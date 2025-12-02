میلی صفحه خبر لوگو بالا
پژمان بازغی استعفا کرد

پژمان بازغی از ریاست انجمن بازیگران سینمای ایران استعفا کرد.
پژمان بازغی استعفا کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در پی انتشار خبر بازداشت چند بازیگر و بیانیه اخیر انجمن بازیگران سینمای ایران حالا پژمان بازغی که ریاست این انجمن را برعهده داشت در متن پیامی بدون اشاره به حواشی اخیر نوشته است: «اینجانب پژمان بازغی با این اطلاعیه، پس از چندسال، استعفای خود را به‌دلایل شخصی و کاری از سمت ریاست انجمن بازیگران اعلام می‌کنم.

در طول این دوران، تمام تلاشم را به کار گرفتم تا در مسیر ارتقای کیفیت انجمن و حفظ شأن و شخصیت اعضا قدم بردارم.

همواره به‌عنوان عضوی از خانواده سینما در کنار این انجمن خواهم ایستاد. امیدوارم دوستانم در هیأت مدیره انجمن، نقشه راهی روشن و امیدوارانه‌ای را که ترسیم کرده‌اند، به سلامت و موفقیت به انجام برسانند».

