پژمان بازغی استعفا کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در پی انتشار خبر بازداشت چند بازیگر و بیانیه اخیر انجمن بازیگران سینمای ایران حالا پژمان بازغی که ریاست این انجمن را برعهده داشت در متن پیامی بدون اشاره به حواشی اخیر نوشته است: «اینجانب پژمان بازغی با این اطلاعیه، پس از چندسال، استعفای خود را به‌دلایل شخصی و کاری از سمت ریاست انجمن بازیگران اعلام می‌کنم.

در طول این دوران، تمام تلاشم را به کار گرفتم تا در مسیر ارتقای کیفیت انجمن و حفظ شأن و شخصیت اعضا قدم بردارم.

همواره به‌عنوان عضوی از خانواده سینما در کنار این انجمن خواهم ایستاد. امیدوارم دوستانم در هیأت مدیره انجمن، نقشه راهی روشن و امیدوارانه‌ای را که ترسیم کرده‌اند، به سلامت و موفقیت به انجام برسانند».