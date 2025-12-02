دومین استعفا در انجمن بازیگران

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0686\u0646\u062f \u0633\u0627\u0639\u062a \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u06a9\u0646\u0627\u0631\u0647\u200c\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0632\u063a\u06cc \u0627\u0632 \u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631\u0627\u0646\u060c \u0633\u0627\u0645 \u062f\u0631\u062e\u0634\u0627\u0646\u06cc \u0646\u06cc\u0632 \u0627\u0632 \u0633\u0645\u062a \u0646\u0627\u06cc\u0628\u200c\u0631\u0626\u06cc\u0633\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0639\u0641\u0627 \u062f\u0627\u062f.\n