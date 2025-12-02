نبض خبر
جزئیات تازه طرح سه نرخی شدن بنزین
سخنگوی دولت گفت: «هرکس با یک خودروی خود میتواند کارت سوخت 1500 تومانی دریافت کند. برای خدمات عمومی، تاکسیهای اینترنتی، وانتبارها و موتورسیکلتهایی که حمل و نقل انجام میدهند یا قیمت بنزین تغییر نخواهد کرد یا ما به ازای آن به آنها پرداخت خواهد شد. افزایش قیمت بنزین حدود دو دهم درصد اثر تورمی خواهد داشت.» جزئیات را از زبان فاطمه مهاجرانی میبینید و میشنوید.
