وقایع اتفاقیه

ویدیوی تازه از سفر رضا شاه به ترکیه + زیرنویس

ویدیویی از سفر رضاشاه در سال 1313 خورشیدی به ترکیه و دیدار با مصطفی کمال آتاترک از آرشیو دولتی ترکیه بعد از 91 سال برای اولین بار منتشر شد. در این سفر یک فروند هواپیما از طرف آتاترک به رضا شاه هدیه داده شده و برای یادبود سفر یک مدال طلا برای رضا شاه و یک مدال نقره برای آتاترک و 148 مدال برنز برای مقامات ضرب شده بود. در این سفر رضاشاه آرارات کوچک و منطقه استراتژیک قره‌سو که امکان اتصال ارمنستان و قفقاز به ترکیه را فراهم می‌آورد با زمین‌هایی که اهمیت استراتژیک نداشت، مبادله کرد که تاثیر تاریخی منفی عمیقش بر منافع ملی همچنان پایدار است. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
وقایع اتفاقیه رضا شاه مصطفی کمال آتاترک ویدیو آتاتورک ایران و ترکیه قرارداد مرزی ایران و ترکیه
