازه لازم به رئیس کل بانک مرکزی داده شد تا این اقدام انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره انتقادات اخیر رئیس‌جمهور نسبت به برخی مصوبات مجلس که موجب کسری بودجه دولت می‌شود، بیان کرد: در مواردی که کسری بودجه ایجاد می‌شود، هم دولت و هم مجلس مقصرند. باید کمک کنیم و همکاران من در مجلس و دولت باید دقت کنند که کسری بودجه این‌گونه مدیریت شود.

قالیباف با بیان اینکه عدم تحقق برخی ردیف‌های درآمدی لزوماً به معنای اشتباه بودن تشخیص مجلس نیست، افزود: مثلاً در حوزه نفت ممکن است به دلیل شرایط جهانی و نوسانات قیمت هر بشکه که ۳ دلار بالا یا پایین می‌رود، نه مجلس مقصر باشد و نه دولت. یا در بخش صادرات اتفاقاتی رخ دهد که غیرمترقبه است.

بعد از ۳ سال از تصویب قانون واردات خودرو چقدر خودرو وارد شده؟

وی با اشاره به موضوع واردات خودرو که برای مقابله با بی‌کیفیتی و رانت در صنعت خودروسازی دنبال شد، تصریح کرد: مجلس یازدهم پیگیر خواست مردم بود. رسانه‌ها هم کمک کردند. ما با آن سختی‌ها، قانون واردات خودرو را تصویب کردیم، اما اکنون قریب سه سال از اجازه واردات خودرو می‌گذرد. سؤال این است که چقدر خودرو وارد شده؟

رئیس مجلس ادامه داد: ما امسال از محل واردات خودرو بیش از ۱۲۰ همت از عوارضی که بالای ۱۰۰ درصد باید گرفته می‌شد، درآمد پیش‌بینی کرده بودیم، اما این درآمد تحقق نیافته است. مولدسازی نیز باید حدود ۵۰۰ همت درآمد ایجاد می‌کرد که به نظر من همه ۵۰۰ همتش قابل تحقق بود. وقتی این درآمد‌ها محقق نشده، ناترازی بودجه رخ می‌دهد. اینها تشخیص غلط مجلس نیست؛ بلکه اشکال در اقدام وزارتخانه مربوطه و مانع‌تراشی برخی مافیاهاست.

وی افزود: ما حتی در یک نوبت اجازه واردات خودرو دست‌دوم ۵ ساله را دادیم. الان اگر قیمت همین خودرو‌ها را با ارز آزاد در کشور‌های منطقه یا محل تولید محاسبه کنیم، با احتساب عوارض واردات، می‌توان دید که قیمت فروش چه خواهد بود؛ بنابراین کم‌کاری بین مجلس و دولت وجود داشته و هر دو در این زمینه مقصرند. به دوستانم همیشه گفته‌ام به جای اینکه از دولت مچ‌گیری کنیم، باید دستگیری و کمک کنیم.

رئیس مجلس در پاسخ به سوالی درباره اینکه مدل مدیریت درست انرژی چیست و آیا با بنزین سه‌نرخی است و اینکار باعث جلوگیری از قاچاق سوخت می‌شود؟ گفت: طبق قانون، مجلس هرگونه تصمیم‌گیری درباره سوخت را به دولت داده است.

بنزین ۵۰۰۰ تومانی در جلوگیری از قاچاق و کاهش مصرف تاثیری ندارد

وی ادامه داد: در بحث سه‌نرخی، اگر منظور این است که بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومان می‌تواند در قاچاق اثرگذار باشد، می‌گویم نه؛ چون وقتی مابه التفاوت قیمت در هر لیتر بالای ۵۰ هزار تومان است اتفاقی نمی‌افتد و در قاچاق اثر ندارد؛ در مصرف هم تأثیر ندارد و کاهش پیدا نمی‌کند.

قالیباف افزود: به هر حال این موضوع تصمیم دولت است و ما هم در این بخش با دولت مخالفت نداریم و همکاری هم می‌کنیم.

ما با تصمیم دولت برای سه نرخی شدن بنزین مخالفتی نداریم

رئیس مجلس گفت: این موضوع اختیار دولت است و تصمیم می‌گیرد و ما کمک می‌کنیم؛ البته مصوبه دولت در هیأت تطبیق مصوبات بررسی شده که یک اشکال داشته و آن را منعکس کردیم تا دولت اصلاح کند. در این مصوبه اختیار برای جابجایی به هیأت دولت دادیم، اما در مصوبه این اختیار به یک گروه کاری داده شده بود که هیات تطبیق اشکال گرفت و مصوبه برای اصلاح به دولت داده شد.

وی افزود: بنزین سه نرخی در کاهش مصرف و کاهش قاچاق اثری ندارد البته تأکید رئیس‌جمهور که مابه التفاوت همین میزان افزایش نرخ به سمت کالابرگ رود.

قالیباف در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اثرات منفی استیضاح و اینکه با ابزار‌های نظارتی می‌توان بدون هزینه شاخص ارزیابی عملکرد وزرا داشت و کمک به بهبود عملکرد داد؟

وی افزود: استیضاح یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و مسیر طولانی را طی می‌کند. از زمانی استیضاح دنبال می‌شود جلسات رسمی در کمیسیون و جلسات گفت‌و‌گو برای متقاعد کردن همدیگر تشکیل می‌شود. در نهایت تمامی اقدامات برای این است که کار مردم حل شود نه اینکه روی زمین بماند.

رئیس مجلس گفت: اگر ناکارآمدی باشد بهتر است مسیر استیضاح نرویم و شکل دیگری برویم امیدوارم با هماهنگی دولت و مجلس این مسیر را برویم.

استیضاح را از سر هیجان و بحث‌های سیاسی در مجلس دنبال نمی‌کنیم

قالیباف تاکید کرد: استیضاح را از سر هیجان و بحث‌های سیاسی در مجلس دنبال نمی‌کنم، اما اگر دیدیم که چاره‌ای برای استیضاح برای حل امور نیست، دنبال می‌شود.

ادامه دارد

ادامه دارد ...